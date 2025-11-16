  • Delo d.o.o.
EKSPLOZIJA STROŠKOV

Za semaglutid 700.000 evrov iz zdravstvene blagajne

Najbolj znano zdravilo s semaglutidom, ki je sicer namenjeno sladkornim bolnikom, tudi v Sloveniji postaja množično sredstvo za izgubljanje kilogramov. Število receptov in samoplačniških nakupov raste hitreje kot opozorila stroke.
Ajda Janovsky
 16. 11. 2025 | 09:00
9:50
Verjetno bi morali živeti na samotnem otoku, da v zadnjih letih ne bi slišali za zdravilo, ki je čez noč postalo sinonim za čudežno sredstvo za hujšanje. Z njim si pomagajo številni hollywoodski zvezdniki in tudi čisto običajni ljudje, med njimi vedno več Slovencev. Ker objavljanje prispevkov z lastniškimi imeni zdravil šteje za oglaševanje zdravil, kar je za zdravila, ki se izdajajo na recept, v Sloveniji prepovedano, ga v tem prispevku ne smemo navajati s polnim imenom, a verjamemo, da vsi vemo, o katerem pišemo. V tem članku ga bomo imenovali zdravilo O. Gre za zdravilo, ki vsebuje učinkovino semaglutid. Kot so nam sporočili z Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), je O od vsega začetka (od l. 2019) odobren le za zdravljenje odraslih z nezadostno urejeno sladkorno boleznijo tipa 2 kot dodatek k dieti in telesni vadbi. A številke pripovedujejo svojo zgodbo.

Zmagoslavni pohod

Zdravilo O, ki se je leta 2019 v Sloveniji pojavilo, kot rečeno, zgolj kot terapija za sladkorno bolezen tipa 2, so zdravniki v drugi polovici tistega leta na zeleni recept predpisali le 4322-krat. V drugi polovici leta 2024 pa je bilo receptov za O že kar 46.563. Obenem je strmo naraslo tudi predpisovanje na beli, samoplačniški recept. V drugi polovici leta 2019 je bilo belih receptov zgolj sedem (!), v drugi polovici leta 2024 pa že 7994. V prvi polovici leta 2025 so državljani Slovenije na beli recept prejeli kar 11.593 odmerkov.

Glede na to, da smo kot narod predebeli, mislim, da je to zelo smiselna terapija.

»V celotnem obdobju 2019–2025 (junij) je najmanj 3679 različnih pacientov prejelo zdravilo O na beli recept (torej uporaba za namene hujšanja, ki ni v breme ZZZS). Tukaj še ni ločitve, ali pacient ima diabetes ali ne. V celotnem obdobju 2019–2025 pa obstaja 2745 pacientov, ki so O na beli recept prejeli, ne da bi pred tem prejeli katero koli drugo zdravilo iz ATC-skupine A10 – zdravila za zdravljenje diabetesa,« so nam sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Skupaj obstaja 4096 pacientov, ki so kadar koli prejeli O in/ali zdravilo M na beli recept, so nam sporočili in še: »Od teh obstaja 3014 pacientov, ki so prejeli O ali M na beli recept, in pred tem niso prejemali nobenih drugih zdravil iz skupine A10. Za te bi lahko rekli, da niso imeli diabetesa in jim je bil O in/ali M predpisan za namene hujšanja.«

Medtem ko je O po podatkih JAZMP uradno dovoljeno predpisovati le ob sladkorni bolezni tipa 2, pa je semaglutid pod drugim imenom dovoljeno predpisovati tudi pri težavah s težo, a le pod določenimi pogoji, na primer, ko je indeks telesne mase dovolj visok. »Učinkovina semaglutid poleg povišanega krvnega sladkorja zmanjšuje tudi apetit in je v zdravilu pod drugim imenom in v drugačnih jakostih kot pri zdravilu O odobrena tudi za obvladovanje telesne mase. To drugo zdravilo je odobreno za zmanjševanje telesne mase pri tistih, ki imajo diagnosticirano debelost (indeks telesne mase – ITM 30 kg/m2 ali več) ali prekomerno telesno maso (ITM najmanj 27 kg/m2) in z njo povezane zdravstvene težave (kot so sladkorna bolezen, visok krvni tlak, nenormalne ravni maščob v krvi, težave z dihanjem med spanjem, so že imeli srčni infarkt ali možgansko kap ali težave s krvnimi žilami). To drugo zdravilo ima dovoljenje za promet v vseh državah članicah EU, tudi v Sloveniji, in je na voljo,« razlagajo na JAZMP.

Takoj k zdravniku

Zdravniki svetujejo, naj se zdravljenje prekine in poišče pomoč, če se pojavijo: močna in dolgotrajna bolečina v zgornjem delu trebuha (možen pankreatitis) rumenkasta koža ali oči (znak težav z jetri ali žolčnikom), huda dehidracija zaradi bruhanja ali driske, nenavadna utrujenost, zmedenost ali oteženo uriniranje, hitro hujšanje z izrazito oslabelostjo ali omedlevico. Poleg tega EMA in zdravniška zbornica poudarjata, da se zdravilo ne sme uporabljati kot nadomestilo za zdravo prehrano in gibanje ter da je obvezno zdravniško spremljanje, zlasti pri osebah s srčno-žilnimi boleznimi, boleznimi jeter, ledvic ali pri ženskah po menopavzi.

Enormen skok

Po podatkih ZZZS je bilo leta 2019 iz zdravstvene blagajne za O v treh različnih odmerkih porabljenih 24.284,13 evra. Leta 2024 so stroški narasli na 697.418,21 evra – več kot 28-krat več. Najbolj opazen skok se je zgodil leta 2021, ko so zdravniki dobili dovoljenje za predpisovanje semaglutida (aktivne sestavine O) za hujšanje: stroški so poskočili na 264.768,45 evra.

V zbirki NIJZ o izdanih zdravilih ni podatka o indikaciji niti o indeksu telesne mase pacienta, kar pomeni, da uradno ne vemo, kolikokrat je bil O predpisan za hujšanje. Neuradno pa smo izvedeli, da ga – tudi za nemedicinske namene hujšanja – ni težko dobiti. Kar je sicer še vedno bolj legitimna pot kot kupovanje na črnem trgu, prek spletnih oglasov ali družbenih omrežij, kjer je ponudbe veliko. Dovolj je že en sam spletni iskalni niz, pa se kupcu odprejo preprodajalci in celo klinike z obljubo hitrega hujšanja.

Zanimivo je, da številni zdravniki o O neradi govorijo. Tudi zdravnica, ki je na eni izmed klinik navedena kot strokovna spremljevalka hujšanja z O, nam ni želela podati konkretnih odgovorov. »Res pripravljamo odličen program, ki se bo osredotočal na celosten pristop k obravnavi debelosti, in ga bomo najverjetneje začeli v začetku prihodnjega leta. Zaradi trenutnih priprav vas prosim za razumevanje, če vam lahko na vprašanja odgovorim nekoliko kasneje, ko bo program tudi uradno predstavljen,« nam je sporočila Vesna Pekarović Džakulin, dr. med.

Navdušenje ljudi, previdnost institucij

Medtem ko številni Slovenci hujšajo z O, NIJZ nima posebne strategije ali načrta za odvračanje prebivalcev od takšnega načina izgube kilogramov. Zdravniška zbornica se je na trend hujšanja z zdravili odzvala leta 2022 in izdala brošuro Strokovna priporočila za zdravljenje debelosti z zdravili. V njej je zapisano: »Uporaba zdravil za zdravljenje debelosti in spremljajočih bolezni lahko dopolnjuje učinke prilagojenega življenjskega sloga, ne sme pa ga nadomestiti. Zdravila proti debelosti so primerna za bolnike z ITM nad 30 kg/m2 ali nad 27 kg/m2 ob spremljajočih boleznih …«

Zdravniki opozarjajo, da lahko nenadzorovana uporaba
in nenadna izguba teže povzročita tudi resne posledice.

Avtorji dodajajo, da je treba zdravljenje prekiniti, če v treh mesecih ne dosežemo vsaj petodstotne izgube telesne teže. Med pogostimi neželenimi učinki omenjajo slabost, drisko, zaprtje, bruhanje, bolečine v trebuhu, glavobol in utrujenost ter opozarjajo na zdravstvena stanja, pri katerih zdravila ne bi smeli predpisovati.

Shujšala za 42 kilogramov

Jože (pravo ime hranimo v uredništvu) je nad O navdušen. »Z ženo sva v dveh letih in pol shujšala za 42 kilogramov,« pravi. Zdravilo sta si injicirala enkrat tedensko, predpisano jima je bilo na beli, samoplačniški recept. »Glede na to, da smo kot narod predebeli, mislim, da je to zelo smiselna terapija,« je prepričan.

Pred jemanjem je imel težave z ožiljem, krvnim tlakom in krvno sliko, po pol leta pa opaža občutno izboljšanje zdravstvenega stanja. »Tablet za redčenje krvi ne jemljem več. Tudi zadihanost je izginila in jem veliko manj.« Pravi, da ga zdravilo preprosto odvrne od pretiranega hranjenja in da se mu je zmanjšala tudi želja po alkoholu.

Resne posledice

Uporabniki o neželenih učinkih govorijo bistveno manj kot o kilogramih, ki izginejo. »Preveč je zadovoljna z rezultati. Vseeno ji je,« smo izvedeli od sorodnice ženske, ki ima po jemanju O hude zdravstvene težave – težave, ki na škatlici z zdravili niso navedene. V tujini, kjer ljudje bolj pogumno javno spregovorijo o zdravstvenih tegobah, pa smo v medijih lahko prebirali o izpadanju las, težavah s kožo in hudih primerih osteoporoze.

46.563 receptov so izdali v drugi polovici leta 2024.

 

3014 pacientov ni imelo diabetesa in jim je bilo zdravilo predpisano za namene hujšanja.

Tudi zdravniki opozarjajo, da nenadzorovana uporaba in nenadna izguba teže lahko povzročita tudi resne posledice. Evropska agencija za zdravila (EMA) in ameriška FDA v povzetku o varnosti med najpogosteje opaženimi stranskimi učinki navajata slabost, bruhanje, drisko, zaprtje, bolečine v trebuhu, glavobol in utrujenost. Opozarjata tudi na možna resnejša tveganja, med njimi vnetje trebušne slinavke, težave z žolčnikom in redke primere motenj delovanja ledvic. Strokovnjaki dodajajo, da lahko hitro hujšanje povzroči zaplete, ki v večini primerov niso neposredna posledica zdravila, temveč nestrukturiranega hujšanja brez medicinskega nadzora, ko bolniki zmanjšujejo vnos hrane do skrajnosti ali jemljejo zdravilo izključno zaradi videza.

Da je previdnost nujna, opozarja celo oče O-ja, kanadski endokrinolog Daniel J. Drucker. »Ta zdravila imamo na kliniki že 20 let. Niso nova. Vedno morate preučiti populacijo, ki jo želite zdraviti, ne pa domnevati, da bo imela samo koristi,« je povedal.

zdravilahujšanjesladkorna bolezenJAZMPdebelostsemaglutid
