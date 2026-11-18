Kadar mačka nenadoma preneha uporabljati stranišče, je prvi korak obisk veterinarja. Uriniranje na nenavadnih mestih, kot so kad, umivalnik ali tla, so lahko znak težav z urinarnim traktom. Med možnimi vzroki so okužbe sečil, sečni kamni in vnetje mehurja. Pozorni bodimo na pogostejše uriniranje, izločanje majhnih količin seča, napenjanje ali mijavkanje med malo potrebo ter morebitno kri v urinu. Tudi nenadna sprememba navad je pomemben opozorilni znak in simptomov ne gre prezreti.

Iztrebke odstranjujmo vsak dan, celoten pesek pa zamenjajmo vsaj enkrat na teden.

Eden od razlogov, da mačka začne opravljati potrebo zunaj stranišča, je stres. Posebno pozornost si zasluži mačji idiopatski cistitis, oblika vnetja mehurja, ki je pogosto povezana s stresom. Mačke lahko vznemirijo že majhne spremembe v vsakdanjem življenju: selitev, prihod novega družinskega člana ali hišnega ljubljenčka, konflikti z drugo mačko ali napeto vzdušje v gospodinjstvu. Prizadeta žival pogosto obiskuje stranišče, ob njem mijavka ali začne urinirati na nenavadnih mestih, za pravilno diagnozo je nujen veterinarski pregled.

Če so izključeni zdravstveni vzroki, preverimo, ali živali ustrezajo pogoji, v katerih opravlja potrebo. FOTO: Shutterstock

Naj bo čisto

Če so izključeni zdravstveni vzroki, preverimo, ali živali ustrezajo pogoji, v katerih opravlja potrebo. Mačke imajo rade mir in zasebnost, zato stranišče postavimo v tih kotiček, stran od prostorov, kjer se pogosto zadržujejo ljudje.

Rade imajo mir in zasebnost.

Zelo pomembna je čistoča. Iztrebke odstranjujmo vsak dan, celoten pesek pa zamenjajmo vsaj enkrat na teden oziroma skladno z navodili za izbrano vrsto peska. Stranišče redno čistimo z izdelki, ki so varni za mačke. Pozorni bodimo na vonjave. Močno odišavljena čistila in dišeči mačji peski občutljivim živalim morda niso všeč. Izbirčne so lahko tudi glede teksture peska. Če se mačka izogiba stranišču, poskusimo z drugo vrsto, prehod naj bo postopen.

Morda ji ni všeč tekstura peska. FOTO: Shutterstock

Pomembna je tudi velikost stranišča. Biti mora dovolj prostorno, da se žival v njem brez težav obrne in udobno namesti. Če imamo doma več mačk, poskrbimo za dovolj stranišč. Priporočljivo je eno za vsako in še eno dodatno. Postavljena naj bodo na različnih mestih, da se mačke med uporabo ne bodo motile.