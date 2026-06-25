Žalostno slovo drevesa, v katerem se je skrival Robin Hood (FOTO)

Major Oak (veliki hrast) je odmrl, z žalostjo ugotavljajo strokovnjaki, milijoni oboževalcev pa vest, da se poslavlja 1200 let star hrast, spremljajo z velikim obžalovanjem. Votlo deblo mogočnega drevesa, doma v znamenitem gozdu Sherwood v Nottinghamshiru, je bilo po legendi skrivališče razvpitega Robina Hooda, njegove sadike pa so posajene po vsem svetu. Brez listov V deblo so vse do sedemdesetih let minulega stoletja radi lezli številni radovedni obiskovalci, med njimi znamenita sufražetka Emmeline Pankhurst, a strokovnjaki so potem to ravnanje prepovedali v strahu, da bi lahko orjaka poškodovali, in drevo obdali z ograjo. Obseg debla znaša 11 metrov, premer krošnje kar 28 metrov, drevo pa naj bi tehtalo 23 ton: po teh podatkih je bil Major Oak največji hrast na Otoku.

V svoji knjigi ga je 1790. prvi uradno popisal vojak Hayman Rooke.

A podnebne spremembe s številnimi silovitimi ujmami v zadnjih letih, izmenjevanje dolgotrajnih suš in silovitih nalivov, požari in snežni viharji, izčrpana prst, neprizanesljivi obiskovalci in celo vandali ter zaščitni, a dolgoročno škodljivi ukrepi (kot so namakalni sistem in opore za največje veje) so sčasoma povzročili smrt orjaka. Žalostno novico o hrastovem slovesu so sporočili predstavniki Kraljevega društva za zaščito ptic, organizacije, ki upravlja gozd in skrbi tudi za drevo; Major Oak na letošnjo pomlad ni odgnal listov, kar je jasen znak, da odmira. Odslej bo življenjski prostor in zavetje za gozdne živali ter naravni spomenik.

Po majorju

Major po angleško pomeni velik ali pomemben, kar nedvomno ustreza mogočnemu hrastu, a ime ima najverjetneje drug izvor. V svoji knjigi ga je namreč leta 1790 omenil in tako prvi uradno popisal Hayman Rooke, nekdanji major britanske vojske, ki je živel le nekaj kilometrov od Sherwoodskega gozda. Major, pozneje pa zbiratelj starin in ljubitelj narave, je v svojem delu z opisi in risbami zbral najlepše hraste v okolici svojega doma, največji med njimi tako najverjetneje nosi ime po vojaškem činu avtorja.

Ob žalostni vesti se je drevesu, ki je po njenih besedah navdihovalo zgodbe, pesmi in slike, poklonila tudi oskarjevka Judi Dench, ki je na svojem vrtu nedavno posadila sadiko znamenitega hrasta.

Potomec znamenitega hrasta bo zrasel tudi na vrtu Judi Dench. FOTO: Toby Melville/Reuters

Nikoli ni sameval. FOTO: Getty Images