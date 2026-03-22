  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSPRAVLJANJE

Za manj natrpano omaro

Sezonska menjava garderobe je idealna priložnost, da se znebimo tistih kosov, ki jih nikoli več ne bomo oblekli, jih podarimo, predelamo ali se udeležimo katere od izmenjevalnic.
Oblačila, ki jih ne bomo več nosili, podarimo. FOTO: Okrasyuk/Getty Images

Na dosegu roke naj bodo oblačila, ki jih bomo potrebovali vsak dan. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Omara bo veliko bolj urejena z organizatorji. FOTO: Kostikova/Getty Images

Zdaj je priložnost, da se znebimo vsega, česar v zadnjem letu nismo niti enkrat oblekli. FOTO: Kostikova/Getty Images

Anka Adamič
 22. 3. 2026 | 17:00
4:51
A+A-

V sklopu spomladanskega čiščenja nas čaka sezonska menjava garderobe, ko se bomo za nekaj časa poslovili od debelejših, zimskih oblačil, puloverjev, jopic, bund, in dali v ospredje omare lahkotnejše kose, ki jih bomo nosili v toplejšem delu leta.

Kako se bomo lotili te za marsikoga neprivlačne naloge, je odvisno od več dejavnikov, velikosti omare, števila kosov oblačil, našega stila, konec koncev odnosa do okolja, v vsakem primeru pa velja, da bomo potrebovali nekaj uric časa, prazno glavo in kritičen pogled na stanje v omari.

Prvi korak naj bo praznjenje omare; tudi če imamo denimo spodnje perilo v posebnem predalu, nogavice v drugem ..., je nujno, da jih vsaj spomladi in jeseni popolnoma spraznimo in očistimo z rahlo vlažno krpo. Najbolje je, da damo celotno garderobo na posteljo in notranjost omare, police, predale, tudi palice za obešalnike, obrišemo s krpo, namočeno v mešanico vode in belega kisa.

Ponovna uporaba

Medtem ko se površine sušijo, pregledamo oblačila. Naj spomnimo, da je zdaj idealna priložnost, da se znebimo tistih, ki jih ne nameravamo več nositi. To so denimo vsa, ki jih v zadnjem letu nismo oblekli oz. se ne spomnimo, kdaj smo jih nazadnje. Zelo verjetno je, da jih nikoli več ne bomo. Pri tem nam morda lahko pomaga nekaj vprašanj – je posamezni kos oblačila odslužil svoje, ima morda pokvarjeno zadrgo? Mi je še prav? Ga lahko kombiniram z drugimi kosi? Mi barva pristaja? Bodimo iskreni in pogumno odberimo oblačila, ki jih ne bomo več nosili. Če so še nosljiva, jih podarimo ali čista odvržemo v zabojnik, namenjen oblačilom, morda s prijateljicami, sodelavkami organiziramo izmenjavo kosov, ki smo se jih naveličali ali preprosto ne spadajo več v naš stil.

Če imamo stisko s prostorom, nam bodo v veliko pomoč vreče, iz katerih nato izsesamo zrak in zavzamejo precej manj prostora.

Kose, ki so kakor koli poškodovani, lahko uporabimo za predelavo, če imamo kaj ustvarjale žilice, denimo iz blazerja naredimo šik brezrokavnik, če pa govorimo o bombažnih majicah, ki so po nekaj pranjih izgubile obliko, je lahko rešitev to, da jih razrežemo in uporabimo kot krpe za brisanje posode ali prahu, pomivanje tal in podobno. Lahko jih narežemo na enako dolge trakove, po tri zvežemo skupaj in iz njih spletemo kite, te pa nato zašijemo skupaj v poljubno obliko in uporabimo kot kopalniško preprogo, ali pa trakove uporabimo kot prejo in preprogo preprosto skvačkamo. Možnosti je res veliko, ponovna uporaba pa veliko bolj ekološka kot sicer bolj enostavna možnost, da kose zgolj zavržemo.

Zložimo le čiste

Ko smo prevetrili garderobo in imamo pred sabo samo še kose, ki jih bomo nosili, odberemo zimske ter jih pregledamo, izpraznimo žepe ter jih operemo, nekatere bo treba nesti v čistilnico. V omaro zložimo le čiste, in sicer na zgornje police oziroma na predele, ki niso na vsakdanjem dosegu rok. Če imamo stisko s prostorom, nam bodo v veliko pomoč vreče, iz katerih nato izsesamo zrak in zavzamejo precej manj prostora, lahko si omislimo škatle, a naj bodo plastične. Naravni materiali, kot sta les in karton, v tem primeru žal ne bodo najboljša izbira, kajti les lahko občutljive tkanine poškoduje, vsebuje tudi olja, ki lahko na njih pustijo madeže, skozi karton pa se lahko pregrizejo žuželke, ki bodo načele oblačila.

Preostane nam še pomladansko-poletna garderoba; razvrstimo jo po kategorijah, hlače, majice, srajce, športni kosi, spodnje perilo itd., in zložimo v omaro, na dosegu roke naj bodo seveda tisti, ki jih bomo potrebovali vsak dan. Morda si omislimo nekaj organizatorjev, da kar najbolje izkoristimo prostor na policah, saj ustvarijo učinek predalov.

Čistko oz. pregled velja narediti tudi v kategoriji dodatkov, torej čevljev, torbic, nakita, pasov, šalov ... Vprašajmo se, ali bomo vse to še kdaj nosili. Bodimo iskreni do sebe, najbrž vsega ne. Vsakdo ima kos, ki ima zanj posebno sentimentalno vrednost, obdržimo ga. Ko pa začnemo posamezno stvar opravičevati z besedami, da je tako rekoč nova, res ni bila poceni, sem jo nosila na prvem zmenku, podarila mi jo je posebna prijateljica, morda bo spet kdaj v modi, čez sedem let vse prav pride, premislimo še enkrat, morda prespimo in se ji odpovejmo. Namenimo torbici, ki nam ne odgovarja več ali smo se je naveličali, drugo priložnost v novem domu.

Več iz teme

čiščenjerabljena oblačilaPonovna uporabaspomladansko čiščenje
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki