Zapeli so s Kočevarji

Kočevarji so nekdanja nemško govoreča skupnost, ki je živela na Kočevskem, na nemškem jezikovnem otoku, katerega središče je bilo mesto Kočevje. Svoj jezik, identiteto so ohranili v Sloveniji do leta 1945, danes ta dialekt govori še peščica, največ v Črmošnjiški dolini, posamezniki v Avstriji in večja skupnost v ZDA. Ohranja pa se spomin na skupnost, ki je v prostoru in času pustila pečat. Tako je minule dni v prenovljenem atriju gradu Soteska potekala kulturna prireditev Pojemo s Kočevarji, ki je združila pevce, folkloriste, glasbenike in ljubitelje kulturne dediščine iz Slovenije in tujine.

Nastopile so tudi ljudske pevke Rožce. Foto: Primož Primec

Dogodek je bil posvečen ohranjanju in predstavljanju bogate kulturne dediščine Kočevarjev ter spodbujanju medkulturnega dialoga in sodelovanja. Obiskovalce je nagovorila nemška veleposlanica v Republiki Sloveniji Sylvia Groneick, ki je poudarila pomen ohranjanja kulturne raznolikosti, spoštovanja zgodovinske dediščine ter povezovanja narodov skozi kulturo. Posebej je omenila pomembno vlogo Društva Kočevarjev staroselcev pri ohranjanju kočevarskega jezika, pesmi, plesa, šeg in navad. Častni pokrovitelj dogodka je bil župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk. Program je povezoval dr. Tomaž Simetinger, priznani raziskovalec in poznavalec kulturne dediščine, za prevod in tolmačenje pa je skrbel Tomaž Dietinger.

Nemška veleposlanica sprejema sliko Rezke Arnuš. Foto: Primož Primec

Bogat repertoar

Bilo je kaj slišati. Uvodoma se je predstavila odrasla pevska skupina Društva Kočevarjev staroselcev, za njimi pa otroška pevska skupina, otroška folklorna skupina in odrasla folklorna skupina društva, ki so s pesmijo, plesom in glasbo prikazale bogato kočevarsko izročilo.

Program je povezoval dr. Tomaž Simetinger, za prevod in tolmačenje je skrbel Tomaž Dietinger. Foto: Primož Primec

Nastopili so tudi Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, ljudske pevke Rožce, folklorna skupina Izvir DPŽ Dolenjske Toplice, tamburaška skupina Folklornega društva Kres ter veteranska skupina Folklornega društva Kres, Tjaš Medved, Valentina Fink Klobučar, Marko Grahovar in Ilona Čih Zupančič. Občinstvo je skozi pesem, ples in glasbo spoznavalo bogastvo kočevarske in slovenske ljudske kulture. Posebno vrednost dogodku je dajalo medgeneracijsko sodelovanje, saj so na odru skupaj nastopali otroci, mladi in starejši, ki vsak na svoj način prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine.