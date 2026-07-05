Za teraso naj bo pumila, pritlikava

Ljubitelji razkošne pampaške trave (Cortaderia selloana) obožujejo njene elegantne metlice in občutek prestiža, ki ga vnese na vrtove. Vendar lahko ta atraktivna okrasna trava zraste tudi več kot dva metra visoko in zavzame veliko prostora, zato ni najboljša izbira za manjše balkone in terase. Na srečo obstajajo številne okrasne trave, ki po videzu spominjajo na pampaško, a so veliko manjše, njihovi nežni klaski in dolgi, tanki listi pa so enako privlačni. Seveda, mogoče jih je gojiti v loncih in koritih. Če želite na svoj balkon vnesti pridih mediteranskega ali boemskega vzdušja, so naslednji predlogi kot nalašč za vas.

Japonska krvava trava

Imperata cylindrica pritegne pozornost s pokončnimi listi, ki poleti postopoma pridobivajo intenzivno rdečo barvo. Čeprav ne razvije tako velikih klasov kot pampaška trava, je zaradi elegantnega videza zelo priljubljena izbira za sodobne balkone. Najbolje uspeva na sončni legi, prenese pa tudi rahlo polsenco. Tla morajo biti dobro odcedna, zalivanje zmerno. V višino zraste od 40 do 60 centimetrov, zato je idealna za večje lonce.

Fontanska trava

Pennisetum alopecuroides je ena najlepših alternativ pampaške trave. Njeni mehki, puhasti klaski se nežno zibljejo v vetru in ustvarjajo zelo podoben učinek kot pampaška trava, le da je rastlina veliko manjša. Večina sort v višino zraste od 60 do 100 centimetrov. Fontanska trava obožuje sonce in v toplejših mesecih redno zalivanje. Jeseni dobijo klaski zlato rjav odtenek, zato ostane dekorativna tudi v hladnejšem delu leta.

Modra bilnica je prepoznavna po srebrno modrih listih. FOTO: Photos By R A Kearton/Getty Images

Mehiška perjanica

Nassella tenuissima je znana tudi kot angelski las, tvori pa lahkotne, skoraj lebdeče skupine tankih listov in nežnih klasov. Njena zračna struktura balkonu pričara lahkotnost in dinamiko. Odlično prenaša sušo in ne zahteva veliko nege. Najlepše uspeva na soncu v prepustni zemlji. Zraste do približno 50 centimetrov in je posebej učinkovita, če je posajena v skupinah.

Bičkasti šaš

Carex comans v bistvu ni trava. V njen rod se uvrščajo trajne zelnate rastline, ki pogosto rastejo na vlažnih tleh, ob potokih, jezerih, močvirjih in travnikih. Kljub temu ta okrasni šaš z gostimi šopi in elegantno ukrivljenimi listi ustvarja zelo podoben dekorativni učinek kot trave. Posebej je privlačen zaradi bronasto rjave barve, ki se lepo ujema z lesom, kamnom in drugimi naravnimi materiali. Dobro uspeva v loncih in ne zahteva pogostega vzdrževanja. Prenese sonce in polsenco, najbolje se ujame z rastlinami nevtralnih barv.

Modra bilnica

Festuca glauca je prepoznavna po srebrno modrih listih, ki tvorijo urejene okrogle šope. Poleti na tankih steblih razvije nežne cvetove, kar ji daje zračen videz. Zraste le od 20 do 30 centimetrov, zato je odlična izbira za manjše balkone. Obožuje sonce in dobro odcedna tla ter dobro prenaša poletno vročino.

Fontansko travo odlikujejo mehki, puhasti klaski. FOTO: Clive Nichols/Getty Images

Japonska gozdna trava

Za balkone, ki niso ves dan na soncu, je odlična izbira Hakonechloa macra. Njeni nežno povešeni listi ustvarjajo učinek zelenega slapu, nekatere sorte pa imajo tudi zlate ali pisane liste. Najbolje uspeva v polsenci in na mestih, zaščitenih pred močnim opoldanskim soncem. Potrebuje redno zalivanje, zraste od 30 do 50 centimetrov in je zelo elegantna v okrasnih loncih.

Pampaška, a manjša

Če se ne želite popolnoma odpovedati videzu pampaške trave, je dobra izbira sorta Cortaderia selloana Pumila. Gre za kompaktnejšo različico, ki tvori prepoznavne bujne kremne klase, vendar je bistveno manjša od klasične pampaške trave. Zraste do približno 1,5 metra, kar je še vedno precej manj od standardnih sort. Zahteva sončno lego in dovolj prostora v večjem loncu. Pozno poleti in jeseni njene metlice postanejo pravi okras balkona.