  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DVOJICA

Za Slovenijo v areno

Na 14. zimskih paralimpijskih igrah bosta slovenske barve zastopala smučarska tekačica Tabea Dolžanin paraalpski smučar Jernej Slivnik.
V petek, 6. marca, bo odprtje iger. Fotografije: Vid Ponikvar/Sportida

V petek, 6. marca, bo odprtje iger. Fotografije: Vid Ponikvar/Sportida

Jernej Slivnik je zadnje dni izkoristil za trening v Kranjski Gori.

Jernej Slivnik je zadnje dni izkoristil za trening v Kranjski Gori.

Tabejina poškodba je na srečo preteklost, misli pa v Italiji.

Tabejina poškodba je na srečo preteklost, misli pa v Italiji.

V petek, 6. marca, bo odprtje iger. Fotografije: Vid Ponikvar/Sportida
Jernej Slivnik je zadnje dni izkoristil za trening v Kranjski Gori.
Tabejina poškodba je na srečo preteklost, misli pa v Italiji.
Drago Perko
 28. 2. 2026 | 21:53
5:09
A+A-

Že pred prometno nesrečo sem zelo rad smučal. Smučanje je bilo eden ljubših športov, na URI Soča (tam je bil na rehabilitaciji, op. a.) so me motivirali tako, da so mi obljubili, da bom lahko enkrat spoznal Gala Jakiča, ki je bil tedaj naš paralimpijec,« se danes 25-letni Jernej Slivnik, Hrušičan in paraalpski smučar, spominja svojih začetkov. Jakičeva, oče in sin, sta hitro prepoznala otroško željo in igrivost fanta, ki je tudi po nesreči preprosto želel le in samo smučati. Hitro so našli primeren monoski, športni rekvizit, ki paraplegikom omogoča smučanje, in Jernej se je kot golobradi fantič pojavil na Zimskem kampu paraplegikov v Kranjski Gori. Sneg mu je bil usojen, zapisal se je treningu in tekmovanjem. Danes, na predvečer 14. zimskih paralimpijskih iger, je nared za svoj 3. nastop na igrah, ki jih bo med 6. marcem in 15. marcem gostila Italija, na prizoriščih, kjer so se minulo nedeljo končale olimpijske igre.

Jernej Slivnik je zadnje dni izkoristil za trening v Kranjski Gori.
Jernej Slivnik je zadnje dni izkoristil za trening v Kranjski Gori.

Tabea bo debitirala

Na programu tokratnih paralimpijskih iger bo šest športov: paraalpsko smučanje, parabiatlon, para tek na smučeh, para hokej na ledu, para snowboard in curling na vozičkih. Skupno bo podeljenih 79 kompletov medalj (39 moških, 35 ženskih in 5 mešanih disciplin). Potrjenih je 665 kvotnih mest oz. udeležencev. Slivnik ne bo edini v slovenski odpravi. Pesti bomo stiskali tudi za 21-letno Tabeo Dolžan, članico Nordijskega društva Rateče – Planica. Tabea je smučarska tekačica. Jernej bo iskal najbolj optimalno linijo med vratci na superveleslalomu in veleslalomu, Tabea pa v smučini na razdalji deset kilometrov in v sprintu.

Le Komar do medalje

Slovenski športniki so na zimskih paralimpijskih igrah nastopili leta 1976 v Örnsköldsviku (to so bile sploh prve zimske paralimpijske igre) na Švedskem, kjer so Slovenijo zastopali Franc Čehovin, Franc Komar, Ivo Bevc, Drago Kobler, Štefan Hudolin in Darko Kisovec. Leta 1980 so v Geilu na Norveškem nastopili Franc Goršek, Drago Kobler, Franc Komar, Blaž Ropret, Rajko Stržinar, Štefan Hudolin, Nace Kanc, Pavel Ribič in Janko Rupnik. Enaka zasedba je Slovenijo predstavljala 1984. v Innsbrucku v Avstriji, kjer je Franc Komar (še v dresu Jugoslavije) osvojil bron v alpski kombinaciji. Leta 1988 so v Innsbrucku nastopili Štefan Ahačič, Srečko Kos in Jure Rejec. Slovenija je na zimskih paralimpijskih igrah spet nastopila 1998 v Naganu na Japonskem, Srečko Kos je v alpskem smučanju osvojil 20. mesto v smuku, 18. mesto v superveleslalomu, 15. mesto v slalomu. Leta 2006 v Torinu v Italiji je Žiga Breznik v veleslalomu odstopil, Gal Jakič po ugotovitvah IPC ni imel dovolj točk za nastop in je dobil priložnost kot predtekmovalec na veleslalomski tekmi. 2010. v Vancouvru v Kanadi je Gal Jakič v slalomu zasedel 29. mesto, 2014. je v ruskem Sočiju odstopil v slalomu in veleslalomu. Leta 2018 v Pjongčangu v Južni Koreji je Jernej Slivnik v slalomu osvojil 12. mesto, leta 2022 v Pekingu na Kitajskem je v veleslalomu zasedel 13. mesto.

»Veselim se nove izkušnje, ker bo to zame prva udeležba na največjem športnem dogodku. Tja odhajam z veliko spoštovanja, radovednosti. Pričakovanj nimam, se jih pa izjemno veselim, res mi veliko pomeni, da lahko zastopam Slovenijo na tako visokem nivoju,« je jasna Tabea, ki se ob tem spomni ljudi, ki so ji ali ji še danes poleg družine stojijo ob strani: Vesna Dolenc, Rok Grilc ter Erik Raduha. Erik je še danes njen trener. Na zadnji tekmi na Poljskem je imela malce smole, ob padcu je dobila udarec v komolec, a je poškodba na srečo preteklost, Tabea pa pripravljena na start.

Tabejina poškodba je na srečo preteklost, misli pa v Italiji.
Tabejina poškodba je na srečo preteklost, misli pa v Italiji.

»Paralimpijskih iger se veselim, sploh zato, ker so to končno ene izmed treh, ki bodo bližje doma. Vse bo bolj domače. Tekme ne bodo sredi noči. Ker pa je Italija blizu, računam tudi na navijače. Želim si nastopiti čim boljše, da dosežem čim boljši rezultat. Svoje bodo seveda povedale ure in proga,« pove Slivnik, ko beseda nanese na pričakovanja in podporo. Rad bi opozoril nase. Za tekmi v Italiji se pripravlja pod taktirko trenerja Romana Podlipnika, prej sta nad njim bdela Bojan Kavčič in Uroš Pogačnik.

Res mi veliko pomeni, da lahko zastopam Slovenijo na tako visokem nivoju.

Tabea in Jernej v Italijo odpotujeta v ponedeljek, 2. marca. Teden pozneje začneta tekmovati. Tabea bo prvič na startu 10. marca v sprintu (9.45–15.05) in 11. marca na 10 km (9.45–14.45). Jernej tekmuje 9. marca v superveleslalomu (9.30–13.15) in 13. marca v veleslalomu (9.00–14.40).

Več iz teme

paralimpijske igreJernej SlivnikTabea Dolžan
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Ona ve

O orodju.
Branko Babič28. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Sizif in naročnina na brezup

Toliko ljudi pravi, da delajo na sebi, svet je pa vedno bolj tak, kot da ga nihče ne vzdržuje. Nekaj pri tem res ne štima.
Primož Kališnik28. 2. 2026 | 22:25
21:53
Novice  |  Nedeljske novice
DVOJICA

Za Slovenijo v areno

Na 14. zimskih paralimpijskih igrah bosta slovenske barve zastopala smučarska tekačica Tabea Dolžanin paraalpski smučar Jernej Slivnik.
Drago Perko28. 2. 2026 | 21:53
21:42
Novice  |  Slovenija
ANKETA

Zelo tesno! Gibanje Svoboda in SDS v novi anketi skoraj popolnoma poravnana

Na vrhu ostaja SDS, za katero bi se odločilo 23,2 odstotka vprašanih, za Gibanje Svoboda pa bi glasovalo 23,1 odstotka vprašanih.
28. 2. 2026 | 21:42
21:13
Novice  |  Slovenija
MED 20 NAJBOLJ ZAŽELENIMI DESTINACIJAMI

Zgodovinski dosežek in potrditev, Štajerska je med evropsko turistično elito

Regijo so uvrstili na tretje mesto med 20 najbolj zaželenimi destinacijami na stari celini. Prehitela je številne svetovno znane velesile, kot so Verona, Pariz in Lizbona.
28. 2. 2026 | 21:13
20:47
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Polet se je v občini Žirovnica spremenil v katastrofo, padalka in planinec zdrsnila 300 metrov globoko

Pri vzletu na Vrači je padalki sunek vetra zaprl padalo. Njo in planinca so odpeljali v UKC Ljubljana.
28. 2. 2026 | 20:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki