Zagraška mama postavila piko na i

Zagradec je slikovita vas na visoki skalni terasi levega brega Krke, od leta 1924 tam obratuje elektrarna na vodni pogon. V krajevni skupnosti so ponosni tudi na bogato kulturno društveno življenje. Tudi zato so na veliki zvon obesili jubilej: minulo soboto je v kulturnem domu potekalo slovesno praznovanje 30-letnice delovanja Kulturnega društva Zagradec.

Niti harmonika ni manjkala na praznovanju. Fotografije: M. Š.

Začetki segajo v leto 1995, ko je bila ustanovljena Folklorna skupina Zagradec, prvi predsednik društva pa je bil Stanislav Kralj. V naslednjih letih so začele delovati še druge sekcije. Že 1996. je začel delovati Otroški pevski zbor Zagradec, tega leta je na odrske deske prvo igro postavila tudi gledališka skupina. Na temeljih bogate pevske tradicije je bil 1998. ustanovljen Mešani pevski zbor Zagradec, leto pozneje še moški pevski zbor. Tamburaška skupina Zagradec je bila ustanovljena leta 2013.

Za prihodnost se ni bati, mladi so močno vključeni v aktivnost društva.

Slavljencem je najprej izrekla čestitke ob jubileju predsednica Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica Saša Koleša, čestitkam se je pridružil župan Dušan Strnad, ki je poudaril zasluge, ki jih ima društvo pri razvoju kulturnega in družabnega življenja v Zagradcu in vsej občini. »Člani kulturnega društva ste aktivni tudi v drugih društvih, krajevni skupnosti in župniji, in vse to je pripomoglo, da se je v zadnjih desetletjih razvijal tudi Zagradec. K temu je zagotovo pripomogla tudi nova šola, ki je kmalu postala samostojna matična šola, v njenih prostorih pa uspešno deluje tudi oddelek glasbene šole,« je povedal Strnad, ki je kulturnemu društvu podelil plaketo, prevzela jo je predsednica KD Zagradec Anja Lekan.

Ob jubileju, kot se spodobi.

Bilo je kaj videti in slišati: pod vodstvom Vanje Erjavec so nastopili člani otroškega pevskega zbora. Pod vodstvom zborovodje Roberta Kohka so zapeli moški in mešani pevski zbor ter pevsko-instrumentalna zasedba. Piko na i je postavila Zagraška mama, katere lik uprizarja Anita Globokar in ki zadnja leta postaja pravi zaščitni znak zagraških kulturnikov. Za konec je zadonela pesem: ker je bil ta dan tudi godovni dan sv. Cecilije, zavetnice cerkvenega petja, so zapeli zavetnici pevcev na čast.