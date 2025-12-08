Za 60 let si je podaril album

Robert Pešut, ki ga poznamo kot Magnifica, je 1. decembra, prav na svoj 60. rojstni dan, izdal težko pričakovani deseti studijski album Alpe Adria Club. To je prvi po skoraj desetletju, odkar je izšel Charlatan de Balkan. Album sta nedavno že napovedali skladbi Korak po korak in Hišica, prinaša pa sosledje desetih skladb, ki ponujajo stilsko dovršeno in vsebinsko razgibano glasbeno doživetje, prepleteno s prepoznavno Magnificovo lirično noto.

Ne vem, ali sem se kdaj bolje počutil.

Ponuja domiselno in ustvarjalno mešanico glasbenih vplivov, s katerimi se je poigraval skozi svojo več kot 30 let trajajočo glasbeno kariero, tokrat pa jih je povezal na prav poseben način. »To je glasbeni izdelek, v katerem se, tako kot v istoimenski regiji, med seboj mešajo italijanske canzone, alpska melodika in balkanski temperament,« pojasnjuje avtor.

Vsebinsko je novi album logično nadaljevanje Magnificovih preteklih stvaritev. Foto: Matej Družnik

Njegov cilj ni ugajati

Pri tem pa Magnifico, tako kot vselej, ostaja zvest sebi in svoji poetični liriki. Njegov cilj ni ugajati za vsako ceno, ampak poslušalcu ponuditi iskreno in neolepšano glasbeno izkušnjo: »Alpe Adria velja za eko-bio regijo in enako v glasbenem smislu velja tudi za mojo novo ploščo: na njej ne boste našli nobenih ojačevalcev okusa, konzervansov in dodanih sladkorjev. Ne, narejena je direktno iz srca in v nerafinirani, a natančno dodelani obliki servirana občinstvu. Z njo smo ustvarili prijetno frekvenco, ki blagodejno vpliva na duha in telo.«

25. decembra v Stožicah napoveduje koncert, na katerem se bo zvrstilo več kot 30 glasbenikov. Foto: Jernej Humar

Magnifico je album predstavil sedmi sili, s katero je tudi nazdravil, nato je to storil še v ožjem krogu svojih najbližjih. »Danes bo zabava brez urnika. Nimam pojma, kaj se bo zgodilo, samo fino se bomo imeli,« je v Tivoliju, kjer je potekalo druženje, napovedal sproščen večer. Beseda je nanesla tudi na leta in mnogi so se strinjali, da mu ta ne morejo do živega. »Sem kar zadovoljen, odlično se počutim. Ne vem, ali sem se kdaj bolje počutil,« je priznal jubilant.