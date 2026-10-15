Zacveteli na ptujskem festivalu

Cvetiš je naslov polke, s katero se je na ptujskem festivalu predstavil družinski ansambel Fekonja. Polko so ustvarili Miha Fekonja, ki je vodja ansambla in je napisal melodijo, pri besedilu pa sta moči združila dva preizkušena odlična tekstopisca Matej Trstenjak in Igor Pirkovič.

»Letošnji 57. ptujski festival je bil naš prvi festival nasploh, ki smo se ga udeležili. Sprva se ga nismo imeli namena udeležiti, vendar smo si pozneje premislili in se vseeno prijavili že letos. Vtis z našega prvega festivala je odličen. Že ko smo prišli na tonsko vajo, nas je tam pričakalo veliko prijaznih ljudi in glasbeniki, s katerimi se nismo poznali. Spletli smo nova poznanstva in prijateljstva. To nam največ pomeni. Domov smo se vrnili z zelo lepo nagrado, plaketo za najboljšo skladbo po izboru občinstva. Da smo prejemniki te nagrade, nas je presenetilo, obenem pa tudi razveselilo. Hvaležni smo vsem našim navijačem in vsem, ki so kakor koli glasovali za nas,« je misli strnil Miha Fekonja, ki ima ob sebi še brata in dve sestri. Miha igra kitaro, brat Jan harmoniko, sestra Anja je bas kitaristka, sestra Kaja pa poje.

Gasilske veselice

Ansambel so postali pred tremi leti, stari so od 17 do 25 let, prihajajo pa iz Zgornjega Krapja. Naloge v ansamblu so si nekoliko porazdelili, saj Miha skupaj s Kajo skrbi še za družbena omrežja, pri čemer jima pomaga Anja, Jan pa poskrbi za tehnične zadeve in pomaga Mihi pri ozvočenju nastopov.

Velik zgled so nam Modrijani, ki so s svojo energijo pritegnili številne mlade, tudi nas.

Brata in sestri glasba spremljala od ranega otroštva, ko jim je mama ob kitari pela slovenske pesmi. Pozneje so se vsi vpisali v glasbeno šolo in tako tudi sami vstopili v svet glasbe. Prvi stik z narodnozabavno glasbo so bile gasilske veselice. Ker je Jan igral harmoniko in Miha kitaro, sta skupaj začela igrati na družinskih druženjih. Takrat je Miha dobil idejo, da bi ustvarili ansambel.

Letošnji 57. ptujski festival je bil prvi festival, ki so se ga udeležili. FOTO: Mojca Marot

»Velik zgled so nam Modrijani, ki so s svojo energijo pritegnili številne mlade, tudi nas,« povedo brata in sestri Fekonja, ki so prvič javno skupaj nastopili na prireditvi Družina poje na Kobilju pred sedmimi leti, uradno pa kot ansambel nastopajo zadnji dve leti. Na njihovem repertoarju so večinoma narodnozabavne viže, najpogosteje Slakove, Avsenikov in Miheličeve, igrajo tudi modernejšo narodnozabavno glasbo. Njihova prva avtorska skladba, ki so jo posneli, nosi naslov Super si punca, zatem pa so jih posneli še več, denimo Veš kako me mika, Želim, da moja si, Otok ljubezni ter Gravitacije ni, vse večinoma govorijo o mladostni zaljubljenosti, saj so tudi sami mladi in zaljubljeni.