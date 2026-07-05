  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA VRTU

Za teraso naj bo pumila, pritlikava

Okrasne trave nam lahko pričarajo razkošen mediteranski videz, tudi če so manjše.
Pampaška je zelo opevana, a lahko si jo omislimo tudi v manjši različici. FOTO: Moof/Getty Images

Pampaška je zelo opevana, a lahko si jo omislimo tudi v manjši različici. FOTO: Moof/Getty Images

Fontansko travo odlikujejo mehki, puhasti klaski. FOTO: Clive Nichols/Getty Images

Fontansko travo odlikujejo mehki, puhasti klaski. FOTO: Clive Nichols/Getty Images

Modra bilnica je prepoznavna po srebrno modrih listih. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images

Modra bilnica je prepoznavna po srebrno modrih listih. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images

Pampaška je zelo opevana, a lahko si jo omislimo tudi v manjši različici. FOTO: Moof/Getty Images
Fontansko travo odlikujejo mehki, puhasti klaski. FOTO: Clive Nichols/Getty Images
Modra bilnica je prepoznavna po srebrno modrih listih. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images
Mateja Florjančič
 5. 7. 2026 | 17:00
4:28
A+A-

Ljubitelji razkošne pampaške trave (Cortaderia selloana) obožujejo njene elegantne metlice in občutek prestiža, ki ga vnese na vrtove. Vendar lahko ta atraktivna okrasna trava zraste tudi več kot dva metra visoko in zavzame veliko prostora, zato ni najboljša izbira za manjše balkone in terase. Na srečo obstajajo številne okrasne trave, ki po videzu spominjajo na pampaško, a so veliko manjše, njihovi nežni klaski in dolgi, tanki listi pa so enako privlačni. Seveda, mogoče jih je gojiti v loncih in koritih. Če želite na svoj balkon vnesti pridih mediteranskega ali boemskega vzdušja, so naslednji predlogi kot nalašč za vas.

Japonska krvava trava

Imperata cylindrica pritegne pozornost s pokončnimi listi, ki poleti postopoma pridobivajo intenzivno rdečo barvo. Čeprav ne razvije tako velikih klasov kot pampaška trava, je zaradi elegantnega videza zelo priljubljena izbira za sodobne balkone. Najbolje uspeva na sončni legi, prenese pa tudi rahlo polsenco. Tla morajo biti dobro odcedna, zalivanje zmerno. V višino zraste od 40 do 60 centimetrov, zato je idealna za večje lonce.

Fontanska trava

Pennisetum alopecuroides je ena najlepših alternativ pampaške trave. Njeni mehki, puhasti klaski se nežno zibljejo v vetru in ustvarjajo zelo podoben učinek kot pampaška trava, le da je rastlina veliko manjša. Večina sort v višino zraste od 60 do 100 centimetrov. Fontanska trava obožuje sonce in v toplejših mesecih redno zalivanje. Jeseni dobijo klaski zlato rjav odtenek, zato ostane dekorativna tudi v hladnejšem delu leta.

Modra bilnica je prepoznavna po srebrno modrih listih. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images
Modra bilnica je prepoznavna po srebrno modrih listih. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images

Mehiška perjanica

Nassella tenuissima je znana tudi kot angelski las, tvori pa lahkotne, skoraj lebdeče skupine tankih listov in nežnih klasov. Njena zračna struktura balkonu pričara lahkotnost in dinamiko. Odlično prenaša sušo in ne zahteva veliko nege. Najlepše uspeva na soncu v prepustni zemlji. Zraste do približno 50 centimetrov in je posebej učinkovita, če je posajena v skupinah.

Bičkasti šaš

Carex comans v bistvu ni trava. V njen rod se uvrščajo trajne zelnate rastline, ki pogosto rastejo na vlažnih tleh, ob potokih, jezerih, močvirjih in travnikih. Kljub temu ta okrasni šaš z gostimi šopi in elegantno ukrivljenimi listi ustvarja zelo podoben dekorativni učinek kot trave. Posebej je privlačen zaradi bronasto rjave barve, ki se lepo ujema z lesom, kamnom in drugimi naravnimi materiali. Dobro uspeva v loncih in ne zahteva pogostega vzdrževanja. Prenese sonce in polsenco, najbolje se ujame z rastlinami nevtralnih barv.

Modra bilnica

Festuca glauca je prepoznavna po srebrno modrih listih, ki tvorijo urejene okrogle šope. Poleti na tankih steblih razvije nežne cvetove, kar ji daje zračen videz. Zraste le od 20 do 30 centimetrov, zato je odlična izbira za manjše balkone. Obožuje sonce in dobro odcedna tla ter dobro prenaša poletno vročino.

Fontansko travo odlikujejo mehki, puhasti klaski. FOTO: Clive Nichols/Getty Images
Fontansko travo odlikujejo mehki, puhasti klaski. FOTO: Clive Nichols/Getty Images

Japonska gozdna trava

Za balkone, ki niso ves dan na soncu, je odlična izbira Hakonechloa macra. Njeni nežno povešeni listi ustvarjajo učinek zelenega slapu, nekatere sorte pa imajo tudi zlate ali pisane liste. Najbolje uspeva v polsenci in na mestih, zaščitenih pred močnim opoldanskim soncem. Potrebuje redno zalivanje, zraste od 30 do 50 centimetrov in je zelo elegantna v okrasnih loncih.

Pampaška, a manjša

Če se ne želite popolnoma odpovedati videzu pampaške trave, je dobra izbira sorta Cortaderia selloana Pumila. Gre za kompaktnejšo različico, ki tvori prepoznavne bujne kremne klase, vendar je bistveno manjša od klasične pampaške trave. Zraste do približno 1,5 metra, kar je še vedno precej manj od standardnih sort. Zahteva sončno lego in dovolj prostora v večjem loncu. Pozno poleti in jeseni njene metlice postanejo pravi okras balkona.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

okrasne travevrtnasvet
ZADNJE NOVICE
16:23
Novice  |  Slovenija
NAD SLOVENIJO NEVIHTE

Danes možni močnejši nalivi, Arso prižgal alarme za točo

Nevihte bodo možne tudi prihodnji teden, Arso pa ponovno napoveduje tudi visoke temperature.
5. 7. 2026 | 16:23
15:56
Novice  |  Svet
ENERGIJA

Umetna inteligenca porablja toliko elektrike, da Evropa spreminja pravila: prihajajo strožji ukrepi

Eksploziven razvoj umetne inteligence prinaša vse večje izzive tudi za evropsko elektroenergetsko omrežje. Zaradi naglega porasta porabe električne energije v podatkovnih centrih Evropska unija pripravlja nova pravila, s katerimi želi zagotoviti, da bo digitalni razvoj potekal bolj trajnostno.
5. 7. 2026 | 15:56
15:15
Lifestyle  |  Stil
ZADNJE NADSTROPJE

Stanovanje v najvišjem nadstropju: najvišje je lahko sanjsko, a tudi peklensko

Stanovanje v najvišjem nadstropju lahko prinese mir, razgled in svobodo, a tudi vročino, zamakanje ter stroške; pred nakupom nujno preverite streho, izolacijo in okna.
5. 7. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
DRUGA PLAT MEDALJE

Amal Clooney o manj prijetni plati zakona z Georgeem Clooneyjem

Zaradi moževe slave je postala bolj negotova glede svoje poklicne poti.
5. 7. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
VADBA ZA ZDRAVJE SRCA

Katere uteži so najboljše za srce?

Izbira pravih uteži za vadbo za moč je še kako pomembna.
Miroslav Cvjetičanin5. 7. 2026 | 15:00
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Zaradi dveh moških v šotoru je ob 5.33 zjutraj na koprski plaži posredovala policija

Stara sta bila 45 in 37 let.
5. 7. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki