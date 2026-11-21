Film Izgubljeni sin je na Festivalu slovenskega filma pravzaprav prejel dve vesni – za najboljšo režijo, ki jo je osvojil Darko Štante, in najboljšo scenografijo, ki je pripadla Mihi Knificu. Novo priznanje za režiserja, ki je najvišjo nacionalno filmsko nagrado prejel že za svoj prvenec Posledice, potrjuje moč njegovega filmskega pripovedovanja. Tokrat se posveča temni plati družinskih odnosov, nasilju in travmam, ki se lahko prenašajo iz generacije v generacijo. Film ne ponuja preprostih odgovorov, temveč odpira vprašanje, kako prekiniti začarani krog nasilja. Po festivalski predstavitvi ga marca 2027 čaka še srečanje s slovenskim občinstvom v kinematografih.

Ko mu omenim, da je druga vesna za najboljšo režijo lepo priznanje za njegovo delo, ostaja skromen: »Vsake nagrade sem iskreno vesel, saj pomeni priznanje za naše delo. Vesna ima pri tem posebno mesto, ker gre za najpomembnejše domače filmsko priznanje. Nagrade mi kot filmskemu ustvarjalcu lahko vsaj delno pomagajo tudi pri pridobivanju sredstev za naslednji projekt. Kljub temu pa nagrade seveda niso razlog, zaradi katerega ustvarjam. Pomembno mi je, da film pride do čim več gledalcev in jih nagovori. Največje zadovoljstvo mi prinesejo odzivi po projekcijah, ko kdo pove, da se ga je film dotaknil ali ga spodbudil k razmišljanju. To je zame največje priznanje.«

V filmu tudi njegov sin

V njegovih filmih imajo osrednje mesto ljudje, ki pogosto ostajajo preslišani ali spregledani. Zanimajo ga njihove osebne izkušnje in okoliščine, v katerih živijo. »Tudi moja izobrazba in delo z mladostniki sta vplivala na to zanimanje. Vendar filmov ne izbiram na podlagi vnaprej določenih družbenih tem. Običajno me najprej pritegnejo konkretni ljudje in njihove zgodbe, v katerih nato prepoznam tudi širša družbena vprašanja. Pomembno je, da me zgodba zares nagovori, saj ji moraš kot ustvarjalec ostati predan več let.«

Ljudi ne delim na dobre in slabe, vsi nosimo v sebi oboje in delamo napake, pravi. FOTO: Blaž Samec

Film ga je zanimal že dolgo pred zaposlitvijo v strokovnem centru. »S prijatelji smo že takrat ustvarjali neodvisne filmske projekte, pogosto povezane s socialnimi in eksistencialnimi temami. Delo z mladostniki torej ni bilo povod za moje zanimanje za takšne zgodbe, mi je pa omogočilo globlje razumevanje ljudi in njihovih stisk. Danes oba svetova razumem kot komplementarna: delo mi daje neposreden stik z ljudmi, film pa možnost, da njihove zgodbe in širša vprašanja predstavim občinstvu.«

Ob tem se ustaviva pri zanimivi povezavi med njegovim prvencem Posledice in drugim celovečercem Izgubljeni sin, saj v obeh srečamo Andreja. »Pri filmskem ustvarjanju se izogibam neposrednemu prenašanju zgodb iz svojega poklicnega dela, tudi zaradi etične odgovornosti in ohranjanja zaupanja mladostnikov. Me pa njihove izkušnje lahko navdihujejo pri raziskovanju človeškega vedenja in življenjskih okoliščin. Andreja iz Posledic in Andreja iz Izgubljenega sina lahko razumemo kot različici istega človeka v različnih življenjskih obdobjih. Oba se zavedata svojih napačnih ravnanj, vendar ne zmoreta preseči vzorcev in notranje oškodovanosti, ki ju zaznamujejo že od otroštva.«

Zgodbe širijo naša obzorja, prebujajo empatijo in nam omogočajo, da svet pogledamo z drugačne perspektive.

Pri Izgubljenem sinu je imel še posebno osebno izkušnjo, pred kamero je namreč stopil tudi njegov sin Liam Benjamin. »Sodelovanje z Liamom je nastalo precej spontano, saj sem v scenariju potreboval dečka njegovih let. Pred snemanjem sva se pogovorila o zgodbi in preverila, ali razume, da gre za fikcijo. Trudil sem se ločiti vlogo očeta od režiserja, hkrati pa paziti na njegovo počutje. Izkušnja ni bistveno spremenila mojega pogleda na tematiko filma, me je pa spodbudila k razmisleku o družinskih odnosih in odgovornosti, ki jo imamo kot starši.«

Družba bolj pozorna na nasilje

Ko ga povprašam, kako je videti njegov vsakdan zunaj filmskega sveta, hitro postane jasno, da je precej drugačen od predstave, ki si jo ustvarimo o življenju režiserja. Filmski projekti niso njegova edina poklicna pot. »Moja osnovna zaposlitev je delo v intenzivni enoti strokovnega centra, od katerega se tudi primarno preživljam. Samo s filmskim ustvarjanjem se v Sloveniji težko preživljaš. Pri filmu Posledice sem oba poklica opravljal vzporedno, pri Izgubljenem sinu pa sem za dve leti prekinil delo v centru in se posvetil filmu. To se je izkazalo za pravilno odločitev, saj si mladostniki zaslužijo mojo popolno pozornost. Sicer imam precej strukturiran vsakdan, ki zahteva veliko discipline, organizacije in postavljanja prioritet. Prosti čas namenjam sinu, druženju, filmom, branju in koncertom.«

Vrneva se k nasilju, ki ga spremlja tudi pri filmskem ustvarjanju. »Nasilno vedenje je močno povezano z otroštvom in okoljem, v katerem posameznik odrašča. Družina, šola in širše okolje oblikujejo naše vzorce vedenja. Če je otrok izpostavljen nasilju, se to prej ali slej lahko odrazi tudi v njegovem življenju, ne nujno kot fizično nasilje, ampak tudi kot psihična agresija, avtoagresija ali odvisnosti. Te vzorce je mogoče prekiniti, vendar je potrebna zavestna odločitev za delo na sebi, pogosto tudi strokovna pomoč. Za svoje otroštvo nismo odgovorni, kot odrasli pa smo odgovorni za to, kaj bomo naredili s svojimi izkušnjami.«

Darko Štante in Danica Lovenjak FOTO: Blaž Samec

Dotakneva se tudi današnjih generacij in pogosto slišanih ocen o njihovi nasilnosti. »Nisem prepričan, da so mladi danes bolj nasilni kot nekoč. Družba je postala bolj pozorna na nasilje, družbena omrežja nas nenehno zasipajo z informacijami o njem. Tudi glede empatije ne bi posploševal. Zdi se mi, da širša družbena klima, negotovost in strah prispevajo k večji nestrpnosti. Odrasli pogosto premalo razumemo realnost, v kateri odraščajo mladi. Njihovo vedenje moramo poskušati razumeti z njihove perspektive. To ne pomeni, da ga opravičujemo, ampak da poskušamo razumeti njegove vzroke. Razumevanje je prvi korak k spremembi.«

Ne smemo gledati stran

Od osebnih zgodb se pomakneva k širši družbeni odgovornosti in vprašanju, kako dobro znamo zaščititi najranljivejše. Pri tem je kritičen do delovanja institucij, ki bi morale biti pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja odločnejše. »Država mora najti ravnovesje med poseganjem v družino in zaščito najšibkejših, predvsem otrok in žensk. Čeprav se poudarja ničelna toleranca do nasilja, se to v praksi pogosto ne udejanja. Nasilje se še vedno obravnava različno, tudi glede na socialni položaj družine. Institucije bi morale biti pri zaščiti otrok bolj proaktivne in ne čakati, da so izpolnjeni vsi formalni pogoji za ukrepanje. Kot posamezniki ne smemo gledati stran, ampak moramo nasilje prijaviti pristojnim institucijam. Kot družba pa moramo prevzeti odgovornost za vzgojo otrok in jih že od mladih nog učiti empatije ter nesprejemljivosti nasilja. Pogosto pozabljamo tudi na storilce, ki so bili nemalokrat sami žrtve nasilja. Sankcioniranje samo po sebi ne zadostuje. Potrebni so tudi strokovna pomoč, rehabilitacija in delo na vzrokih nasilnega vedenja. Če človeka zgolj odstranimo iz okolja, nato pa ga vrnemo v iste okoliščine brez ustrezne obravnave, se moramo vprašati, kaj se bo v resnici spremenilo. Če želimo nasilje dolgoročno preprečevati, se moramo ukvarjati tako z žrtvami kot tudi s storilci.«

Institucije bi morale biti pri zaščiti otrok bolj proaktivne in ne čakati, da so izpolnjeni vsi formalni pogoji za ukrepanje.

Na koncu pogovora se vrneva k tistemu, kar povezuje njegovo delo z mladostniki in filmsko ustvarjanje – k zgodbam. »Zgodbe širijo naša obzorja, prebujajo empatijo in nam omogočajo, da svet pogledamo z drugačne perspektive. Ljudi ne delim na dobre in slabe. Vsi nosimo v sebi oboje in delamo napake. Pomembno je, da jih znamo prepoznati, prevzeti odgovornost in se spremeniti. Človek ne bo nujno za vedno takšen, kot je bil do zdaj. Verjamem, da nam umetnost pri tem lahko pomaga: postavi nas pred ogledalo, omaje naša prepričanja in odpre prostor za razumevanje. Morda človeka ne spremeni neposredno, lahko pa sproži razmislek, ki vodi do spremembe.« In prav v tej misli je tiho sporočilo njegovega filma: preteklost nas zaznamuje, ne sme pa določati naše cele prihodnosti.