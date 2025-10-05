  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOM IN VRT

Zapeljive okrasne čebulnice za pomlad

Tudi tiste, za katere ni pomladi brez narcis, tulipanov in žafranov, prevzame lepota kamčatske in perzijske logarice, rumenega pasjega zoba ali bolgarskega luka.
Enake čebulnice navadno sadimo v skupine, da pridejo do izraza. FOTO: Olga Seifutdinova/Getty Images

Enake čebulnice navadno sadimo v skupine, da pridejo do izraza. FOTO: Olga Seifutdinova/Getty Images

Da bo spomladi takole, poskrbimo zdaj. FOTO: Kipgodi/Getty Images

Da bo spomladi takole, poskrbimo zdaj. FOTO: Kipgodi/Getty Images

Okrasni pasji zob FOTO: Jon Benedictus/Getty Images

Okrasni pasji zob FOTO: Jon Benedictus/Getty Images

Kamčatska logarica FOTO: Kinpouge05/Getty Images

Kamčatska logarica FOTO: Kinpouge05/Getty Images

Bolgarski luk FOTO: Francesca Leslie/Getty Images

Bolgarski luk FOTO: Francesca Leslie/Getty Images

Enake čebulnice navadno sadimo v skupine, da pridejo do izraza. FOTO: Olga Seifutdinova/Getty Images
Da bo spomladi takole, poskrbimo zdaj. FOTO: Kipgodi/Getty Images
Okrasni pasji zob FOTO: Jon Benedictus/Getty Images
Kamčatska logarica FOTO: Kinpouge05/Getty Images
Bolgarski luk FOTO: Francesca Leslie/Getty Images
Julijana Bavčarjulijana.bavcar@delo.si
 5. 10. 2025 | 17:00
4:27
A+A-

Kupovanje spomladanskih okrasnih čebulnic je lahko nevarno skoraj tako kot prva žlica domače slivove marmelade: fotografije so tako zapeljive, da jih težko pustimo na prodajnih policah. In cvetice niso nič manj lepe, ko spomladi pride njihov čas. Ker vseh ne moremo pokupiti, svoje želje razporedimo čez več sezon in si pred odhodom v vrtnarijo naredimo malce načrta: katere bomo posadili, kam in v kakšnih kombinacijah. Zgodaj jeseni je izbira največja, a nam jih ni treba posaditi takoj, čas imamo, dokler zemlja ne zmrzne.

Da bo spomladi takole, poskrbimo zdaj. FOTO: Kipgodi/Getty Images
Da bo spomladi takole, poskrbimo zdaj. FOTO: Kipgodi/Getty Images

V nadaljevanju vas bomo spomnili na tisto, kar je pri sajenju čebulic v zemljo najpomembnejše, in vam predstavili tri manj pogoste. Najbolj priljubljene so narcise, tulipani, hijacinte in njihove sorodnice, zvončki, jarice, žafrani, okrasni luki, mrežaste perunike, hrušice, poleg njih pa še neverjetno dekorativne sorodnice našega gozdnega pasjega zoba, luki filigranskih oblik, katerih cvetovi niso vedno kroglasti, in zelo dekorativne logarice – ta skupina se ne konča le pri cesarskih in močvirskih tulipanih.

Te cvetice vsako leto odženejo iz podzemne čebulice, ki v tleh prezimi (hibridne tulipane čez poletje izkopljemo). Ko odcvetijo, njihovi listi preskrbijo hrano za novo čebulico, ki bo cvetela prihodnje leto.

Ko jih kupujemo, čebulice ne smejo kaliti, biti mehke ali imeti na površini poškodb ali plesnive prevleke. Izbiramo jih po podatkih o času cvetenja in višini, ki sta navedena na embalaži. Do sajenja jih nikar ne puščamo v PVC-vrečki!

Pasji zob

Ko jih kupujemo, čebulice ne smejo kaliti, biti mehke ali imeti na površini poškodb ali plesnive prevleke.

Okrasni pasji zob FOTO: Jon Benedictus/Getty Images
Okrasni pasji zob FOTO: Jon Benedictus/Getty Images

Večje globlje, manjše bliže površini

In kdaj jih sadimo? Septembra je še zgodaj, vendar čebulicam ne škodi, če pohitimo. Najprimernejši čas je, ko začne listopadnemu drevju odpadati listje. Na vrt jih sadimo, dokler zemlja ni zmrznjena, v lonce nekoliko pozneje. Vse spomladi cvetoče čebulnice (tudi tiste v loncih) morajo doživeti vsaj nekaj tednov zimskega mraza, da bi cvetele. To ne velja za siljene čebulice.

Kamčatska logarica

Okrasna čebulnica, ki izvira iz dežel daleč na vzhodu Azije z botaničnim imenom Fritillaria camschatcensis, je visoka od 20 do 40 cm, sijoči zeleni suličasti
listi so razporejeni okoli stebla, ki nosi šopke kimajočih zvonastih cvetov, ponavadi po tri. Cveti konec
pomladi. Kamčatske logarice sadimo na sonce ali
v polsenco.

Kamčatska logarica FOTO: Kinpouge05/Getty Images
Kamčatska logarica FOTO: Kinpouge05/Getty Images

Razen za močvirski tulipan morajo biti za druge vrste tla odcedna, prekopana globlje, kot bomo sadili. Globljo plast prsti zmešamo s peskom za drenažo. Gnojimo z domačim kompostom. Če imamo na vrtu voluharja, ki obožuje tulipane, te sadimo v namenske zaščitne košare. Čebulice sadimo na od dva- do trikratno globino njihove višine, večje globlje in bolj narazen, manjše bliže površini. Tako, po plasteh, jih razporedimo tudi, ko jih posadimo v posodo. Ne smemo pa posaditi čebulice nad čebulico! Dno čebulice, iz katerega so izraščale koreninice, mora biti obrnjeno navzdol.

Enake čebulnice navadno sadimo v skupine, da pridejo do izraza, lepše je, če jih ne razporedimo v geometrijskem redu. Mesto sajenja lahko označimo s ploščicami ali kamni z napisi. Če smo čebulice posadili v lonec, ki ne stoji na dežju, jih čez zimo občasno zalijemo.

Bolgarski luk

Bolgarski luk je filigranska čebulnica, ki zraste od 50 do 120 cm visoko, v nekaterih slovenskih vrtnarijah s trajnicami pa lahko dobimo tudi mini različice, posajene v lončku. Na vrtu stebla je kobul s povešenimi zvonastimi cvetovi, ki so navadno pisani: beli, zeleni, rožnati. Če kupimo čebulice visokih bolgarskih lukov, jih jeseni posadimo od 15 do 20 cm globoko.

Bolgarski luk FOTO: Francesca Leslie/Getty Images
Bolgarski luk FOTO: Francesca Leslie/Getty Images

Več iz teme

vrtokrasne rastlinečebulice
ZADNJE NOVICE
18:16
Bralci
BRALKA POROČEVALKA

Noro, kakšno lisičko je našla naša bralka (FOTO)

Lisičke so poleg jurčkov in marel najbolj priljubljena vrsta gob pri nas. Poleg tega, da so kulinarična poslastica, so tudi vir vitaminov A, B in D.
5. 10. 2025 | 18:16
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: zaradi polne lune v ovnu je čas za pogumne korake

Jutri, 6. oktobra 2025, se na nebu razprostira mogočna polna luna v znamenju ovna, ki s svojo svetlobo osvetljuje naše poti in razkriva skrite kotičke naše duše.
5. 10. 2025 | 18:00
17:33
Novice  |  Svet
DOMOLJUBI

Ukrajinski zapornik na krvavem bojišču: »Znam ubijati, a razlika je, da me tu ne bodo obsodili«

Od sprejetja novega zakona lani se je ukrajinski vojski pridružilo več kot 10.000 zapornikov, tudi morilci.
5. 10. 2025 | 17:33
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM IN VRT

Zapeljive okrasne čebulnice za pomlad

Tudi tiste, za katere ni pomladi brez narcis, tulipanov in žafranov, prevzame lepota kamčatske in perzijske logarice, rumenega pasjega zoba ali bolgarskega luka.
5. 10. 2025 | 17:00
16:47
Šport  |  Tekme
ŠE EN USPEH

Uspelo mu je še to! Pogačar je v hudi konkurenci postal evropski prvak

Zmagal je na cestni dirki evropskega prvenstva.
5. 10. 2025 | 16:47
16:40
Bulvar  |  Suzy
HOLLYWOOD

70 let odkar je umrl James Dean, fant s skrivnostnim nasmehom (Suzy)

Najraje je imel jabolčno pito in v prostem času slikal in kiparil ter sanjal, da bo imel nekoč svojo razstavo. A usoda je imela drugačne načrte.
5. 10. 2025 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki