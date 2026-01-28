  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRSANJE

Zabava na ledu

Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo drsalke; ne pozabimo na varnost.
Drsamo vedno v isti smeri kot ostali, ne ustavljamo se na sredini ledu in pazimo na počasnejše ter otroke. FOTO: Yelizaveta Tomashevska/Getty Images
Drsamo vedno v isti smeri kot ostali, ne ustavljamo se na sredini ledu in pazimo na počasnejše ter otroke. FOTO: Yelizaveta Tomashevska/Getty Images
Janez Kušar
 28. 1. 2026 | 19:00
2:57
A+A-

Nakup drsalk je pogosto bolj zapleten, kot se zdi na prvi pogled, še posebno ko jih izbiramo za otroke. Napačna velikost ali tip lahko povzročita boleča stopala, slabše ravnotežje in izgubo veselja do drsanja.

Najprej je pomembno, kakšen tip drsanja nas zanima. Klasične umetnostne drsalke imajo daljše rezilo z izrazitim zobcem spredaj, kar omogoča stabilnost in nadzor, vendar zahteva nekaj tehnike. Hokejske drsalke so bolj gibljive, z višjim zadnjim delom rezila, namenjene hitrim spremembam smeri. Za začetnike in rekreativce so pogosto najbolj praktične rekreativne ali nastavljive drsalke, ki dopuščajo rast otroškega stopala.

Velikost ni stvar ugibanja: drsalke morajo stopalo tesno objeti, vendar ne smejo tiščati. Pri otrocih ni priporočljivo kupovati na zalogo, saj prevelike drsalke povečajo možnost padcev. Stopalo se v drsalki ne sme premikati, prsti pa naj imajo ravno toliko prostora, da niso stisnjeni. Udobje in opora gležnja sta ključna. Začetniki potrebujejo trši zgornji del, ki stabilizira gleženj in preprečuje zvine. Mehke drsalke so primerne šele, ko otrok že obvlada osnovno drsanje.

Varnost je nujna. Čelada, rokavice in po možnosti ščitniki niso znak pretirane previdnosti, temveč zdrave pameti. Dobro nabrušeno rezilo je prav tako pomembno kot sam čevelj.

Stopalo se v drsalki ne sme premikati, prsti pa naj imajo ravno toliko prostora, da niso stisnjeni. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Stopalo se v drsalki ne sme premikati, prsti pa naj imajo ravno toliko prostora, da niso stisnjeni. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Padec je del učenja, a nevarnost se zmanjša z dobro opremo, umirjenim začetkom in spoštovanjem drugih.

Začetniki ob robu

Ne glede na to, ali drsamo na umetnem drsališču ali naravni zaledeneli površini, veljajo osnovna varnostna pravila, ki preprečujejo poškodbe in slabo izkušnjo.

Na umetnih drsališčih je največje tveganje gneča. Drsamo vedno v isti smeri kot drugi, ne ustavljamo se na sredini ledu in pazimo na počasnejše ter otroke. Začetniki naj se držijo roba in uporabljajo oporo, dokler ne osvojijo ravnotežja. Čelada za otroke je zelo priporočljiva, rokavice pa nujne – ne le zaradi mraza, ampak tudi za zaščito pred urezninami ob padcu. Pred vstopom na led preverimo, ali so drsalke pravilno zavezane in rezila čista.

Prava izbira pomeni več užitka in manj bolečin.

Na naravnih drsališčih (zamrznjena jezera, ribniki, zalite travnate površine) velja dodatna previdnost. Nikoli ne drsamo sami in nikoli ne gremo na led, če nismo prepričani o njegovi debelini. Led mora biti dovolj debel, enakomeren in brez vidnih razpok ali temnih lis, ki kažejo na tanek led. Izogibamo se območjem ob izvirih, mostovih in trstičju.

Če smo na umetnem ali naravnem ledu: otroci naj bodo vedno pod neposrednim nadzorom odraslih.

Več iz teme

rekreacijadrsanjepadec
ZADNJE NOVICE
19:44
Lifestyle  |  Stil
BREZ ZATISKANJA OČI

Je povsod okoli nas: psihologinja razkriva dejstva o varanju, ki se jih mora zavedati vsak

Nekatera dejstva o varanju so očitna, druga ne tako zelo.
28. 1. 2026 | 19:44
19:39
Bulvar  |  Domači trači
ODGOVORIL SLEDILCU

Župan Janković razkril, kje najraje preživlja dopust (VIDEO)

Ne boste verjeli, koliko dni dopusta si je privoščil lani.
28. 1. 2026 | 19:39
19:25
Novice  |  Slovenija
PREISKOVALNA KOMISIJA DZ

Vonta nad domnevno nezakonito financiranje SDS! Sin Janše res prejel 131 tisoč evrov?

Ob tem je predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta povedala, da je državni Telekom s pogodbo, ki jo v komisiji ocenjujejo kot škodljivo, pokrival okoli tretjine proračuna Nove24TV. Direktor Nove24TV Boris Tomašič pa jo je že kazensko ovadil.
28. 1. 2026 | 19:25
19:06
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je novinar Milan Vogel, v Delovi časopisni hiši bil zaposlen 34 let in 20 dni

Večji del svoje kariere je bil član kulturne redakcije.
28. 1. 2026 | 19:06
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRSANJE

Zabava na ledu

Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo drsalke; ne pozabimo na varnost.
Janez Kušar28. 1. 2026 | 19:00
18:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRELI MED OBISKOM

Razkrivamo ozadje poskusa uboja v Izoli! Na Aleksandra streljal lastnik trgovine v Luciji (FOTO)

V ozadju neporavnani računi?
28. 1. 2026 | 18:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki