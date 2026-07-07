Zastavimo si dosegljive cilje: telo naj se postopoma prilagodi, da gibanje postane ritual

Skoraj vsakdo se je že kdaj zagreto lotil novega vadbenega režima z veliko motivacije, novo športno opremo, načrtom za hujšanje, odločitvijo za bolj zdravo življenje. Toda pri mnogih navdušenje pojenja že po nekaj tednih.

Strokovnjaki pravijo, da je razlog pogosto napačen pristop. Veliko ljudi se rekreacije namreč loti preveč intenzivno; po dolgem obdobju brez gibanja si zastavijo previsoke cilje in telo se hitro utrudi. Ena največjih napak je primerjanje z drugimi. Družbena omrežja prikazujejo popolne postave, ubijalske treninge in nerealna pričakovanja – a povprečen človek hodi v službo, ima številne obveznosti in za vadbo ne prav veliko časa. Že v prvih dneh utrujenosti ali slabem vremenu mnogim motivacija upade, strokovnjaki zato poudarjajo pomen zdravih navad. Veliko lažje je namreč vztrajati pri manjših in realnih ciljih. Uro napornega treninga naj raje zamenja 20 minut hoje. Telo se tako postopoma prilagodi, gibanje pa postane vsakodnevni ritual.

Pomembno je, da izberemo dejavnost, ki nam vsaj nekoliko ustreza. Nekateri sovražijo tek, drugi ne marajo fitnesa. To ni nič nenavadnega, predvsem pa rekreacija ni omejena na športno dvorano. Marsikdaj so še veliko koristnejši pohod, plavanje, izlet s kolesom ali celo delo na vrtu.

Velik problem je tudi prepričanje, da ne smemo popustiti za nič na svetu. Če izpustimo en trening, to že štejemo za poraz, zato raje povsem odnehamo. A dolgoročno šteje predvsem vztrajnost! Psihologi opozarjajo, da telo potrebuje čas za ustvarjanje navad. Prvi tedni so pogosto najtežji, a ko se človek navadi na gibanje, postane rekreacija precej bolj naravna.

Pomemben dejavnik je počitek, pretiravanje namreč lahko vodi v bolečine, poškodbe in izgubo volje. Telo potrebuje ravnovesje med aktivnostjo in regeneracijo. Poletje je sicer dober čas za začetek, saj lepo vreme spodbuja gibanje, a ne pozabimo, uspešni so predvsem tisti, ki začnejo počasi in vztrajajo tudi takrat, ko jim ne gre vse po načrtih.

Dolgoročno šteje predvsem vztrajnost. FOTO: Luis Alvarez/Getty Images

Na koncu ni pomembno, kdo trenira najintenzivneje, najbolj šteje, kdo bo vseskozi ostal aktiven.