  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREPOROD

Zavestno dihanje za dobro počutje

Počasno in ritmično dihanje skozi nos lahko umirja živčni sistem, znižuje srčni utrip in krvni tlak ter prinaša sproščenost.
Roko položimo na trebuh, ki naj se dvigne višje od prsnega koša. FOTO: Bymuratdeniz/Getty Images

Roko položimo na trebuh, ki naj se dvigne višje od prsnega koša. FOTO: Bymuratdeniz/Getty Images

Pri dihalnih vajah se lahko nosnici izmenjujeta. FOTO: Microgen Images/Getty Images

Pri dihalnih vajah se lahko nosnici izmenjujeta. FOTO: Microgen Images/Getty Images

Že manjše spremembe v dihanju zmanjšajo raven stresnih hormonov. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images

Že manjše spremembe v dihanju zmanjšajo raven stresnih hormonov. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images

Roko položimo na trebuh, ki naj se dvigne višje od prsnega koša. FOTO: Bymuratdeniz/Getty Images
Pri dihalnih vajah se lahko nosnici izmenjujeta. FOTO: Microgen Images/Getty Images
Že manjše spremembe v dihanju zmanjšajo raven stresnih hormonov. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images
Ema Bubanj
 28. 6. 2026 | 16:00
4:55
A+A-

Dihanje je prvo in zadnje dejanje v življenju. Večino časa poteka samodejno, brez našega zavedanja. Samodejno vdihnemo in izdihnemo večkrat na minuto in se tako ohranjamo pri življenju, toda sodobna znanost vse bolj razkriva, da lahko že nekaj minut zavestnega nadzora nad dihanjem pomembno vpliva na naše telesno in duševno zdravje.

Nova čuječnost

Toda zavestne dihalne tehnike v resnici niso nič novega, gre za starodavno prakso, ki jo različne kulture uporabljajo že tisočletja, pojasnjujejo raziskovalci z Univerze Griffith v Avstraliji. Med najbolj znanimi sta indijska pranajama, starodavna jogijska tehnika zavestnega nadzora in vodenja dihanja, in kitajski či gong, ki združuje počasne gibe, ritmično dihanje in osredotočenost uma. Skupni cilj obeh pa je umiritev telesa in duha ob podpori nadzorovanega dihanja.

Nevarna apneja

Posebno pomembno je dihanje skozi nos med spanjem, poudarjajo strokovnjaki, zato vedno poskrbimo za čist in prehoden nos. Ob morebitnem dolgotrajnem smrčanju tudi v odsotnosti prehlada in težavah s spanjem se velja posvetovati s strokovnjakom, da izloči možnost spalne apneje – motnje dihanja med spanjem, ki povzroča ponavljajoče se prekinitve dihanja. Najpogostejša oblika je obstruktivna spalna apneja, pri kateri se zgornje dihalne poti med spanjem začasno zaprejo. Zanjo so značilni glasno smrčanje, nemiren spanec, jutranji glavoboli in izrazita dnevna utrujenost. Nezdravljena spalna apneja lahko poveča tveganje za povišan krvni tlak, bolezni srca in ožilja ter druge zdravstvene zaplete, zato sta pomembna pravočasna diagnoza in zdravljenje.

Dihalne vaje danes doživljajo preporod kot nova oblika čuječnosti, pravijo avstralski raziskovalci in pojasnjujejo, da lahko že manjše spremembe v načinu dihanja zmanjšajo raven stresnih hormonov, pri ljudeh s kroničnimi boleznimi pa lahko redna vadba dihalnih tehnik pripomore k zmanjšanju simptomov in vnetnih procesov. Kronični stres velja za enega ključnih dejavnikov številnih bolezni sodobnega časa, od srčno-žilnih obolenj do anksioznosti in depresije, povišana raven kortizola, t. i. stresnega hormona, pa lahko poslabša tudi potek nekaterih bolezni in pospešuje procese staranja.

Naravni filter

Čeprav imajo dihalne tehnike dolgo zgodovino, se znanstveniki šele zdaj poglabljajo v mehanizme njihovega delovanja. Ena od ugotovitev je, da veliko ljudi diha prehitro in premalo učinkovito, pogosto tudi skozi usta namesto skozi nos. A nos ni namenjen zgolj vohanju, poudarjajo, deluje kot naravni filter, ki zrak očisti, navlaži in ogreje, preden ta doseže pljuča. Dihanje skozi nos je tako prva obrambna linija pred prahom, bakterijami in virusi. Pogosto dihanje skozi usta lahko povzroča težave z ustnim zdravjem, povečuje tveganje za karies in bolezni dlesni, pri otrocih pa lahko vpliva tudi na razvoj čeljusti in zobovja.

To starodavno prakso različne kulture uporabljajo že tisočletja.

Vse več raziskav kaže, da nosno dihanje ne koristi le pljučem, temveč tudi možganom. Počasno in ritmično dihanje skozi nos lahko umirja živčni sistem, znižuje srčni utrip in krvni tlak ter prinaša občutek sproščenosti. Nekatere študije nakazujejo celo izboljšanje koncentracije, spomina in sposobnosti obvladovanja stresa. Sodobna znanost tako vse pogosteje potrjuje tisto, kar učitelji meditacije in joge poudarjajo že tisočletja: dihanje je ključno za naše počutje.

Samo nekaj minut

Eno najpreprostejših metod za umiritev imamo ves čas pri sebi – svoj dih. Že nekaj minut počasnega, ritmičnega in zavestnega dihanja na dan namreč lahko pomaga zmanjšati napetost, izboljša koncentracijo in pripomore k boljšemu splošnemu počutju. Vaje so zelo preproste. Denimo, skozi nos počasi vdihujemo štiri sekunde in nato šest sekund izdihujemo skozi usta. Ponavljamo do pet minut. Druga možnost je, da eno roko položimo na prsni koš, drugo na trebuh: počasi vdihnemo skozi nos tako, da se trebuh dvigne višje od prsnega koša, in počasi izdihnemo. To lahko ponavljamo do deset minut. Malce zahtevnejša vaja terja zadrževanje diha: štiri sekunde vdihujemo, za štiri sekunde zadržimo dih, štiri sekunde izdihujemo in nato spet štiri sekunde zadržujemo dih. Ponovimo do desetkrat. Zanimiva tehnika pa je izmenjevanje nosnic: dihamo normalno, le da najprej vdihnemo skozi eno nosnico, izdihnemo in nato vdihnemo skozi drugo. Ponavljamo pet minut.

Pri dihalnih vajah se lahko nosnici izmenjujeta. FOTO: Microgen Images/Getty Images
Pri dihalnih vajah se lahko nosnici izmenjujeta. FOTO: Microgen Images/Getty Images

Že manjše spremembe v dihanju zmanjšajo raven stresnih hormonov. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images
Že manjše spremembe v dihanju zmanjšajo raven stresnih hormonov. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

dihanjezdravjepočutjepravilno dihanjestres
ZADNJE NOVICE
17:13
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Poslavljajo se od priljubljenega veterinarja Mirana: »Sedaj spočijte svoje trudne oči, zlato srce ...«

Številni so svojcem izrekli sožalje, o njem pa so povedali, da gre za človeka z velikim srcem.
28. 6. 2026 | 17:13
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM IN VRT

Hortenzije poleti: zjutraj bujna, popoldne uvela

Hortenzije v vročini izgubljajo vodo skozi liste hitreje, kot jo koreninam uspe nadomestiti, a se na srečo zvečer ali naslednje jutro ponovno postavijo pokonci.
Kaja Berlot28. 6. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
POLETJE

Iskreni Gašper Rifelj: »Na dopustu išče mir, ne zabave« (Suzy)

Medtem ko številni znani obrazi poleti iščejo senco in osvežitev, Gašper Rifelj priznava, da je zanj vročina precej manjši izziv kot nizke temperature.
28. 6. 2026 | 17:00
16:20
Novice  |  Slovenija
ZA POVRH ŠE VROČINA

Prometni kolaps: Na primorki več 21 kilometrov dolga kolona, pot se podaljšuje tudi drugod

Danes je na cestah potrebne veliko potrpežljivosti, saj po državi nastajajo zastoji, obenem pa je tudi izredno vroče.
28. 6. 2026 | 16:20
16:15
Premium
Novice  |  Slovenija
ILIRSKA BISTRICA

Gasilci za jubilej so povišali Snežnik (FOTO)

Ob častitljivi obletnici prav posebno praznovanje ilirskobistriških gasilcev.
28. 6. 2026 | 16:15
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
PREPOROD

Zavestno dihanje za dobro počutje

Počasno in ritmično dihanje skozi nos lahko umirja živčni sistem, znižuje srčni utrip in krvni tlak ter prinaša sproščenost.
Ema Bubanj28. 6. 2026 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki