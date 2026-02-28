Za Slovenijo v areno

Že pred prometno nesrečo sem zelo rad smučal. Smučanje je bilo eden ljubših športov, na URI Soča (tam je bil na rehabilitaciji, op. a.) so me motivirali tako, da so mi obljubili, da bom lahko enkrat spoznal Gala Jakiča, ki je bil tedaj naš paralimpijec,« se danes 25-letni Jernej Slivnik, Hrušičan in paraalpski smučar, spominja svojih začetkov. Jakičeva, oče in sin, sta hitro prepoznala otroško željo in igrivost fanta, ki je tudi po nesreči preprosto želel le in samo smučati. Hitro so našli primeren monoski, športni rekvizit, ki paraplegikom omogoča smučanje, in Jernej se je kot golobradi fantič pojavil na Zimskem kampu paraplegikov v Kranjski Gori. Sneg mu je bil usojen, zapisal se je treningu in tekmovanjem. Danes, na predvečer 14. zimskih paralimpijskih iger, je nared za svoj 3. nastop na igrah, ki jih bo med 6. marcem in 15. marcem gostila Italija, na prizoriščih, kjer so se minulo nedeljo končale olimpijske igre.

Jernej Slivnik je zadnje dni izkoristil za trening v Kranjski Gori.

Tabea bo debitirala

Na programu tokratnih paralimpijskih iger bo šest športov: paraalpsko smučanje, parabiatlon, para tek na smučeh, para hokej na ledu, para snowboard in curling na vozičkih. Skupno bo podeljenih 79 kompletov medalj (39 moških, 35 ženskih in 5 mešanih disciplin). Potrjenih je 665 kvotnih mest oz. udeležencev. Slivnik ne bo edini v slovenski odpravi. Pesti bomo stiskali tudi za 21-letno Tabeo Dolžan, članico Nordijskega društva Rateče – Planica. Tabea je smučarska tekačica. Jernej bo iskal najbolj optimalno linijo med vratci na superveleslalomu in veleslalomu, Tabea pa v smučini na razdalji deset kilometrov in v sprintu.

Le Komar do medalje Slovenski športniki so na zimskih paralimpijskih igrah nastopili leta 1976 v Örnsköldsviku (to so bile sploh prve zimske paralimpijske igre) na Švedskem, kjer so Slovenijo zastopali Franc Čehovin, Franc Komar, Ivo Bevc, Drago Kobler, Štefan Hudolin in Darko Kisovec. Leta 1980 so v Geilu na Norveškem nastopili Franc Goršek, Drago Kobler, Franc Komar, Blaž Ropret, Rajko Stržinar, Štefan Hudolin, Nace Kanc, Pavel Ribič in Janko Rupnik. Enaka zasedba je Slovenijo predstavljala 1984. v Innsbrucku v Avstriji, kjer je Franc Komar (še v dresu Jugoslavije) osvojil bron v alpski kombinaciji. Leta 1988 so v Innsbrucku nastopili Štefan Ahačič, Srečko Kos in Jure Rejec. Slovenija je na zimskih paralimpijskih igrah spet nastopila 1998 v Naganu na Japonskem, Srečko Kos je v alpskem smučanju osvojil 20. mesto v smuku, 18. mesto v superveleslalomu, 15. mesto v slalomu. Leta 2006 v Torinu v Italiji je Žiga Breznik v veleslalomu odstopil, Gal Jakič po ugotovitvah IPC ni imel dovolj točk za nastop in je dobil priložnost kot predtekmovalec na veleslalomski tekmi. 2010. v Vancouvru v Kanadi je Gal Jakič v slalomu zasedel 29. mesto, 2014. je v ruskem Sočiju odstopil v slalomu in veleslalomu. Leta 2018 v Pjongčangu v Južni Koreji je Jernej Slivnik v slalomu osvojil 12. mesto, leta 2022 v Pekingu na Kitajskem je v veleslalomu zasedel 13. mesto.

»Veselim se nove izkušnje, ker bo to zame prva udeležba na največjem športnem dogodku. Tja odhajam z veliko spoštovanja, radovednosti. Pričakovanj nimam, se jih pa izjemno veselim, res mi veliko pomeni, da lahko zastopam Slovenijo na tako visokem nivoju,« je jasna Tabea, ki se ob tem spomni ljudi, ki so ji ali ji še danes poleg družine stojijo ob strani: Vesna Dolenc, Rok Grilc ter Erik Raduha. Erik je še danes njen trener. Na zadnji tekmi na Poljskem je imela malce smole, ob padcu je dobila udarec v komolec, a je poškodba na srečo preteklost, Tabea pa pripravljena na start.

Tabejina poškodba je na srečo preteklost, misli pa v Italiji.

»Paralimpijskih iger se veselim, sploh zato, ker so to končno ene izmed treh, ki bodo bližje doma. Vse bo bolj domače. Tekme ne bodo sredi noči. Ker pa je Italija blizu, računam tudi na navijače. Želim si nastopiti čim boljše, da dosežem čim boljši rezultat. Svoje bodo seveda povedale ure in proga,« pove Slivnik, ko beseda nanese na pričakovanja in podporo. Rad bi opozoril nase. Za tekmi v Italiji se pripravlja pod taktirko trenerja Romana Podlipnika, prej sta nad njim bdela Bojan Kavčič in Uroš Pogačnik.

Tabea in Jernej v Italijo odpotujeta v ponedeljek, 2. marca. Teden pozneje začneta tekmovati. Tabea bo prvič na startu 10. marca v sprintu (9.45–15.05) in 11. marca na 10 km (9.45–14.45). Jernej tekmuje 9. marca v superveleslalomu (9.30–13.15) in 13. marca v veleslalomu (9.00–14.40).