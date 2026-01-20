  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOLGI JEZIK

Zavri in počakaj, da zavre

Za nadzor uporabe slovenskega jezika pri izdelkih je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
FOTO: Jacoblund/Getty Images
FOTO: Jacoblund/Getty Images
Maša Močnik
 20. 1. 2026 | 03:00
A+A-

Par sivih las mi je pred kratkim povzročila ljubka hišica, saj je bilo treba otroško igračo pred uporabo sestaviti, s slovenskim prevodom navodil, ki so bila natisnjena na skromnem lističu in polna slovničnih napak, pa si nisem mogla kaj dosti pomagati. Slednje so res prav neugledna malomarnost, toda besedilo niti na ravni funkcionalne pismenosti ni bilo, tako sem slednjič klonila, polistala po mehko vezani knjižici, ki je bila poleg, in v njej med obsežno zbirko jezikov poiskala enega od tistih, ki jih obvladam vsaj na ravni razumevanja, da mi je frdamano, nič več ljubko reč končno uspelo spraviti skupaj.

Tovrsten odnos do potrošnika, ki kupi izdelek, je nespoštljiv. Kaj lahko ta v takem primeru stori? Za nadzor uporabe slovenskega jezika pri izdelkih je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Če deklaracije v slovenščini sploh ne bi bilo, bi tja lahko prijavila podjetje, ki ta izdelek prodaja. Toda, kaj pa, ko je ta sicer priložena, vendar je prevod besedila na njej na jezikovno tako nizki ravni, da je komaj razumljiv? Označevanje in predstavljanje izdelkov v slovenskem jeziku ureja Zakon o javni rabi slovenščine, ki, kot lahko izvemo na strani omenjenega inšpektorata, določa, da morajo ponudniki potrebne informacije glede uporabe in namembnosti izdelka posredovati v slovenščini oziroma v potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Namesto besednega sporočanja pa so dopustni tudi splošno razumljivi simboli in slike. Hm, ker sem potrošnik, kakršen je opisan, ki mu je uspelo na območju RS najti (dokaj) 'zlahka razumljiv' jezik v priloženi multilingvistični solati, povrhu pa sem, prepozno sicer, na zadnji strani opazila še trotelj ziher univerzalna navodila v slikah, mi pravzaprav ni bila kršena nobena pravica. Zakon o varstvu potrošnikov, v katerega 33. členu so posebej določene zahteve glede zagotavljanja navodil za uporabo v slovenskem jeziku, sicer poudarja, »da mora biti vsebina navodila za uporabo za potrošnika lahko razumljiva«. Navodila pogosto sprva niso lahko razumljiva, toda slej ko prej se nam večini uspe prebiti skoznje in usposobiti izdelek. Ali skuhati juho iz vrečke. Četudi navodila naročajo, kot se mi je pred kratkim zgodilo, naj vsebino vrečke vsujem v vrelo vodo in počakam, da zavre. To je najbrž nesmisel, a juha je na koncu kolikor toliko užitna.

Če bi bil moj jezik hiša, njeni nosilci ne bi bili ravno trdnega značaja.

Vsekakor človeku zavre ob tovrstnih malomarnostih. Le kaj je vzrok teh: slab prevod, površen jezikovni pregled prevoda oziroma to, da ta sploh ni bil opravljen, ali pa da ga je naredil robot oziroma umetna inteligenca? Najbrž odnos prodajalca do kupcev in jezika na splošno. Pa potrošniki? V taki situaciji se najpogosteje kar zadovoljimo s tem, da smo se kljub jezikovno kilavim navodilom slednjič nekako znašli, in zadeva je opravljena, hišica postavljena. Če pa bi bil moj jezik hiša, njeni nosilci ne bi bili ravno trdnega značaja.

Več iz teme

slovenščinajezikkolumna
ZADNJE NOVICE
03:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Zavri in počakaj, da zavre

Za nadzor uporabe slovenskega jezika pri izdelkih je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
Maša Močnik20. 1. 2026 | 03:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Jurja minimalne plače

Kaj si o tem mislijo delodajalci ...
Marko Kočevar19. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Petra Zalokarja: Mentalne pošasti

Brez drame pri naših rokometaših ne gre, a treba se je vprašati, ali so takšne tekme res znak močnega karakterja.
Peter Zalokar19. 1. 2026 | 22:25
21:18
Bulvar  |  Zanimivosti
PROJEKT SIDRO

Nas poleti čaka grozljiv dogodek, zaradi katerega bo umrlo 40 milijonov ljudi? Nasa odgovarja

Po spletu je zaokrožila teorija zarote, ki trdi, da bo Zemlja ostala brez gravitacije.
19. 1. 2026 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Patrick Dempsey (Suzy)

Rodil se je v mestu Lewiston v Mainu, odraščal v skromnih razmerah, zaradi disleksije je imel v šoli težave.
19. 1. 2026 | 21:00
20:36
Novice  |  Slovenija
PRIHAJAJOČE VOLITVE

To kaže nova javnomnenjska raziskava: Čaka Slovenijo parlament brez jasne večine?

Če se razporeditev podpore bistveno ne spremeni, bo sledilo zahtevno povolilno obdobje.
Kaja Grozina19. 1. 2026 | 20:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki