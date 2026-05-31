Za skupnost je lani opravil več kot 600 ur prostovoljnega dela: »Ni mi žal za čas in energijo«

Gotovo je presenečenje, ker pri svojem delu ne gledaš na te stvari. Seveda pa je tudi zadoščenje, človek je počaščen. Hkrati je potrditev, da čas, ki ga v prostem času namenjam društvom, skupnosti, ni vržen stran,« pove 47-letni Matej Šteh iz Šentvida pri Stični. V okviru 27. Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki ga med 18. in 24. majem 2026 organizira Slovenska filantropija, mu je pripadlo priznanje naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi za leto 2025. Že 21 let je zaposlen v občinski upravi Občine Ivančna Gorica, je urednik lokalnega časopisa Klasje, ki izhaja 10-krat na leto, zelo tesno je vpet v organizacijo vseh večjih prireditev v občini pa tudi v društveno življenje občine, ki premore več kot 100 proaktivnih društev.

Več kot 600 ur

Že več kot tri desetletja je aktiven prostovoljec na področju kulture, športa in preventive v cestnem prometu. Zadnjih osem let vodi Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, več kot 30 let sodeluje v Vokalni skupini Šentviški slavčki, od leta 2006 pa vodi tudi Avto-moto društvo Šentvid pri Stični, ki je širši javnosti znano po odlični organizaciji motokros dirk. S svojim zgledom, pripravljenostjo pomagati in povezovati ljudi pomembno prispeva k razvoju lokalne skupnosti ter spodbuja prostovoljstvo tudi med sodelavci v občinski upravi. V letu 2025 je opravil več kot 600 ur prostovoljskega dela. »Zborovska pesem mi je blizu. Nikoli nisem imel časa za sodelovanje v kakem ansamblu, za zborovsko petje pač. Tako sem prišel do Tabora pevskih zborov, ker sem bil kot pevec, potem pa kot zaposlen na občini vključen v organizacijo, k temu me je povabil tedanji župan in predsednik tabora Jernej Lampret,« pove o tem, kako so tudi pevci dobili človeka, ki ne gleda na uro, ampak mu je mar za lokalno skupnost. Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični je minulo soboto spet združil pevce iz vseh koncev Slovenije in zamejstva v ubrani zbor, celotna prireditev pa je v prehodnem obdobju, saj tudi organizatorji z Matejem na čelu iščejo optimalno različico, zavedajoč se, da so leta naredila svoje: nekateri dolgoletni udeleženci so se postarali in počasi odhajajo, pri mlajših pa za zdaj še ni bilo dovolj motiva za sodelovanje. Zato organizatorji iščejo nove načine, kako dogodek prilagoditi času in ga ohraniti živega.

V zadovoljstvo

Šentvid pri Stični je znan tudi po motokrosu, več kot 60 let že tu hrumijo motorji, tako za domače kot mednarodne naslove. Ponosni so na svojega člana Jana Pancarja, ki tu trenira. Matej Šteh društvo vodi že 20 let. »Še sam ne vem, kako sem v to zašel. Vem pa, da sem bil od malega zaljubljen v motokros. Vozil ga nisem, saj je bilo to povezano s financami, me je pa vabilo, da bi pomagal pri organizaciji,« začne zgodbo o bencinskih hlapih.

V Šentvidu pri Stični je očitno nekaj v zraku oz. ljudje premorejo to v svojih srcih. Domači gasilci ne sedijo križemrok, poleg veselic in koledarjev denar in smisel najdejo v vseslovenskem prazniku Aviratek, teku čez ovire, ki poteka že več kot deset let in je vse bolj prepoznaven tudi drugod po Sloveniji. Dogodek je tudi dobrodelen, hkrati pa pomaga zbirati sredstva za razvoj gasilstva. Podobno se zna povezati župnijska skupnost pri raznih dogodkih in projektih, kot so koncerti, župnijski dnevi, postavljanje šotora, priprava druženj ali večje akcije v župniji. Primer takega projekta so nove orgle v domači cerkvi. Matej je praviloma poleg. »V veliko zadovoljstvo mi je, da se skupnost povezuje in živi. Čeprav smo malo tudi različni, nimamo vsi enakih pogledov, se mi pa zdi, da je to tudi motiv, zaradi česar vedno znova greš in ti ni žal za čas in energijo, ki ju potrošiš v teh skupnih zadevah,« doda Matej, ki meni, da bodo prostovoljstvo nadaljevali tudi mladi. »Prostovoljstvo je dajanje svojega časa in energije za neko širše skupno dobro. Delaš za osebno zadovoljstvo, ne za plačilo. Res je, da prostovoljstvo pogosto povezujemo predvsem s humanitarnim delom, z gasilci, Karitasom in podobnimi dejavnostmi, ker gre tam za pomoč nekomu drugemu. Te aktivnosti, pri katerih sodelujem, so nekoliko drugačne, a kljub temu prostovoljne, prav tako moraš ljudi organizirati, jih povezati in spraviti skupaj – vse za hvala lepa in malico, brez plačila,« pove o srčiki in bistvu delovanja društev in prostovoljstva. Včasih za svoje prostovoljne aktivnosti nameni tudi kak dan dopusta.

Ne le Matej, naziv Junaki našega časa, tudi to na osnovi zapisanosti prostovoljstvu, je prejela tudi Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Pester mesec

Med sodelavci je spoštovan. Zaposleni v javni upravi so včasih deležni kritik. »Na lokalnem nivoju je občina absolutno institucija, ki je tu in dela za ljudi. Čeprav je morda občutek v javnosti drugačen. Problem je, da je ta sistem birokratsko tako močan, da včasih delavca v javni upravi skoraj onesposobi, mu zveže roke pri določenih stvareh. Težko je ljudem to včasih pojasniti, zato morda nastane vtis, da gre samo za trošenje javnih sredstev,« doda ponosni oče štirih otrok, z ženo Dragico veliko dogodkov v občini speljeta skupaj.

Pogovor se je malce raztegnil, Matej pa je že hitel naprej. »Jutri, v petek, nas čaka občinski praznik. Zdi se mi, da se ravno tam ta skupnost res pokaže, bodisi prek nastopajočih bodisi prek nagrajencev. Zelo pogosto med prejemniki občinskih priznanj najdemo društva ali konkretno prostovoljce. Prihodnji teden gostimo še državno prvenstvo v motokrosu, sredi junija imamo v Šentvidu krajevni praznik ob svetem Vidu, ko praznuje tudi naša fara. Potem počakamo 25. junij, proslavimo 35 let naše domovine, in poletje je pred nami,« razkrije svoj delokrog za 30 dni in se odpelje po novih opravkih. Še naprej bo urejal občinski časopis, ob tem pa ne bo štel ur, ki jih bo naredil v dobro skupnosti. Ker pač tak je.