Zakaj Jezus ne gre na volitve

Ena hecna stvar je tu pri nas. Vsaj meni se zdi tako. Ko gledam svet in volitve, se mi zdi, da ljudje hodijo na volitve zato, da bi kaj spremenili, pri nas pa večina zato, da se ne bi nič spremenilo.

In takisto je s tistimi, ki naj bi jih volili: vse, kar obljubljajo, da bodo storili, je, da se ne bo nič spremenilo, le z besedami, ki so povsem resnične – če njihov pomen popolnoma obrnemo.

Torej ne lažejo, le resnico govorijo v rikverc.

V Sloveniji so volitve opij za male ljudi – tisto pošteno majhno skupino, ki bi pred odhodom v nebesa na tem svetu rada živela malo bolje. In volitve so opij za tiste po duši male ljudi na oblasti, ki vedo, da so edina nebesa zanje na Zemlji.

Pri nas ljudje niso neumni, zagotovo ne, so pa evropski prvaki v naivnosti. Zadnja leta jim je bog želel pomagati, da bi spregledali, a očitno so čakalne vrste na očesni kliniki tako dolge, da je vsem vid prerasla mrena, skozi katero se vse narobe vidi.

O ljudeh, ki skrivaj snemajo in potem izsiljujejo, si ne mislim nič lepega – pa naj to počnejo privat ali po službeni dolžnosti.

Najbolj noro pa je, da večina nas iz publike tu vidi le obliko. Vsebina nas sploh ne zanima. Kakšni so ljudje tam, v smeri proti cvetu naroda, ko v kamero nekje na tujem govorijo, kot govorijo. Saj razumem, vse za denar, ampak to je moje mnenje. Normalen človek ne more govoriti na način, kot smo ga videli, pa tudi če je zmiksan.

Naj bodo ti politični filmčki resnični, zmontirani ali pretežno lažnivi, nekaj nam vseeno sporočajo: naša država marsikje temelji na korupciji, mi pa to le mirno gledamo.

Kot ovce, ki gredo v zakol.

Tega občutka ne more spremeniti niti najbolj humorni del te skrite kamere, ko nesrečna ženska v mikrofon reče, da je bivši predsednik še vedno zelo močan od zadaj.

To bi bil lahko dober recept za dolgoživost, saj je upihnil 85 let, a ima očitno še vedno veliko moči.

Skratka, ne maram snemanja, za katero ne veš. Kdor to počne, ni v redu. Ne privat – to počnejo majhne duše. Če pa to počnete v službi, upam, da ste za to vsaj dobro nagrajeni.

Ker ima karma redne lete okoli naše usode, nas stvari, ki jih naredimo slabo, kot take tudi najdejo.

Po navadi tam, kjer najbolj boli.

Ljudje pravijo, da nam, Slovencem, lahko pomaga samo še bog.

Prav.

Življenje je lepo, pravijo, predvsem če v njem ne sodeluješ preveč.

In kaj bi on rekel na to, kar se dogaja pri nas?

»Ljudje, poslušajte. Če nekdo na skrivaj postavlja pasti bratu ali sestri, če skrito snema in zbira besede zato, da bi z njimi izsiljeval, ponižal ali očrnil druge, njegovo srce ni v resnici, ampak v zvijači. Kajti jaz sem vam rekel: kar želite, da bi drugi storili vam, storite tudi vi njim. Ali bi si želeli, da bi vas kdo skrivaj lovil v besede, da bi vas nato osramotil pred množico? Nič ni skrito, kar ne bo razodeto. Tudi namere srca pridejo na dan. Če kdo razkriva krivico, naj to stori zaradi resnice in pravičnosti, ne zaradi maščevanja ali pohlepa. Kajti kdor se hrani z lažjo in sramotenjem drugih, sam seje seme, ki bo nekoč obrodilo sad zanj. Zato vam pravim: hodite v luči, ne v skrivnih spletkah. Govorite resnico in ravnajte pravično. Kajti človek bo žel to, kar je sejal.«

Jap, tako bi rekel bog, če bi ga dali v Odmeve in bi uredil kokošnjak, kot je glede politike tam.

No, kako nas bo bog pošolal, bomo videli.

V vsakem primeru ga bomo čakali na Zemlji, upajoč, da nam nekoč pusti potovati nadstropje višje.

Sicer skrito snemanje pri nas ni nič novega. Že desetletja nazaj so, pravi ljudski glas, posneli pretečnega novinarja, kasneje priljubljenega politika in v približno istem času tudi dvojico, ki vsaj v službi prisegata na pravo. En posnetek je nastal v domovini, dva menda v tujini.

Vsi posnetki imajo rdečo nit – spolne prakse, ki pri nas ne bi naletele na odobravanje v javnosti niti pri tistih, ki imajo od informativnega programa prižgano samo pornografijo.

Če ne preganjate mladoletnih oseb in ne prisegate na lisice, verižice, ovratnice in podobne nenavadne pripomočke za vožnjo po snegu, ste verjetno človek, ki bi rad zgolj v miru živel, pošteno delal in drugim verjel na besedo.

Če ste taki, niste neumni, naivni pa do nebes.

No, meni ste neskončno všeč. Take bi tudi volili, a ne – seveda, če bi kje bili.

No, zakaj Jezus ne hodi na volitve, nam je pa vsem jasno. Za barabe ima sicer že 2000 let veliko usmiljenja, zdravila, da bi jih odstranil, pa nam noče dati.

Nekatere stvari moramo storiti sami.

A si upate?