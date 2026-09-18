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Zaščitni rituali za občutljive duše

Kako se zavarujemo pred negativnimi vplivi in ohranimo notranji mir.
Roževec je kristal ljubezni, pomaga nam ohranjati srčno čakro odprto in zaščiteno. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Roževec je kristal ljubezni, pomaga nam ohranjati srčno čakro odprto in zaščiteno. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Prižgimo šopek suhega žajblja in pustimo, da dim prežame vsak kotiček našega doma. FOTO: Miniseries/Getty Images

Prižgimo šopek suhega žajblja in pustimo, da dim prežame vsak kotiček našega doma. FOTO: Miniseries/Getty Images

Predstavljajmo si, kako z vsakim vdihom vase sprejemamo pozitivno energijo, z vsakim izdihom pa izpuščamo negativno. FOTO: Maskot/Getty Images

Predstavljajmo si, kako z vsakim vdihom vase sprejemamo pozitivno energijo, z vsakim izdihom pa izpuščamo negativno. FOTO: Maskot/Getty Images

Roževec je kristal ljubezni, pomaga nam ohranjati srčno čakro odprto in zaščiteno. FOTO: Tom Merton/Getty Images
Prižgimo šopek suhega žajblja in pustimo, da dim prežame vsak kotiček našega doma. FOTO: Miniseries/Getty Images
Predstavljajmo si, kako z vsakim vdihom vase sprejemamo pozitivno energijo, z vsakim izdihom pa izpuščamo negativno. FOTO: Maskot/Getty Images
DELO UI
 18. 9. 2026 | 18:00
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V današnjem hitrem in pogosto stresnem svetu se mnogi počutimo preobremenjene in izčrpane. Še posebno občutljive duše, ki so bolj dovzetne za energijske vplive okolice, pogosto iščejo načine, kako se zaščititi pred negativnimi vplivi in ohraniti notranji mir. Dobro je poznati nekaj zaščitnih ritualov, ki nam bodo pomagali ohraniti ravnovesje in varnost. Če jih redno izvajamo, bomo laže ohranjali notranji mir in se zaščitili pred negativnimi vplivi, to velja za vse, še posebno pa za bolj občutljive. Ne pozabimo, da je naša energija dragocena in si zasluži, da jo varujemo in negujemo.

Moč vizualizacije

Vizualizacija je ena najmočnejših tehnik za zaščito pred negativnimi vplivi. Predstavljajmo si, da smo obdani z zaščitnim mehurčkom svetlobe. Ta svetloba je lahko bele, zlate ali katere koli barve, ki nam daje občutek varnosti. Vsakič, ko se počutimo ranljivi ali izčrpani, si vzemimo trenutek in si predstavljajmo, kako ta svetloba prežema naše telo in nas ščiti pred negativnimi energijami. Ta preprosti ritual lahko izvajamo vsak dan, še posebno zjutraj, preden se podamo v dan, v svet.

Uporaba kristalov

Kristali so že od nekdaj znani po svojih zaščitnih lastnostih. Nekateri, kot so črni turmalin, ametist in roževec, so še posebno učinkoviti pri zaščiti pred negativnimi vplivi. Črni turmalin je odličen za absorpcijo negativne energije in zaščito pred elektromagnetnim sevanjem, ametist pomirja in prinaša duševno jasnost, roževec pa je kristal ljubezni in zaščite, ki nam pomaga ohranjati srčno čakro odprto in zaščiteno. Te kristale nosimo s sabo ali jih postavimo v svoj dom, da ustvarimo zaščitno energijsko polje.

Prižgimo šopek suhega žajblja in pustimo, da dim prežame vsak kotiček našega doma. FOTO: Miniseries/Getty Images
Prižgimo šopek suhega žajblja in pustimo, da dim prežame vsak kotiček našega doma. FOTO: Miniseries/Getty Images

Čiščenje z žajbljem

Žajbelj je že stoletja znan po svojih čistilnih lastnostih. Ritual dimljenja z žajbljem je odličen način za odstranjevanje negativne energije iz doma in tudi telesa. Prižgimo šopek suhega žajblja in pustimo, da dim prežame vsak kotiček našega doma. Medtem ko hodimo po prostoru, si predstavljajmo, kako dim odstranjuje vse negativne vplive in prinaša svežo, čisto energijo. Ta ritual izvajamo redno, še posebno po stresnih dogodkih ali ko čutimo, da je energija v našem domu zastala.

Naša energija je dragocena in si zasluži, da jo varujemo in negujemo.

Moč afirmacij

Afirmacije so pozitivne izjave, ki nam pomagajo ohranjati pozitiven miselni okvir in se zaščititi pred negativnimi vplivi. Zavestno jih ponavljamo z namenom, da spodbudimo pozitivne misli, okrepimo samozavest in spremenimo podzavestna prepričanja. Vsako jutro si vzamemo nekaj minut in ponavljajmo afirmacije, kot so: Sem varen/varna in zaščiten/zaščitena, Okrog mene je zaščitna svetloba ali Privlačim samo pozitivno energijo. Te izjave si lahko napišemo tudi na listke in jih postavimo na vidna mesta v domu, da nas bodo ves čas opominjale na našo zaščito.

Meditacija

Odličen način za umirjanje uma in krepitev notranje zaščite so tudi dihalne vaje in meditacija. Vsak dan si vzemimo nekaj minut za meditacijo, med katero se osredotočimo na svoje dihanje, predstavljajmo si, kako z vsakim vdihom vase sprejemamo pozitivno energijo, z vsakim izdihom pa izpuščamo negativno. Ta preprosti ritual nam bo pomagal ohraniti notranji mir in se zaščititi pred zunanjimi vplivi.

Predstavljajmo si, kako z vsakim vdihom vase sprejemamo pozitivno energijo, z vsakim izdihom pa izpuščamo negativno. FOTO: Maskot/Getty Images
Predstavljajmo si, kako z vsakim vdihom vase sprejemamo pozitivno energijo, z vsakim izdihom pa izpuščamo negativno. FOTO: Maskot/Getty Images

Zaščitni prostor

Naš dom je naše zatočišče, zato je pomembno, da ga napolnimo s pozitivno energijo. Ustvarimo si zaščitni prostor, kjer se bomo počutili varne. To lahko dosežemo z uporabo zaščitnih simbolov, kot so mandale, slike narave ali predmeti, ki nam prinašajo mir. Uporabimo tudi eterična olja, kot so sivka, rožmarin ali limona, ki imajo čistilne in zaščitne lastnosti.

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