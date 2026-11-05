Za vsako znamenje druga vadba

Nekateri komaj čakajo, da si zavežejo športne copate in se podajo na tek, drugi se raje raztegnejo na blazini ali odpravijo na dolg sprehod. Pri iskanju gibanja, ki nas veseli, lahko pomaga tudi pogled na značaj – zakaj pa ne bi za navdih pokukali še med zvezde? Astrologija seveda ni načrt vadbe za vsakogar, lahko pa ponudi zabavno izhodišče za izbiro dejavnosti, ki jo bomo z veseljem vključili v vsakdan. Lahko je zanimiv namig, ne pa pravilo, ki bi mu morali slediti. Pri izbiri gibanja naj imajo glavno besedo počutje, telesne zmožnosti in morebitne zdravstvene omejitve, saj je najboljša vadba navsezadnje tista, h kateri se radi vračamo.

Na start!

Ovni obožujejo izzive in hitro začutijo tekmovalni duh. Ustrezajo jim dinamične dejavnosti, pri katerih lahko sprostijo energijo: tek, borilne veščine, intervalni trening ali ekipni šport. Še bolje je, če vadbo popestri konkreten cilj, denimo nova razdalja ali tekma, na katero se lahko pripravijo.

Počasi, a vztrajno

Biki cenijo udobje in ritem, zato jim utegnejo prijati dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati brez naglice. Odlična izbira so daljši sprehodi v naravi, pohodništvo, plavanje ali umirjena vadba za moč. Najpomembnejše je, da gibanje postane prijeten del dneva, ne pa še ena obveznost.

Naj bo raznoliko

Dvojčkom hitro postane dolgčas, če se vsak teden ponavlja ista rutina, zato je zanje najboljša menjava dejavnosti: enkrat kolesarjenje, drugič ples, nato skupinska vadba ali športna igra. Dobrodošla je tudi družba, saj je vadba ob prijetnem klepetu lahko še zabavnejša.

Pilates ustreza rakom in devicam. Foto: Getty Images

Po svojem občutku

Raki se najbolje počutijo v varnem in spodbudnem okolju. Poskusijo lahko jogo, pilates, plavanje ali sprehod ob vodi – to so dejavnosti, pri katerih si lahko vzamejo čas in prisluhnejo svojemu telesu. Če jih motivira družba, lahko vadbo spremenijo v prijeten skupni ritual.

Z energijo na oder

Levi radi zasijejo, zato jim ustrezajo dejavnosti, pri katerih se prepletata gibanje in izraznost. Ples, zumba, skupinska vadba ali šport, pri katerem lahko pokažejo svoje spretnosti, so zadetek v polno. Dobra glasba in družba poskrbita za dodatno motivacijo.

Premišljeno in dosledno

Device uživajo v občutku, da imajo stvari pod nadzorom. Ustrezajo jim strukturirane vadbe, kot so pilates, joga, vadba za moč, ali načrtovan program hoje in teka. A tudi njim koristi, če si pustijo nekaj prostora za sproščenost; ni treba, da je vsak trening popoln, da šteje.

Pri izbiri gibanja upoštevajmo počutje in telesne zmožnosti, najboljša vadba je vselej tista, h kateri se radi vračamo.

Lepota v ravnovesju

Tehtnice privlačijo skladne in prijetne dejavnosti, še posebno v dobri družbi. Preizkusijo lahko ples, jogo, tenis ali vadbo v paru. Ker jim veliko pomeni vzdušje, naj si izberejo prostor, kjer se počutijo dobro – prijetna glasba in urejeno okolje sta lahko pomembnejša, kot bi si mislili.

Globoka zbranost

Škorpijoni se radi lotijo stvari z vso močjo in vztrajnostjo. Ustrezajo jim plavanje, borilne veščine, vadba za moč ali daljši tek, pri katerem se lahko povsem odklopijo od okolice. Dobro jim dene dejavnost, ki zahteva osredotočenost in jim omogoča, da napredek spremljajo korak za korakom.

Pot naj bo široka

Strelci se težko sprijaznijo z občutkom, da so ujeti na mestu. Zanje so odlična izbira pohodništvo, gorsko kolesarjenje, tek po novih poteh ali katera od dejavnosti na prostem. Če vadbo združijo z raziskovanjem novih krajev, bo motivacija še večja.

Tenis je za tehtnice. FOTO: Harbucks/getty Images

Cilj za ciljem

Kozorogi so potrpežljivi in radi vidijo, da njihov trud prinaša rezultate. Ustrezajo jim vadba za moč, plezanje, hoja v hribe ali tekaški načrt z jasnimi mejniki. Pomembno je, da si znajo vzeti tudi dan za počitek, saj vztrajnost ne pomeni, da moramo trenirati brez premora.

Nekaj drugačnega

Vodnarji radi preizkušajo novosti in ne marajo občutka, da morajo slediti ustaljenim pravilom. Navdušijo jih lahko plezanje, rolkanje, ples, skupinske športne igre ali vadba na prostem. Najboljša izbira je pogosto tista, ki jim omogoči, da gibanje prilagodijo po svoje.

Nežno in tekoče

Ribam pogosto ustreza gibanje, ki jih pomiri in jim omogoči, da se odklopijo od vsakdanjega vrveža. Poskusijo lahko plavanje, jogo, počasnejši tek ali ples, pri katerem sledijo glasbi. Tudi sprehod v naravi je lahko odlična izbira, še posebno kadar si želijo zbistriti misli.