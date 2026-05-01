Zanesljivi in vzdržljivi honorček: aluminijasto ohišje, zmogljiva baterija in solidna kamera

Kitajski Honor je nedavno predstavil telefon srednjega razreda honor 600 lite, ki se lahko pohvali z aluminijastim ogrodjem, ki prinaša občutek prestiža in večjo stabilnost v primerjavi s plastičnimi telefoni v istem cenovnem razredu. Aluminijasta konstrukcija, narejena iz enega kosa, ne le izboljša estetski videz, ampak tudi zagotavlja robustnost, kar je še posebej pomembno za vsakodnevno uporabo. Telefon se ponaša s standardom IP66, kar pomeni, da je odporen proti prahu in vodi oziroma močnim curkom vode.

Aluminijasto ohišje in močna baterija

Tihožitje

Telefon kljub aluminijastemu ohišju in zajetni bateriji tehta le 180 gramov ter lepo sede v roko. Kamerska sekcija na hrbtni strani nekoliko štrli iz ohišja, vendar to ne vpliva na stabilnost telefona, ko je položen na mizo. Omenjena baterija ima kapaciteto 6250 mAh, kar naj bi bilo dovolj tudi za dvodnevno uporabo, seveda pa se poraba poveča, če nažigamo strojno požrešne igrice. Polni se z največjo močjo 45 vatov, žal pa v škatli že nekaj generacij ni več napajalnika. Brezžičnega polnjenja ne pozna, a to je tako ali tako redkost v tem cenovnem razredu, poleg tega pa je polnjenje prek kabla dovolj hitro, da se popolnoma prazna baterija napolni v približno 80 minutah. Če smo že omenjali denar: za model z osmimi gigabajti delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe je treba v prosti prodaji odšteti 429 evrov, na voljo pa je v črni in zeleni barvi.

Solidna glavna kamera s 108 megapiksli dela dobre fotografije podnevi.

Živahna slika in gladko premikanje

Honor 600 lite je opremljen s 6,6-palčnim amoled zaslonom, ki ima ločljivost 1200 x 2600 slikovnih pik. Organske diode poskrbijo za žive barve, visoke kontraste in globoke črne tone, kar zagotavlja odlično vizualno izkušnjo. H kakovosti slike prispeva tudi visoka osveževalna frekvenca zaslona 120 Hz, ki omogoča gladko premikanje, pa naj gre za brskanje po menijih in družbenih omrežjih ali pa gledanje videov in igranju iger. Zaslon je dovolj svetel, da je berljiv tudi na neposredni sončni svetlobi. Kar se tiče procesorja, se ne moremo pritoževati. Mediatekov dimensity 7100 elite, pri Xiaomiju pa obljubljajo tudi šest let varnostnih popravkov in nadgradenj operacijskega sistema magic os, ki temelji na androidu.

Telefon je lepo tanek; na desni se vidi AI gumb.

Solidna kamera in AI gumb

Za konec pa poglejmo še kamero. Tudi tukaj se honor 600 lite kar lepo izkaže. Glavna kamera s 108 milijoni slikovnih točk dela podrobne fotografije z naravnimi barvami, še posebej v dobrih svetlobnih razmerah. Visoka ločljivost kamere omogoča, da so slike ostre in bogate z detajli, kar je opazno predvsem pri zunanjih posnetkih, kjer so teksture in drobni detajli jasno vidni. V slabših svetlobnih razmerah pa ne blesti ravno, saj pri nočnem fotografiranju ali fotografiranju v visokokontrastnih situacijah kakovost posnetkov vidno pade, slika postane zrnasta in manj ostra. Lite je opremljen tudi z ultra širokokotno kamero s petimi megapiksli, ki je primerna le za občasne široke posnetke, saj njena ločljivost in kakovost ne dosegata ravni glavne kamere. A vseeno daje dovolj dobre rezultate za osnovno uporabo in priložnostne posnetke.

Zumiranje s honorjem 600 lite: 0,6x povečava

Zumiranje s honorjem 600 lite: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s honorjem 600 lite: 2x povečava

Pri snemanju videoposnetkov honor 600 lite žal ne ponuja optične stabilizacije slike, zaradi česar so posnetki med gibanjem tresoči. Drugače pa je kakovost videoposnetkov v dobrih svetlobnih razmerah solidna, z naravnimi barvami in zadovoljivo ostrino.

Zumiranje s honorjem 600 lite: 3x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s honorjem 600 lite: 10x povečava

Se pa honor 600 lite za morebitne pomanjkljivosti odkupi s fizičnim »AI gumbom«, ki omogoča takojšen zagon kamere in fotografiranje z enim samim pritiskom. Ta funkcija je še posebej uporabna za spontane trenutke, ko je hitrost ključnega pomena, ko bi odklepanje telefona, zagon aplikacije za kamero in pritisk na zaslon preprosto predolgo trajalo. Dolg pritisk na tipko v aplikaciji kamere pa zažene snemanje videa, kar je tudi zelo priročno. In še zumiramo lahko s premikanjem prsta po tipki. Res fino.