Zadišalo iz 28 kotlov

Ponosen sem, ker nam je 14. Golaž žur tako uspel. Navdušen sem nad številom sodelujočih ekip, predvsem pa me veselita volja in želja vseh domačinov, ki so pripravljeni sodelovati in pomagati,« Franci Kralj, novi predsednik Turističnega društva Frankolovo, ni skrival veselja, ko se mu je pogled razlegal po graščinskem parku, kjer so bile zbrane ekipe za kuhanje golaža. Na Frankolovem je dišalo, na že 14. Golaž žuru je sodelovalo rekordnih 28 ekip, med njimi tudi udeleženci iz Čakovca na Hrvaškem, ki so dogodku dali mednarodno noto. Zgodovina Golaž žura je na tem koncu Slovenije že dolga. Prvič so ga na Frankolovem pripravili leta 2011, ko je sodelovalo 11 ekip. Prireditev je odtlej močno zrasla: leta 2025 jih je bilo 17, letos pa kot rečeno že 28.

Kuhalnice so vrteli v ritmih domače glasbe. Foto: Drago Perko

Dogaja se ves čas

Čebula in dobro meso sta bila glavna protagonista v loncih, zraven pa še nekaj skrivnosti, ki jih ekipe niso izdale. Vsak je na svoj način vihtel kuhalnico, a vsi z enim ciljem – ne toliko zmagati za vsako ceno, ampak se družiti. In to jim je uspelo. Še vreme je bilo, kot se šika. Dež v lonec z dobrim golažem pač ne spada, kaj drugega tekočega pa zagotovo.

Prvaki vedo, kako se stvari streže. Foto: Drago Perko

A vendarle so določili zmagovalca, to je postalo Društvo jadralnih padalcev Kajuh Frankolovo, druga je bila Krajevna skupnost Frankolovo, tretje pa Čebelarsko društvo Vojnik. Za glasbo je skrbel Ansambel Anžeta Pogladiča, obiskovalci pa so lahko pokušali golaž vseh ekip. ​

Najboljši trije Foto: Drago Perko

»Frankolovo ni velik kraj: krajevna skupnost ima 1700 ljudi, fara 1300. Se pa dogaja ves čas. Tukajšnja društva so zelo aktivna in med seboj zelo povezana. Kar je že redkost. Tu nas še vedno stara vaška sloga in skupno veselje, druženje skupaj držijo,« je bil nad dogajanjem navdušen domačin, župnik Branko Cestnik. Franci Kralj, ki je vodenje Turističnega društva Frankolovo prevzel letos, pa že kuje načrte za naprej. Med drugim napoveduje, da bo spomladi znova zaživel tudi cvetlični sejem.​