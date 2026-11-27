Naš cilj je jasen, narediti moramo vse, da dobimo prvo tekmo proti Finski v Celju, da gremo potem hrabro na Madžarsko, ki smo jo pred nekaj meseci premagali v Tivoliju. Narediti moramo korak naprej in se približati uvrstitvi na svetovno prvenstvo. Ne bo lahko, saj določeni klubi nerazumljivo prepovedujejo udeležbo posameznikov, kar me zelo moti. Zato pozivam gledalce, da nam v Celju priskočijo na pomoč, saj potrebujemo glasnega šestega igralca na tribunah,« je dejal košarkarski reprezentant Alen Omić. Od jutri do ponedeljka se bo odločilo, ali bodo naši košarkarji igrali na svetovnem prvenstvu v Katarju ali pa ga bodo spremljali na televizijskih ali mobilnih ekranih. Slovenci jutri ob 20. uri v celjski dvorani Zlatorog​ gostijo Fince, v ponedeljek gostujejo na Madžarskem.

Slovenija 2026 Na reprezentančnem seznamu so Miha Cerkvenik (Cedevita Olimpija), Jon Dolničar (Krka), Gregor Glas (Basquet Girona), Vit Hrabar (Perspektiva Ilirija), Gregor Hrovat (Pau-Orthez), Stefan Joksimović (Baskonia), Martin Krampelj (Bilbao), Urban Kroflič (Cedevita Olimpija), Aljaž Kunc (Basquet Girona), Tibor Mirtič (brez kluba), Alen Omić (Spartak Subotica), Bine Prepelič (Leuven Bears), Klemen Prepelič (Dubaj), Rok Radović (Cedevita Olimpija) in Leon Stergar (Limoges).

Po osmih odigranih tekmah drugega dela kvalifikacij je položaj v skupini L izjemno izenačen. Francija vodi s sedmimi zmagami in enim porazom, Finska ima pet zmag in tri poraze, Slovenija, Švedska in Madžarska pa po štiri zmage in štiri poraze. Estonija je zbrala tri zmage in pet porazov. Novembrska obračuna bosta zato izjemno pomembna v boju za mesta, ki vodijo na svetovno prvenstvo. V Katar se bodo uvrstile prve tri reprezentance iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij. Po novembrskem kvalifikacijskem oknu bo reprezentance zaključek kvalifikacij čakal februarja prihodnje leto. Slovenija se bo 25. februarja pomerila s Francijo, 28. februarja pa gostovala na Finskem. Dvajseto svetovno prvenstvo v košarki bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Na mundialu v Dohi bo nastopilo 32 reprezentanc.

Na mundialu v Dohi bo nastopilo 32 reprezentanc.

Kadrovske težave

Nova razmerja v evropski in predvsem svetovni košarki so tista, ki namesto selektorjev krojijo sezname igralcev. Tudi Slovenije to ni obšlo. Aleksander Sekulić se je pred pomembnima kvalifikacijskima obračunoma spopadal s številnimi kadrovskimi težavami. Zaradi obveznosti v ligi NBA ni Luke Dončića, manjkajo tudi košarkarji iz ameriške univerzitetne lige NCAA, zaradi zdravstvenih težav so odsotni Žiga Samar, Aleksej Nikolić, Luka Ščuka in Vlatko Čančar. Nastop mladega Stefana Joksimovića je močno vprašljiv, saj mu španska Baskonia ne dovoli odhoda v reprezentanco. Največji primanjkljaj je tako na položaju organizatorja igre, kjer bodo več odgovornosti prevzeli Jon Dolničar, Urban Kroflič in izkušeni Klemen Prepelič. Največ prahu pa je dvignila odsotnost selektorja Aleksandra Sekulića, ki mu Barcelona ni dovolila odhoda v reprezentanco. Košarkarsko reprezentanco v zaključku kvalifikacij za SP prevzema Domen Zevnik.

Kadrovskih težav nimajo le Slovenci. Finski selektor Lassi Tuovi ima na voljo precej spremenjeno zasedbo. Ob prvem zvezdniku Lauriju Markkanenu, članu lige NBA, zaradi poškodb manjkajo Mikael Jantunen, Alexander Madsen, Perttu Blomgren in Andre Gustavson. Na aktualnem reprezentančnem seznamu ni niti izkušenega Sasuja Salina, ki okreva po poškodbi. Na seznamu ni niti četverice, ki igra v ameriški univerzitetni ligi NCAA – Miikke Muurinena, Mira Littla, Samuja Adlerja in Okkuja Federika. Izkušeni Elias Valtonen se je reprezentanci pridružil v ponedeljek, a je njegov nastop še vprašljiv. S kadrovskimi težavami se spopada tudi slovenski trener Gašper Okorn na klopi Madžarske. Zaradi poškodb ne more računati na naturaliziranega Američana Nata Reuversa, člana evroligaške Valencie, Tamása Pallaija in Pétra Filipovityja, zaradi obveznosti v ligi NCAA pa manjka Zsombor Maronka.

Zdaj že bivši Aleksander Sekulić bo tekmo spremljal s tribune. Foto: Voranc Vogel

Zahteven boj

Gašper Okorn, na klubski ravni je trener Perspektive Ilirija, vodi madžarsko reprezentanco in se zaveda zahtevnosti boja za svetovno prvenstvo. »Že od začetka smo vedeli, da nismo favoriti skupine, saj so Slovenci in Švedi pred nami,« je dejal Okorn za madžarsko tiskovno agencijo MTI. Ponedeljkov obračun proti reprezentanci svoje domovine zanj ne bo imel posebnega čustvenega naboja. »Sem profesionalni trener in madžarski selektor. Pred tekmo proti svoji domovini nimam posebnih občutkov,« je dodal Okorn.

20 let od prvega nastopa Slovenija se poteguje za peti nastop na svetovnem prvenstvu, na katerem je prvič zaigrala pred natanko 20 leti na Japonskem. Takrat je pod taktirko selektorja Aleša Pipana in s kapetanom Radoslavom Nesterovićem osvojila deveto mesto. Za Slovenijo so tedaj igrali Goran Jurak, Jaka Lakovič, Sašo Ožbolt, Sani Bečirovič, Radoslav Nesterović, Beno Udrih, Boštjan Nachbar, Željko Zagorac, Marko Milič, Goran Dragić, Uroš Slokar in Primož Brezec. Leta 2010 je bila Slovenija v Turčiji osma, leta 2014 v Španiji sedma, prav tako tudi 2023 v Manili.

Finski selektor Lassi Tuovi kljub številnim kadrovskim težavam ne išče izgovorov. »Poškodbe in odsotnosti so sestavni del košarke. V tem pogledu smo vse reprezentance v enakem položaju,« je povedal za spletno stran finske košarkarske zveze in poudaril, da bodo tokrat več priložnosti dobili manj izkušeni reprezentanti. O Sloveniji je konkretneje spregovoril finski organizator igre ​Edon Maxhuni. »Slovenija je dobra ekipa, ima veliko kakovostnih igralcev, ki igrajo v velikih klubih in igrajo pametno,« je povedal za finsko nacionalno televizijo Yle. Prepričan je, da lahko Finci s svojo hitro igro premagajo Slovenijo, a bodo morali biti zbrani vseh 40 minut.