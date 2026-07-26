Zakonca ubil in ju zažgal

Na območju Uršnih sel je pred dnevi potekala dvodnevna iskalna akcija za pobeglim 41-letnim Hrvatom Srđanom Aleksićem. V njej je sodelovalo kar 158 policistov. A to še zdaleč ni bil najštevilnejši lov za kriminalci v Sloveniji. V znameniti operaciji Bele Vode jih je bilo v akciji na stotine, morilca Silva Pluta pa jih je denimo lovilo 700.

O Aleksiću smo izvedeli, da je šlo za večkratnega storilca izjemno nasilnih kaznivih dejanj, bil je v dobri telesni kondiciji, zelo agresiven, treniral pa je tudi borilne veščine. Znal je ravnati z orožjem. In tega je imel pri sebi tudi 9. julija, ko je v Pulju oropal moškega in nanj tudi streljal. Po tem je oborožen zbežal v Slovenijo.

Dva dni je trajal lov za Aleksićem.

In tu je poskrbel za to, da je na noge dvignil policiste, kriminaliste in specialce z več uprav. V dobrih 24 urah je namreč zagrešil serijo kaznivih dejanj. V Gotenici je ugrabil voznika in ga prisilil, da ga je odpeljal proti Kočevju, tam naj bi oropal še voznika kombija, potem pa na bencinskem servisu v Črnomlju izvedel še oborožen rop. Med begom je večkrat streljal na policiste, dvema odvzel službeno orožje in mobilna telefona, nato pa se zatekel v hišo na Uršnih selih, kjer je za talca zadržal invalidnega domačina. Tega so v bliskoviti akciji rešili specialci, med njimi in Hrvatom pa so nato znova odjeknili streli. Specialci so naposled vpadli v objekt, kjer so Aleksića našli mrtvega. Po neuradnih informacijah naj bi obdukcija razkrila, da zanj niso bile usodne policijske krogle, ampak naj bi storil samomor.

Grozljivka

S smrtjo storilca se je končal tudi legendarni lov za Bosancem Fadilom Bajrektarevićem iz Srebrenika, čeprav so možje postave kar nekaj časa mislili, da iščejo nekoga drugega. Tako je leta 2000 zapisal kronist Slovenskih novic: »Prebivalci Belih Vod se letošnjih prvomajskih praznikov ne bodo spominjali po veličastnih kresovih, ampak po gnusnem dvojnem umoru, ki ga je skoraj zagotovo zakrivil 21-letni hrvaški državljan Damir Grdenić. V odmaknjeni počitniški hišici v Zaloki nad Leskovškom je najverjetneje s strelom iz avtomatske puške pokončal upokojena zakonca Pavlin in ju sežgal, nato pa najverjetneje zbežal proti Veliki planini.«

Bajrektarevića so pokončale policijske krogle.

Prava grozljivka se je tiste dni odvijala v občini Šoštanj. Po odkritju trupel se je začel lov za morilcem, kakršnega Slovenija do takrat še ni doživela. Začelo se je 30. aprila, ko je revirski lovec obvestil policiste, da je v okolici odklenjene hišice, ki stoji na samotnem kraju sredi gozda, vse razmetano, kar se mu zdi sumljivo. Lastnikov ni videl. Vrata so bila odprta, okrog počitniške hišice so ležali predmeti. Policijska patrulja je v bližini vikenda našla žensko in moško truplo, položeni drugo čez drugo. Obe sta bili sežgani.

Sum je sprva padel na Grdenića iz Donje Stubice, ki je 10. aprila po pranju paznikovega avtomobila ušel iz zapora v Požegi. Tudi fotorobot storilca je ustrezal njegovi fotografiji. Toda izkazalo se je, da imajo preiskovalci zločinov napačne informacije, štiri dni po začetku policijske akcije so namreč analize DNK razkrile, da Grdenić ni bil na prizorišču zločina pri Belih Vodah. Še celo sam se je prek svojih znancev oglasil iz Zagreba, da je razkačen zaradi poročanja slovenskih občil, da krade in mori po Sloveniji, on pa naše meje sploh ni prestopil.

Na pomoč je priskočil Interpol in sporočil, da je tarča iskanja v resnici 27-letni bosanski tatič Bajrektarević, ki se je pri nas prelevil v dvojnega morilca. »Nazadnje sem ga videla konec marca, ko me je prosil, naj mu dam tistih 20 mark, ki sem jih še imela. Za avtobus do Zenice. Potem pa so mi policisti sporočili, da so ga v Sloveniji ustrelili,« se je pozneje spominjala njegova jokajoča mati Fatima. »Zakaj neki mu bog ni dal, da bi končal v strelskem jarku pod srbsko kroglo? Bil bi junak, ne pa zločinec.«

Morilca iz Belih Vod je iskalo na stotine policistov. Foto: Igor Mali

Medtem ko so morilca iskali kot iglo v senu, so z zbiranjem informacij ugotovili, da je v Slovenijo prišel sredi aprila nekje pri Rogaški Slatini in odtlej na širšem območju vlamljal v hiše, kradel vozila, s katerimi se je prevažal, ter celo streljal na nekega Radečana, a ga ni zadel. Celjska zakonca Pavlin, 64-letno Pio in tri leta starejšega Petra, so domačini videli še v petek, 27. aprila. Preiskovalci so domnevali, da sta najverjetneje umrla v soboto. Kaj se je dogajalo usodnega dne, ni bilo nikoli pojasnjeno. Najverjetneje je Bajrektarević zahteval hrano in obleko ter doživel njun odpor. Zakonca je ustrelil, ju polil z bencinom in zažgal. Odpeljati se je poskušal z njunim terencem, vendar ni našel ključev, zato je vozilo potisnil po klancu navzdol.

V noči na 29. april je vdrl v hišo zakoncev Hudobreznik in jima grozil s puško. Ko se je najedel kruha, jima je zabičal, da ne smeta nikogar poklicati, nato pa odšel po grabnu navzdol do spodnje kmetije in ukradel avto. Tega so policisti še isti dan našli pri Veliki Pirešici, kjer je obenem izginil drug avtomobil. Tudi tega so kmalu odkrili v Šoštanju, kar je kazalo, da se je morilec vrnil v isto smer, iz katere je prišel. Zadnjega aprila je v Gaberkah ukradel motorno kolo (1. maja so ga našli v Zgornjih Grušovljah pri Šempetru). Pot je nato peš nadaljeval proti Trbovljam, kjer je spet ukradel vozilo. Policisti so ga našli v dolini Kamniške Bistrice, zato so sklepali, da je morilec na območju med Veliko planino, Korošico in Krvavcem. Za njim se je pognalo na stotine policistov, več kot 300, ki so dan za dnem česali teren znotraj sklenjenega obroča.

Hiša zakoncev Pavlin Foto: Igor Mali

Šestega maja se je vse skupaj le končalo, ko so policisti iz Mozirja prejeli klice domačinov, da se pri njih suče sumljiva oseba. Na desetine policistov in specialcev se je zapodilo v ta kraj. Že dopoldne so izvedeli, da je bilo tam nekomu ukradeno kolo, okrog treh popoldne pa dobili informacijo, da v bližnjem Kolovratu pod hrastom leži neznanec.

Trije policisti s psom so se mu približali. Morilec je ležal bos, z zaprtimi očmi, poslušal je walkman. Ko je začutil policista, je dvignil puško, policist je skočil v zaklon, ubežnik pa je začel bos bežati. Policist je za njim kričal, naj se ustavi, in spustil službenega psa. Bajrektarević je počakal, da se mu je pes približal, in ga pokončal, nato pa je spustil več rafalov proti policistom. Ko je bežal navzdol po klancu, so dvojnega morilca iz Belih Vod prerešetale policijske krogle.

Terenca zakoncev Pavlin je porinil po klancu. FOTO: IGOR MALI

Nameravali so ga ustreliti

Leta 2006 pa je domala pol slovenske policije na noge dvignil 38-letni Belokranjec Silvo Plut. Potem ko je 24. februarja 2006 zgodaj zjutraj na Dolgem Brdu pri Jančah zagrešil svoj tretji umor (brutalno je vzel življenje Ljubici Ulčar), se je za njim začel podoben lov kot za morilcem iz Belih Vod. Okrog 700 policistov ga je iskalo po vsej državi, največ prav v okolici Dolgega Brda: v Šmartnem, na Jančah in v Litiji. Ker so imeli opraviti z zelo nevarnim človekom, je bil policijski dogovor jasen. Če se bo poskušal upirati aretaciji, ga je treba brez milosti ustreliti! Minilo je več kot 18 ur, nekaj minut po polnoči pa se je enemu od policistov v Šmartnem zazdela sumljiva oseba, ki se je pri gostilni Gaber ležerno sprehajala po železnem mostičku. »Plut?!« Moški se je obrnil proti marici: »Jaz sem.« »Ali veste, da vas iščemo in zakaj?« »Vem.« Vklenili so ga in odpeljali.

Plut je bil eden najhujših slovenskih serijskih morilcev. Foto: Marko Feist

Oktobra so ga na ljubljanskem okrožnem sodišču spoznali za krivega umora Ulčarjeve in poskusa umora njenega moža. Prisodili so mu 45 let zapora, a ker je bila tedaj po zakonodaji najvišja možna zaporna kazen 30 let, naj bi jih toliko tudi odslužil. Toda pravnomočnosti sodbe ni dočakal. 28. aprila 2007 je v priporu na Povšetovi pogoltnil smrtonosno dozo uspaval.