VITKO POLETJE

Zavezniki zdravega hujšanja

Ne le da vplivajo na hidracijo telesa, nekateri napitki lahko pomembno pripomorejo tudi k občutku sitosti, uravnavanju apetita in celo pospeševanju presnove.
Ema Bubanj
 10. 5. 2026 | 16:00
Jeklena volja, s katero bi skozi vse leto obvladovali jedilnik in se trmasto držali strogega telovadnega režima, je žal redka, veliko več nas še predobro pozna občutek obžalovanja, ko se nenadoma znajdemo na pragu poletja, vitkosti, ki smo si jo napovedali še lansko leto ali pa jo vključili vsaj v novoletno zaobljubo, pa še kar ni. Toda izgovorov je dovolj, predvsem pa – brez strahu. Nikakor ni potrebna stroga dieta, tudi zahtevna vadba ne. Ključ do dolgoročnih rezultatov je v postopnosti, vztrajnosti in zmernosti, pri tem pa so nam lahko v veliko oporo tudi – napitki.

Več mišične mase pomeni tudi večjo porabo energije.

Ne le da vplivajo na hidracijo telesa, temveč lahko pomembno pripomorejo k občutku sitosti, uravnavanju apetita in celo pospeševanju presnove. Prava izbira je tako lahko izrazita podpora na poti do boljšega počutja in več energije, ne pozabimo, hujšanje pred poletjem ne zahteva drastičnih ukrepov, temveč premišljene odločitve, ki jih lahko ohranjamo dolgoročno – prav napitki pa so pri tem pomemben, a pogosto spregledan del zgodbe. Predstavljamo šest vrst napitkov, ki jih velja vključiti v vsakdan in tako podpreti naravno pot do vitkosti, zdravja in dobrega počutja.

Zeleni čaj

To je pravi naravni pospeševalec presnove, ki je že dolgo znan tudi kot zaveznik pri hujšanju. Vsebuje antioksidante, predvsem katehine, ki pomagajo povečati porabo maščob. Poleg tega ima zeleni čaj blag stimulativni učinek zaradi kofeina, a je ta precej milejši kot pri kavi. Redno uživanje zelenega čaja lahko pripomore tudi k boljšemu uravnavanju krvnega sladkorja in pomaga zmanjšati hrepenenje po sladkem.

Zeleni čaj je bogat z antioksidanti. FOTO: Marina Bogachyova/Getty Images
Črna kava

Napitek, ki deluje kot energijska bomba, a brez kalorij. Črna kava brez sladkorja in dodatkov je eden najpreprostejših nizkokaloričnih napitkov. Kofein spodbuja osrednji živčni sistem, kar pomeni, da lahko poveča budnost, izboljša telesno zmogljivost in kratkoročno pospeši kurjenje kalorij. Prav tako lahko zmanjša občutek lakote, kar je koristno pri nadzoru vnosa hrane. Pomembno pa je, da z njo ne pretiravamo in se izogibamo kaloričnim dodatkom, kot so sladkor ali druga sladila in aromatični dodatki, sirup ali smetana.

Črna kava deluje kot energijska bomba. FOTO: George/Getty Images
Sirotka

Beljakovinska podpora mišicam, ki nam pomaga ohranjati sitost, je zelo zdrav in koristen ter mnogim tudi izredno okusen napitek. Beljakovine imajo ključno vlogo pri hujšanju, saj povečujejo občutek sitosti in pomagajo ohranjati mišično maso med izgubo teže. Več mišične mase pomeni večjo porabo energije, redno uživanje sirotke v kombinaciji s telesno aktivnostjo pa zmanjšuje zalogo telesnih maščob. Sirotkini napitki so lahek, a obenem dovolj nasiten obrok, zlasti po vadbi. Zaradi kratke obstojnosti tekoče sirotke mnogi, predvsem športniki, prisegajo na sirotko v prahu.

Sirotka je neupravičeno zapostavljena pijača. FOTO: Muzzyco/Getty Images
Črni čaj

Topel napitek, ki telesu prinaša ravnovesje, prebavi pa pomembno podporo. Črni čaj vsebuje kombinacijo kofeina in antioksidantov, ki lahko pomagajo pri izboljšanju presnove in podpiranju zdravega črevesja. Nekatere raziskave kažejo, da lahko redno pitje črnega čaja vpliva na črevesno mikrobioto, kar je povezano z boljšim nadzorom telesne teže. Je odlična alternativa kavi, še posebno za tiste, ki želijo nekoliko blažji učinek.

Črni čaj telesu prinaša ravnovesje. FOTO: Sergeybrovko/Getty Images
Beljakovinski smuti

Če je pripravljen iz kakovostnih in naravnih sestavin, na primer iz sadja, zelenjave, beljakovin in zdravih maščob ter brez dodanega sladkorja, je lahko beljakovinski smuti popoln obrok. Pomaga ohranjati stabilno raven energije, ohranja sitost in podpira regeneracijo telesa.

Beljakovinski smutiji so lahko popoln obrok. FOTO: Yulia Davidovich/Getty images
Nesladkani zeliščni čaj

Za hidracijo in čiščenje telesa redno pijemo zeliščni čaj brez dodatkov. Topli in osvežilni napitki iz mete, kamilice ali koprive so odlični za hidracijo, ki bo v poletnih mesecih zelo pomembna, prinašajo številne dobrodejne učinke: pomirjajo prebavo, zmanjšujejo napihnjenost in podpirajo naravne procese razstrupljanja v telesu. Pitje toplih zeliščnih čajev lahko tudi pomaga zmanjšati željo po prigrizkih, zlasti v večernih urah.

