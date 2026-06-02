Zakrčenost, utrujenost in slabo razpoloženje: znaki, da vam primanjkuje gibanja

Večina ljudi si predstavlja, da pomanjkanje gibanja opazimo šele takrat, ko tehtnica pokaže kakšen kilogram več ali ko nam zmanjka sape pri hoji po stopnicah.

V resnici pa telo pogosto pošilja precej bolj subtilna sporočila. Ne kriči, ampak šepeta. Eden prvih znakov je občutek utrujenosti, ki ga ne znamo povsem pojasniti. Paradoksalno je, da nas premalo gibanja pogosto naredi še bolj utrujene. Telo postane manj učinkovito pri oskrbi mišic in možganov s kisikom, zato se lahko že sredi dneva počutimo brez energije, čeprav smo dovolj spali.

Pogost spremljevalec sedečega življenjskega sloga je tudi občutek zakrčenosti. Jutranje vstajanje iz postelje ni več tako lahkotno, vrat in ramena postajajo napeti, hrbet nas opozarja po dolgem dnevu za računalnikom. Mišice in sklepi so ustvarjeni za gibanje – ko ga ni dovolj, se začnejo oglašati.

Telo nam lahko sporoča tudi prek razpoloženja. Več razdražljivosti, slabša koncentracija ali občutek, da smo pod stalnim pritiskom, niso vedno povezani zgolj s stresom. Gibanje spodbuja sproščanje snovi, ki pozitivno vplivajo na naše počutje, zato ni naključje, da se po sprehodu pogosto počutimo bolje, kot smo pričakovali.

Zanimiv znak je tudi vse pogostejše iskanje udobja. Če nas že krajša hoja utrudi, če vedno raje izberemo dvigalo kot stopnice ali parkirno mesto tik ob vhodu, telo morda opozarja, da izgublja telesno pripravljenost.

Dobra novica je, da pogosto zadostujejo že majhni koraki: vsakodnevni sprehod, kolesarjenje v službo ali do trgovine, nekaj razteznih vaj ali krajši aktivni odmori med delom. Telo se na gibanje odziva presenetljivo hitro. Več energije, boljše razpoloženje in manj občutka togosti lahko opazimo že po nekaj tednih.

Ko nam telo začne pošiljati drobne signale, jih ni treba razumeti kot kritiko. Morda gre le za prijazen opomnik, da smo ustvarjeni za gibanje – in da se bomo ob njem skoraj vedno počutili bolje.