Zadnji strel šampiona

Pravim, pa naj se ne razume narobe, da mora biti vrhunski športnik oziroma šampion ali izjemno, izjemno inteligenten ali pa popoln bedak. Dejansko moraš odmisliti vse, z ničimer se ne smeš obremenjevati. Vedeti moraš vse, a hkrati nič. To je neka taka zapletena formula, ki dejansko vodi do uspeha,« je malce filozofsko, a še vedno sila pragmatično povedal strelski as Franček Gorazd Tiršek. Star 51 let je puško postavil v kot, zbirka medalj je taka, da je ni police v Gornjem Gradu in daleč naokoli, ki bi se tako šibila pod težo odličij, ki jih je zbral Nani, kot ga kličejo prijatelji.

Največji pečat je pustil z nastopi na paralimpijskih igrah, kjer je osvojil pet odličij in se uvrstil med najboljše parastrelce na svetu. Na paralimpijskih igrah v Londonu 2012 je osvojil srebrno medaljo v disciplini zračna puška stoje, uspeh pa je ponovil štiri leta pozneje v Riu de Janeiru. Na paralimpijskih igrah v Tokiu 2021 je osvojil srebro v disciplini zračna puška stoje ter bron v disciplini zračna puška leže. Vrhunec njegove kariere so bile paralimpijske igre v Parizu leta 2024, ko je 30. avgusta stopil na najvišjo stopničko. V napetem finalu je z rekordom 253,3 kroga premagal domačega favorita in osvojil svoje prvo paralimpijsko zlato v disciplini zračna puška stoje mešano.

Tiršek je velik uspeh dosegel tudi na evropskem prvenstvu v Rotterdamu leta 2023, kjer je postal evropski prvak z zračno puško stoje mešano. Poseben mejnik je postavil maja 2012 na svetovnem pokalu v turški Antalyi. V disciplini R5 – zračna puška leže je v osnovnem delu zadel vseh 600 možnih krogov, pri čemer je vseh 60 strelov končalo v notranji desetki. V izjemno napetem finalu je dodal še 106,8 kroga in s skupnim dosežkom 706,8 kroga postavil nov svetovni in evropski rekord.

Franček Gorazd Tiršek in njegova srčna izbranka Lea Kočevar Foto: Jože Miklavc

Za svoje izjemne dosežke je prejel Bloudkovo plaketo leta 2013, najvišje državno športno priznanje – Bloudkovo nagrado leta 2024 – ter zlati red za zasluge leta 2025, ki mu ga je podelila dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.

Po nesreči v komi

Takole zveni šampionski rezime Frančka Gorazda, ki je bil v mladosti izvrsten lokostrelec, v mlajših kategorijah tudi državni prvak v lovskem strelstvu v nekdanji skupni državi. A Nani se je najbolj proslavil in v kolektivni spomin Slovencev zapisal kot parašportnik.

Pot do tja je bila zavita, polna izzivov, solza in skrbi. Leta 2003 se je njegovo življenje v hipu obrnilo na glavo. S prijatelji se je peljal z avtomobilom, ki je zgrmel v grapo. Tiršek je med nesrečo padel iz vozila in utrpel hude poškodbe. Po nesreči je bil v komi, zdravniki pa domačim sprva niso dajali veliko upanja. Ko se je zbudil, ni mogel samostojno opravljati niti osnovnih stvari, hranili so ga po žlički. »Ni obupal, tudi mi nismo obupali. Tudi molila sem veliko, prav molitev je bila moja velika tolažba!« je povedala mama Irena.

Ljudem, ki imajo kakršne koli težave, šport zagotovo lahko samo koristi.

Sina je čakala težka in zahtevna pot, tega so se vsi doma zavedali. Po najboljših močeh so mu stali ob strani. Na srečo je po vrnitvi domov hitro in uspešno nov življenjski izziv našel v strelstvu. Prav šport mu je pomagal znova graditi samozavest in samostojnost, iz tega pa se je pozneje razvila izjemna parašportna kariera.

Naj se vrne, ko bo desetka

»Leta 2006 sem nekako začel te svoje strelske podvige. Še danes se spomnim, kako sem prišel v Ljubljano. Tam so bile priprave strelske reprezentance, ki se je, mislim, odpravljala na evropsko prvenstvo v Švico. Ko sem prišel na prvi trening, so me malce pogledali, premerili, dali so mi puško, tudi za domov. Rekli so mi, da naj se vrnem, ko zadenem desetko. V doglednem času sem se vrnil in začel trenirati,« se spominja začetkov v izjemni strelski reprezentanci, ki je med letoma 1996 in 2024 osvojila kar 10 paralimpijskih medalj, devet pod taktirko trenerk Polone Sladič, eno pod vodstvom Andreje Gorjup.

Tekmoval ne bo več, bo pa z veseljem še prijel za puško in oddal kakšen strel za svoj užitek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

»Tirška bo treba v prihodnosti naučiti zlasti odnosa do lastnega streljanja in lastnih napak, če se bo želel kdaj razviti v šampiona. Potencial prav gotovo ima,« so preroške besede Polone Sladič, ki jih je po svetovnem prvenstvu leta 2007, ko je Tiršek prvič branil barve Slovenije, zapisala v poročilo po tekmovanju. Prav je imela.

Mojster za klobase

Danes je ta krog sklenjen. V torek je bilo jasno, da Nani pri sebi morda še ni čisto povsem pomirjen, da je konec. A v vsaki besedi ponižen, skromen, hvaležen vsem okoli sebe vsakič znova izpostavi fizioterapevte, ki so mu vsa ta leta lajšali bolečine in mu pomagali zdržati nečloveške napore. A ni mu žal. »Kot sem že večkrat rekel: šport je najboljši zdravnik na svetu. Ljudem, ki imajo kakršne koli težave, šport zagotovo lahko samo koristi. Slabega jim ne more narediti nič. S športom pridobivaš fizično moč, mentalno moč, ustvarjaš si samopodobo, krepiš se, vedno bolj si zadovoljen sam s sabo, in vse to se pozna tudi na zunaj. Kdor sledi tem občutkom in temu početju, zagotovo napreduje in postaja vedno boljši,« nam je povedal.

»Včasih sem bil zelo jezen sam nase, če sem slabo zadel. Potem sem ugotovil, da za slabe stvari porabim preveč energije in da je te energije škoda. Bolje jo je porabiti za pozitivne stvari,« pravi, ta pogled na svet mu je pomagal tudi v karieri, ki jo je okronal z zlatom na igrah v Parizu. Upal je, da bo še streljal, a so potem prestavili evropsko prvenstvo, sam pa je poslušal telo. »Človek, ki se ukvarja z vrhunskim športom, tega po uradnem slovesu ne more kar izbrisati iz duše in srca. To ostane v srcu. Na strelišču bom z veseljem še prijel za puško in oddal kakšen strel za svojo dušo in užitek. In prav vesel bom, če mi bo uspel kakšen vrhunski strel,« je sklenil šampion, ki bo še naprej pomagal v kuhinji v gostilni, ki jo imajo v Gornjem Gradu, on je tisti, ki poskusi jed in pove, ali v njej morda še kaj manjka. Pa ostal bo mojster za klobase in svinjski želodec.