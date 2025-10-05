Zapeljive okrasne čebulnice za pomlad

Kupovanje spomladanskih okrasnih čebulnic je lahko nevarno skoraj tako kot prva žlica domače slivove marmelade: fotografije so tako zapeljive, da jih težko pustimo na prodajnih policah. In cvetice niso nič manj lepe, ko spomladi pride njihov čas. Ker vseh ne moremo pokupiti, svoje želje razporedimo čez več sezon in si pred odhodom v vrtnarijo naredimo malce načrta: katere bomo posadili, kam in v kakšnih kombinacijah. Zgodaj jeseni je izbira največja, a nam jih ni treba posaditi takoj, čas imamo, dokler zemlja ne zmrzne.

Da bo spomladi takole, poskrbimo zdaj. FOTO: Kipgodi/Getty Images

V nadaljevanju vas bomo spomnili na tisto, kar je pri sajenju čebulic v zemljo najpomembnejše, in vam predstavili tri manj pogoste. Najbolj priljubljene so narcise, tulipani, hijacinte in njihove sorodnice, zvončki, jarice, žafrani, okrasni luki, mrežaste perunike, hrušice, poleg njih pa še neverjetno dekorativne sorodnice našega gozdnega pasjega zoba, luki filigranskih oblik, katerih cvetovi niso vedno kroglasti, in zelo dekorativne logarice – ta skupina se ne konča le pri cesarskih in močvirskih tulipanih.

Te cvetice vsako leto odženejo iz podzemne čebulice, ki v tleh prezimi (hibridne tulipane čez poletje izkopljemo). Ko odcvetijo, njihovi listi preskrbijo hrano za novo čebulico, ki bo cvetela prihodnje leto.

Ko jih kupujemo, čebulice ne smejo kaliti, biti mehke ali imeti na površini poškodb ali plesnive prevleke. Izbiramo jih po podatkih o času cvetenja in višini, ki sta navedena na embalaži. Do sajenja jih nikar ne puščamo v PVC-vrečki!

Okrasni pasji zob FOTO: Jon Benedictus/Getty Images

Večje globlje, manjše bliže površini

In kdaj jih sadimo? Septembra je še zgodaj, vendar čebulicam ne škodi, če pohitimo. Najprimernejši čas je, ko začne listopadnemu drevju odpadati listje. Na vrt jih sadimo, dokler zemlja ni zmrznjena, v lonce nekoliko pozneje. Vse spomladi cvetoče čebulnice (tudi tiste v loncih) morajo doživeti vsaj nekaj tednov zimskega mraza, da bi cvetele. To ne velja za siljene čebulice.

Kamčatska logarica Okrasna čebulnica, ki izvira iz dežel daleč na vzhodu Azije z botaničnim imenom Fritillaria camschatcensis, je visoka od 20 do 40 cm, sijoči zeleni suličasti

listi so razporejeni okoli stebla, ki nosi šopke kimajočih zvonastih cvetov, ponavadi po tri. Cveti konec

pomladi. Kamčatske logarice sadimo na sonce ali

v polsenco.

Kamčatska logarica FOTO: Kinpouge05/Getty Images

Razen za močvirski tulipan morajo biti za druge vrste tla odcedna, prekopana globlje, kot bomo sadili. Globljo plast prsti zmešamo s peskom za drenažo. Gnojimo z domačim kompostom. Če imamo na vrtu voluharja, ki obožuje tulipane, te sadimo v namenske zaščitne košare. Čebulice sadimo na od dva- do trikratno globino njihove višine, večje globlje in bolj narazen, manjše bliže površini. Tako, po plasteh, jih razporedimo tudi, ko jih posadimo v posodo. Ne smemo pa posaditi čebulice nad čebulico! Dno čebulice, iz katerega so izraščale koreninice, mora biti obrnjeno navzdol.

Enake čebulnice navadno sadimo v skupine, da pridejo do izraza, lepše je, če jih ne razporedimo v geometrijskem redu. Mesto sajenja lahko označimo s ploščicami ali kamni z napisi. Če smo čebulice posadili v lonec, ki ne stoji na dežju, jih čez zimo občasno zalijemo.

Bolgarski luk Bolgarski luk je filigranska čebulnica, ki zraste od 50 do 120 cm visoko, v nekaterih slovenskih vrtnarijah s trajnicami pa lahko dobimo tudi mini različice, posajene v lončku. Na vrtu stebla je kobul s povešenimi zvonastimi cvetovi, ki so navadno pisani: beli, zeleni, rožnati. Če kupimo čebulice visokih bolgarskih lukov, jih jeseni posadimo od 15 do 20 cm globoko.