Zabava je povsod, kjer se pojavi skupina Prestiž

V skupini Prestiž je moči združilo šest članov, izkušenih glasbenikov: Simon Novak, brata Gregor in Gašper Šavor, Tadej Cener, Damjan Fridau in Marjetka Cvelfer. Prestižni fantje in dekle imajo svežo energijo in se že pripravljajo na sezono nastopov, veselijo se, da bo zabavno povsod, kjer se bodo pojavili!

V skupini Prestiž je moči združilo šest članov.

Simon Novak je bobnar in vodja skupine, glasba pa ga spremlja od otroštva, saj je bil tudi njegov oče glasbenik. Preden je ustanovil Prestiž, je igral pri drugih zasedbah, izkušnje si je nabiral tudi s spremljanjem različnih pevcev iz Hrvaške. Glasba zanj ni samo hobi, temveč življenjski slog. Je tudi tonski tehnik. Z zdajšnjo zasedbo Prestiž pa se želi prebiti na največje odre po Sloveniji. Gregor Šavor je harmonikar in klaviaturist, ki se z glasbo prav tako ukvarja od rosnih let, diatonično harmoniko pa igra od 14. leta. Sodeloval je z različnimi sestavi, zadnjih osem let pa je član skupine Prestiž. Ko ni v službi ali na odru, se posveča družini. Gregorjev brat Gašper igra bas kitaro in poje. V glasbenih vodah je že 17 let, kariero pa je začel pri prekmurski skupini Energy. Zasedbi se je pridružil še kitarist Tadej Cener, ki ga glasba prav tako spremlja od otroštva in je postala del njegovega življenja. Pet let je bil aktiven v duetu, v tem času pridobil dragocene izkušnje in izoblikoval svojstven glasbeni izraz. Ko ni s kitaro na odru, jo poučuje in ustvarja glasbo. Že 18 let se z glasbo ukvarja tudi Damjan Fridau, ki je prav tako sodeloval z različnimi skupinami, posnel pa je tudi že tri lastne pesmi. Rad ustvarja in raziskuje različne glasbene smeri. Edina dama v skupini Prestiž, ki ni Prekmurka, temveč Štajerka, še natančneje Pohorka, je prav tako zelo izkušena glasbenica Marjetka Cvelfer, ki se je skupini pridružila šele pred kratkim. Tudi njo glasba spremlja od otroštva, saj je tudi sama hči glasbenika. Njen ati je kar tri desetletja igral harmoniko pri znanem ansamblu Zreških 6. Sama je prve akorde na kitari in kasneje še na diatonični harmoniki začela odkrivati pri 11 letih, v najstništvu pa je bila članica dveh prepoznavnih ženskih ansamblov – Frajerk ter kvinteta Slovenke. Te so pretežno igrale v tujini. V skupini Prestiž igra kitaro in poje.

Prekmursko zasedbo je popestrila Marjetka s Pohorja.

»Glasba je nepogrešljiv del mojega življenja, v njej uživam, zato upam, da bomo s Prekmurci še dolgo razveseljevali ljudi po vsej Sloveniji. Veselim se tako glasbenega napredka kot tudi novih izzivov,« sklene Marjetka.