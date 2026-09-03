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Za nogometaše pol slovenskega proračuna

Zadnji dan prestopnega roka je postregel z dramo, rekordnimi posli in celo dvema zasebnima letaloma za enega igralca.
Enzo Fernandez je rekorder prestopnega roka. Foto: Reuters
Enzo Fernandez je rekorder prestopnega roka. Foto: Reuters
Drago Perko
 3. 9. 2026 | 18:00
5:29
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Prvi september ni bil le dan, ko so bili na trnih šolarji in dijaki, prvi september je prinesel nemalo stresa tudi številnim nogometašem in nogometašicam, ki so lovili zadnji vlak v poletnem prestopnem roku, ta se je v petih najmočnejših evropskih ligah končal ravno 1. septembra, a ne povsod ob isti uri. Najprej so vrata »trgovine« zaprli v Franciji, kjer je bilo prestope mogoče izpeljati do 19.59. V Nemčiji in Italiji se je rok končal minuto za tem. Nekoliko več časa so imeli v Angliji in Španiji. Angleška Premier League je prestopni rok zaključila ob 23. uri po britanskem času, opolnoči po slovenskem, medtem ko je bil v španski LaLigi rok odprt do 23.59.

Drama na lyonskem letališču

Zvezda prestopnega roka ostaja Malick Martin Fofana, 21-letni belgijski reprezentant in do torka še krilni napadalec Lyona. Uspelo mu je skorajda nemogoče: v torek popoldan je bil praktično istočasno igralec Sunderlanda in Crystal Palacea. Oba angleška kluba sta z Lyonom dosegla dogovor, odločitev pa je ostala Fofanu. Najbolj neverjeten prizor je sledil na letališču v Lyonu. Tam sta Fofana čakala dva zasebna aviona. Eden bi ga odpeljal proti Sunderlandu, drugi proti Londonu, kjer domuje Crystal Palace. Fofana je moral povedati, na katerega bo sedel. Ker ni bilo jasno, kam bo šel, je zdravniški pregled opravil v zasebni bolnišnici v Lyonu, izvide in posnetke pa sta lahko uporabila oba zainteresirana kluba. Sprva je bil Fofana celo kandidat za Arsenal, a angleški prvak ni izkoristil možnosti za nakup, potem je pobudo prevzel Sunderland. Minuto čez 13. je ofenzivo začel Crystal Palace in neposredno stopil v stik z igralcem. Dobri dve uri pozneje, ob 15.18, je tudi londonski klub dosegel dogovor z Lyonom. Nekaj pred 16. uro je bil Fofana na letališču, drama se je nadaljevala. Presodile so vodstvene sposobnosti vodilnih mož Sunderlanda. Ob 20.24 je v Lyon prispel sam lastnik Sunderlanda Kyril Louis-Dreyfus, ki je Fofano osebno prepričal, da se odloči za Sunderland. Nekaj pred deseto uro zvečer se je pokazal »bel dim« nad Sunderlandom, pristaniškim mestom na severovzhodu Anglije. Fofana se je odločil, ker se je rok za prestope hitro bližal koncu, je Sunderland ob 22.54 vložil tako imenovani »deal sheet« in si s tem zagotovil dodaten čas za dokončanje posla. Prestop je bil dokončno potrjen šele po polnoči. Lyon naj bi za Fofano iztržil 30 milijonov evrov osnovne odškodnine ter še do pet milijonov evrov bonusov.

Malick Fofana se je preselil na Otok. Foto: Reuters
Malick Fofana se je preselil na Otok. Foto: Reuters

Vrtoglavi zneski

Šport je posel, nogomet pa sploh. Po zadnjih podatkih so evropski nogometni klubi po koncu lanske sezone za prestopne odškodnine namenili okoli osem do 8,5 milijarde evrov oz. skoraj polovico državnega proračuna Slovenije! Glavnino nogometne milijardne pogače je pričakovano ustvarilo pet najbogatejših evropskih lig. Po najnovejših podatkih Sky Sportsa so klubi Premier League za okrepitve namenili rekordnih 3,48 milijarde funtov (približno 4 milijarde evrov). Serie A je porabila 843,6 milijona funtov (984 milijonov evrov), La Liga 603,5 milijona (704 milijonov evrov), Bundesliga 507,6 milijona (592 milijona evrov) in Ligue 1 490,6 milijona funtov (571 milijonov evrov). Skupaj to pomeni 5,93 milijarde funtov oziroma približno sedem milijard evrov. Poletna nogometna tržnica je tudi leta 2026 podirala rekorde. Samo pet najdražjih prestopov v petih najmočnejših evropskih ligah (angleški Premier League, španski La Ligi, italijanski Serie A, nemški Bundesligi in francoski Ligue 1) je bilo vrednih približno 668 milijonov evrov, z bonusi pa lahko končni znesek preseže 700 milijonov.

8,5 milijarde evrov so evropski nogometni klubi po koncu lanske sezone namenili za prestopne odškodnine.

Na vrhu je Enzo Fernández, ki je zadnji dan prestopnega roka Chelsea zamenjal za Manchester City. Angleški prvak je zanj plačal 125 milijonov funtov oziroma približno 146 milijonov evrov, s čimer je izenačil britanski prestopni rekord. Drugi največji posel je opravil Chelsea, ki je za Morgana Rogersa Aston Villi odštel 117 milijonov funtov oziroma približno 136,5 milijona evrov. Tik za njim je še en velik nakup Manchester Cityja. Za angleškega reprezentanta Elliota Andersona je Nottingham Forest prejel 116 milijonov funtov oziroma približno 135,3 milijona evrov. Angleško prevlado med najdražjimi prestopi je prekinil Real Madrid. Španski velikan je RB Leipzigu za komaj 19-letnega Yana Diomandeja zagotovil 125 milijonov evrov, z bonusi pa lahko vrednost posla naraste na približno 140 milijonov evrov. S tem je Diomande postal najdražji nakup v zgodovini madridskega kluba. Peto mesto zaseda Bradley Barcola. Liverpool je Paris Saint-Germainu za francoskega reprezentanta zagotovil približno 125 milijonov evrov, z različnimi bonusi pa lahko celotna vrednost prestopa naraste na kar 143,5 milijona evrov.

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