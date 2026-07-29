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Zapele so kose

Tradicionalna ročna košnja je tudi letos povezala kosce, grabljice in obiskovalce ter spomnila na nekdanje kmečke običaje.
Tako kot včasih Foto: Matej Imperl

Tako kot včasih Foto: Matej Imperl

Na stojnicah so bile na voljo lokalne dobrote. Foto: Matej Imperl

Na stojnicah so bile na voljo lokalne dobrote. Foto: Matej Imperl

Eni so kosili, drugi grabili in spravljali skupaj. Foto: Matej Imperl

Eni so kosili, drugi grabili in spravljali skupaj. Foto: Matej Imperl

Prireditev so prvič organizirali julija 2012 pri Tončkovem domu na Lisci. Foto: Matej Imperl

Prireditev so prvič organizirali julija 2012 pri Tončkovem domu na Lisci. Foto: Matej Imperl

Tako kot včasih Foto: Matej Imperl
Na stojnicah so bile na voljo lokalne dobrote. Foto: Matej Imperl
Eni so kosili, drugi grabili in spravljali skupaj. Foto: Matej Imperl
Prireditev so prvič organizirali julija 2012 pri Tončkovem domu na Lisci. Foto: Matej Imperl
Drago Perko
 29. 7. 2026 | 21:30
3:15
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Bili so časi, ko so kose zapele zgodaj, že po četrti uri zjutraj. Zbrali so se kosci in skupaj pokosili bregove. Bili so kraji, kamor kosilnica ni mogla, in bili so časi, ko kosilnic sploh še ni bilo. Danes so ostali predvsem spomini na čas, ko je pela kosa, gospodar pa jo je pred domačo hišo še znal klepati. Na srečo obstajajo ljudje, ki to tradicijo ohranjajo in mlajšim rodovom, tudi mestnim in primestnim otrokom, pokažejo, kako so nekoč kosili in spravljali seno. Tako je letos na Lisci potekala že 15. tradicionalna ročna košnja. Prireditev so prvič organizirali julija 2012 pri Tončkovem domu na Lisci, njen pobudnik in osrednji organizator pa je bilo Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco.

Na stojnicah so bile na voljo lokalne dobrote. Foto: Matej Imperl
Na stojnicah so bile na voljo lokalne dobrote. Foto: Matej Imperl

Kosci in grabljice so želeli prikazati, kako sta košnja in spravilo trave potekala nekoč: brez kosilnic, traktorjev in druge mehanizacije. Že prvotna zamisel ni bila tekmovalna, temveč je temeljila na skupnem delu, druženju in ohranjanju nekdanjih kmečkih običajev. Tako je še danes. Program so skozi leta dopolnili s prikazom klepanja in brušenja kos, prihodom gospodarja z malico in vinom, ocenjevanjem ocvirkovih potic in ocvirkovih puhel, pokušino domačega jabolčnika, tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov domače obrti, ljudskimi pesmimi, plesi in narodnimi nošami. Poskrbeli so tudi za najmlajše, ki so iskali sladkarije v senu in se sankali po pokošenem pobočju. Letos so kosci že petnajstič ob 15. uri vzeli kose na rame in začeli kositi najvišje ležeči travnik v občini Sevnica, na 948 metrov visoki Lisci.

Eni so kosili, drugi grabili in spravljali skupaj. Foto: Matej Imperl
Eni so kosili, drugi grabili in spravljali skupaj. Foto: Matej Imperl

Ocvirkovka in jabolčnik

Ustavila jih ni niti nevihta. Kot dobra soseda sta Kum in Veliko Kozje nevihtne oblake razdelila, po plohi pa so kosci in grabljice nemoteno nadaljevali delo. Kose so švistale, bilke so padale, v dobri uri in pol pa so udeleženci pokosili in pograbili ves travnik.

Po opravljenem delu so se zbrali pri malici pod krošnjo stare bukve ob robu pokošenega travnika in skupaj zapeli. Tradicionalno malico z ocvirkovko in jabolčnikom je s pletenko vina dopolnil podžupan Občine Sevnica Janez Kukec.

Prireditev so prvič organizirali julija 2012 pri Tončkovem domu na Lisci. Foto: Matej Imperl
Prireditev so prvič organizirali julija 2012 pri Tončkovem domu na Lisci. Foto: Matej Imperl

Strokovna komisija je letos ocenila 17 ocvirkovih potic in 21 ocvirkovih puhel, obiskovalci pa so poskusili in ocenili tudi 11 vzorcev domačega jabolčnika. Dogodek je z obiskom in nagovorom obogatil Alojz Podboj, dolgoletni moderator prireditve Boš videl, kaj dela Dolen'c. Obiskovalcem je povedal, da je Lojze Slak izvajal kar 14 skladb, povezanih s košnjo in grabljenjem sena. Obiskovalci so ob prihodu prejeli zelene zapestnice in z njimi sodelovali v nagradni igri. S prostovoljnimi prispevki so se lahko pridružili tudi dobrodelni oziroma naravovarstveni akciji. Zbrani denar bodo namenili izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na Lisci.

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