  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONEC KARIERE

Zadnji strel šampiona

Po prometni nesreči leta 2003 se je moral Franček Gorazd Tiršek naučiti živeti na novo, v športu je našel moč, samozavest in pot med najboljše parastrelce sveta. Pri 51 letih je sklenil izjemno kariero, okronano s paralimpijskim zlatom v Parizu.
Nanijev zadnji strel Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nanijev zadnji strel Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Franček Gorazd Tiršek in njegova srčna izbranka Lea Kočevar Foto: Jože Miklavc

Franček Gorazd Tiršek in njegova srčna izbranka Lea Kočevar Foto: Jože Miklavc

Tekmoval ne bo več, bo pa z veseljem še prijel za puško in oddal kakšen strel za svoj užitek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tekmoval ne bo več, bo pa z veseljem še prijel za puško in oddal kakšen strel za svoj užitek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nanijev zadnji strel Foto: Vid Ponikvar/Sportida
Franček Gorazd Tiršek in njegova srčna izbranka Lea Kočevar Foto: Jože Miklavc
Tekmoval ne bo več, bo pa z veseljem še prijel za puško in oddal kakšen strel za svoj užitek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida
Drago Perko
 10. 10. 2026 | 18:00
6:56
A+A-

Pravim, pa naj se ne razume narobe, da mora biti vrhunski športnik oziroma šampion ali izjemno, izjemno inteligenten ali pa popoln bedak. Dejansko moraš odmisliti vse, z ničimer se ne smeš obremenjevati. Vedeti moraš vse, a hkrati nič. To je neka taka zapletena formula, ki dejansko vodi do uspeha,« je malce filozofsko, a še vedno sila pragmatično povedal strelski as Franček Gorazd Tiršek. Star 51 let je puško postavil v kot, zbirka medalj je taka, da je ni police v Gornjem Gradu in daleč naokoli, ki bi se tako šibila pod težo odličij, ki jih je zbral Nani, kot ga kličejo prijatelji.

Največji pečat je pustil z nastopi na paralimpijskih igrah, kjer je osvojil pet odličij in se uvrstil med najboljše parastrelce na svetu. Na paralimpijskih igrah v Londonu 2012 je osvojil srebrno medaljo v disciplini zračna puška stoje, uspeh pa je ponovil štiri leta pozneje v Riu de Janeiru. Na paralimpijskih igrah v Tokiu 2021 je osvojil srebro v disciplini zračna puška stoje ter bron v disciplini zračna puška leže. Vrhunec njegove kariere so bile paralimpijske igre v Parizu leta 2024, ko je 30. avgusta stopil na najvišjo stopničko. V napetem finalu je z rekordom 253,3 kroga premagal domačega favorita in osvojil svoje prvo paralimpijsko zlato v disciplini zračna puška stoje mešano.

Tiršek je velik uspeh dosegel tudi na evropskem prvenstvu v Rotterdamu leta 2023, kjer je postal evropski prvak z zračno puško stoje mešano. Poseben mejnik je postavil maja 2012 na svetovnem pokalu v turški Antalyi. V disciplini R5 – zračna puška leže je v osnovnem delu zadel vseh 600 možnih krogov, pri čemer je vseh 60 strelov končalo v notranji desetki. V izjemno napetem finalu je dodal še 106,8 kroga in s skupnim dosežkom 706,8 kroga postavil nov svetovni in evropski rekord.

Franček Gorazd Tiršek in njegova srčna izbranka Lea Kočevar Foto: Jože Miklavc
Franček Gorazd Tiršek in njegova srčna izbranka Lea Kočevar Foto: Jože Miklavc

Za svoje izjemne dosežke je prejel Bloudkovo plaketo leta 2013, najvišje državno športno priznanje – Bloudkovo nagrado leta 2024 – ter zlati red za zasluge leta 2025, ki mu ga je podelila dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.

Po nesreči v komi

Takole zveni šampionski rezime Frančka Gorazda, ki je bil v mladosti izvrsten lokostrelec, v mlajših kategorijah tudi državni prvak v lovskem strelstvu v nekdanji skupni državi. A Nani se je najbolj proslavil in v kolektivni spomin Slovencev zapisal kot parašportnik.

Pot do tja je bila zavita, polna izzivov, solza in skrbi. Leta 2003 se je njegovo življenje v hipu obrnilo na glavo. S prijatelji se je peljal z avtomobilom, ki je zgrmel v grapo. Tiršek je med nesrečo padel iz vozila in utrpel hude poškodbe. Po nesreči je bil v komi, zdravniki pa domačim sprva niso dajali veliko upanja. Ko se je zbudil, ni mogel samostojno opravljati niti osnovnih stvari, hranili so ga po žlički. »Ni obupal, tudi mi nismo obupali. Tudi molila sem veliko, prav molitev je bila moja velika tolažba!« je povedala mama Irena.

Ljudem, ki imajo kakršne koli težave, šport zagotovo lahko samo koristi.

Sina je čakala težka in zahtevna pot, tega so se vsi doma zavedali. Po najboljših močeh so mu stali ob strani. Na srečo je po vrnitvi domov hitro in uspešno nov življenjski izziv našel v strelstvu. Prav šport mu je pomagal znova graditi samozavest in samostojnost, iz tega pa se je pozneje razvila izjemna parašportna kariera.

Naj se vrne, ko bo desetka

»Leta 2006 sem nekako začel te svoje strelske podvige. Še danes se spomnim, kako sem prišel v Ljubljano. Tam so bile priprave strelske reprezentance, ki se je, mislim, odpravljala na evropsko prvenstvo v Švico. Ko sem prišel na prvi trening, so me malce pogledali, premerili, dali so mi puško, tudi za domov. Rekli so mi, da naj se vrnem, ko zadenem desetko. V doglednem času sem se vrnil in začel trenirati,« se spominja začetkov v izjemni strelski reprezentanci, ki je med letoma 1996 in 2024 osvojila kar 10 paralimpijskih medalj, devet pod taktirko trenerk Polone Sladič, eno pod vodstvom Andreje Gorjup.

Tekmoval ne bo več, bo pa z veseljem še prijel za puško in oddal kakšen strel za svoj užitek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida
Tekmoval ne bo več, bo pa z veseljem še prijel za puško in oddal kakšen strel za svoj užitek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

»Tirška bo treba v prihodnosti naučiti zlasti odnosa do lastnega streljanja in lastnih napak, če se bo želel kdaj razviti v šampiona. Potencial prav gotovo ima,« so preroške besede Polone Sladič, ki jih je po svetovnem prvenstvu leta 2007, ko je Tiršek prvič branil barve Slovenije, zapisala v poročilo po tekmovanju. Prav je imela.

Mojster za klobase

Danes je ta krog sklenjen. V torek je bilo jasno, da Nani pri sebi morda še ni čisto povsem pomirjen, da je konec. A v vsaki besedi ponižen, skromen, hvaležen vsem okoli sebe vsakič znova izpostavi fizioterapevte, ki so mu vsa ta leta lajšali bolečine in mu pomagali zdržati nečloveške napore. A ni mu žal. »Kot sem že večkrat rekel: šport je najboljši zdravnik na svetu. Ljudem, ki imajo kakršne koli težave, šport zagotovo lahko samo koristi. Slabega jim ne more narediti nič. S športom pridobivaš fizično moč, mentalno moč, ustvarjaš si samopodobo, krepiš se, vedno bolj si zadovoljen sam s sabo, in vse to se pozna tudi na zunaj. Kdor sledi tem občutkom in temu početju, zagotovo napreduje in postaja vedno boljši,« nam je povedal.

»Včasih sem bil zelo jezen sam nase, če sem slabo zadel. Potem sem ugotovil, da za slabe stvari porabim preveč energije in da je te energije škoda. Bolje jo je porabiti za pozitivne stvari,« pravi, ta pogled na svet mu je pomagal tudi v karieri, ki jo je okronal z zlatom na igrah v Parizu. Upal je, da bo še streljal, a so potem prestavili evropsko prvenstvo, sam pa je poslušal telo. »Človek, ki se ukvarja z vrhunskim športom, tega po uradnem slovesu ne more kar izbrisati iz duše in srca. To ostane v srcu. Na strelišču bom z veseljem še prijel za puško in oddal kakšen strel za svojo dušo in užitek. In prav vesel bom, če mi bo uspel kakšen vrhunski strel,« je sklenil šampion, ki bo še naprej pomagal v kuhinji v gostilni, ki jo imajo v Gornjem Gradu, on je tisti, ki poskusi jed in pove, ali v njej morda še kaj manjka. Pa ostal bo mojster za klobase in svinjski želodec.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Franček Gorazd Tiršekparalimpijske igrešportparašportnikislovoparastrelstvo
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
MOLAT

Rajska plaža med ruševinami nekdanjega taborišča

Na hrvaškem otoku obiskovalce presenetijo ruševine, neme priče fašističnega terorja. Čez dan deluje skoraj zapuščen, zvečer pa zaživi v svojem srcu – pred starim kulturnim domom.
Tina Horvat10. 10. 2026 | 19:00
18:40
Bulvar  |  Zanimivosti
VELIKA ZAGATA

Ne najde pravih hlač, spodnjice mu šivajo po meri: zaradi neverjetne velikosti penisa išče pomoč izven države (FOTO)

Življenje s takšno anatomijo je vse prej kot fantazija, pravi.
10. 10. 2026 | 18:40
18:17
Lifestyle  |  Astro
ASTORLOGIJA

Astrološka znamenja, ki se ljubezensko zelo ujemajo

Kateri znaki zodiaka so idealni partnerji za dolgotrajno ljubezen?
10. 10. 2026 | 18:17
18:01
Bulvar  |  Glasba in film
EVROVIZIJA

Nadaljuje se osip na Evroviziji: še ena država je potrdila umik

Odločitev je povezana s širšimi spremembami financiranja čeških javnih medijev.
10. 10. 2026 | 18:01
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KONEC KARIERE

Zadnji strel šampiona

Po prometni nesreči leta 2003 se je moral Franček Gorazd Tiršek naučiti živeti na novo, v športu je našel moč, samozavest in pot med najboljše parastrelce sveta. Pri 51 letih je sklenil izjemno kariero, okronano s paralimpijskim zlatom v Parizu.
Drago Perko10. 10. 2026 | 18:00
17:26
Šport  |  Tekme
DIRKA PO LOMBARDIJI

Mladi Paul Seixas prišel do velike zmage, za Primoža Rogliča je bila današnja dirka posebna

Seixas je v svojem tretjem nastopu na eni od največjih petih enodnevnih klasik zabeležil prvo zmago.
10. 10. 2026 | 17:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

To so znaki, da je vaš vsakdan postal prenaporen

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki