HIŠNI LJUBLJENČKI

Za nekatere veselje, za druge stres

Pred odločitvijo za hišnega ljubljenčka se poučimo, ali je žival, ki si jo želimo, raje sama ali v družbi. To vpliva na kakovost njenega življenja.
Hrčki so najraje sami. FOTO: Arf &amp; Wag Studio/Getty Images

Tudi druženje različnih vrst je lahko uspešno, če so živali skupaj od malega. FOTO: Kerkez/Getty Images

Ajda Janovsky
 9. 2. 2026 | 18:00
Živali imajo zelo različne potrebe po družbi – nekatere brez nje trpijo, druge pa jo doživljajo kot stres. Zato je prav, da se pred odločitvijo za hišnega ljubljenčka dobro poučimo in poslušamo nasvete veterinarjev ter poznavalcev živali.

Morski prašički so izrazito družabna bitja. V naravi živijo v skupinah, zato samota zanje pomeni hud stres. Če imamo doma le enega, mu ne moremo v celoti nadomestiti živalske družbe, pa naj se še tako trudimo. Najbolje je imeti vsaj dva, praviloma istega spola, saj se tako izognemo neželenemu razmnoževanju in hkrati zagotovimo mirno sobivanje. V paru so bolj sproščeni, igrivi in glasni – kar je pri tej vrsti dober znak.

Podobno velja za številne ptice. Nimfe, papagaji in druge manjše ptice v naravi živijo v jatah. Če so same, se pogosto navežejo izključno na človeka, kar lahko vodi v vedenjske težave. V paru ali manjši skupini so bolj uravnovešene, manj prestrašene in tudi glasno sporazumevanje dobi svoj pravi pomen.

Pri psu par ni nujen, je pa dodana vrednost.

Tudi psi so izrazito družabni. Večina se v paru ali manjšem krdelu dobro znajde, saj imajo stalnega spremljevalca za igro, gibanje in bližino. To še posebno velja, če sta si po značaju in energiji podobna. Dva psa se lahko lepo dopolnjujeta, vendar le če jima namenimo dovolj pozornosti, vzgoje in časa. Sam pes sicer lahko živi srečno, a družba drugega psa je zanj pogosto dodana vrednost.

2 morska prašička sta dobra odločitev.

Pri mačkah je zgodba drugačna. Čeprav jih pogosto vidimo skupaj, so po naravi bolj samostojne. Marsikatera je povsem zadovoljna sama in novo mačko lahko dojame kot vsiljivca. Seveda obstajajo izjeme – mlade mačke, ki odraščajo skupaj, ali zelo družabni značaji se lahko lepo ujamejo. A pri mačkah par nikakor ni pravilo, temveč možnost, ki zahteva previdno uvajanje in opazovanje.

Hrčki so skoraj popolno nasprotje morskih prašičkov. Večina vrst je izrazito samotarskih. Zlasti sirski hrčki ne prenašajo družbe svoje vrste in skupno bivanje lahko povzroči celo hude poškodbe. V tem primeru ena sama žival ni le prava, temveč tudi najboljša izbira. Družba drugega hrčka jim praviloma povzroča stres, ne veselja.

Marsikatera mačka je povsem zadovoljna sama.

Pri ribah ni enotnega pravila. Nekatere vrste je treba imeti v skupinah, saj se sicer skrivajo, so prestrašene in ne kažejo naravnega vedenja. Druge vrste pa so teritorialne in raje živijo same ali v skrbno izbranem paru. Zato se moramo pred nakupom vedno pozanimati o konkretni vrsti, ne pa sklepati na pamet.

