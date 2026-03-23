Zboli vsaka tretja

Mačke slabega počutja pogosto ne pokažejo, zato številne bolezni pri njih dolgo ostanejo neopažene. Veterinarka Maja Stopar z veterinarske klinike Vetpromet opozarja, da je med tistimi, ki jih pogosto pozno zaznamo, kronična bolezen ledvic, ena najpogostejših zdravstvenih težav starejših mačk. Ob svetovnem dnevu ledvic, ki je bil 12. marca, strokovnjaki opozarjajo, da je pravočasno prepoznavanje bolezni ključnega pomena za daljše in kakovostnejše življenje mačk.

Na voljo so novi načini upočasnjevanja napredka bolezni.

Ledvice imajo v telesu zelo pomembno vlogo: odstranjujejo presnovne odpadke iz krvi, uravnavajo ravnovesje tekočin in elektrolitov ter sodelujejo pri uravnavanju krvnega tlaka. Ko začne njihova funkcija pešati, se škodljive snovi kopičijo v telesu in postopoma vplivajo na splošno zdravje živali. Pogosto je kronična ledvična bolezen povezana tudi s povišanim krvnim tlakom. Obe stanji lahko drugo še dodatno poslabšujeta in vodita v nadaljnje okvare organov, kot so srce, oči ali možgani.

Opazujmo, ali nemara kaže katerega od znakov bolezni.

Prvi znaki se lahko pojavijo šele, ko je okvarjen velik del ledvičnega tkiva. Med najpogostejše spadajo postopna izguba telesne mase, izguba mišične mase, slabši apetit, povečano pitje vode, pogostejše uriniranje, bruhanje ali slabost in neurejena ali manj sijoča dlaka.

Dietna prehrana

Ključ do zgodnjega odkrivanja bolezni so preventivni pregledi. Ti omogočajo odkritje v zgodnjih fazah, ko lahko zdravljenje bistveno upočasni njen potek. Veterinarske smernice priporočajo, da imajo mačke po sedmem letu starosti vsaj en preventivni pregled na leto, starejše še pogosteje. Bolezen ni ozdravljiva, lahko pa jo uspešno obvladujemo.

Po sedmem letu starosti naj imajo vsaj en preventivni pregled na leto, starejše še pogosteje.

Zdravljenje običajno vključuje posebno dietno prehrano z nadzorovano vsebnostjo fosforja in beljakovin, zagotavljanje zadostnega vnosa tekočine, zdravila za uravnavanje krvnega tlaka in redne kontrolne veterinarske preglede.

V zadnjih letih so se razvile nove terapevtske možnosti. Veterinarji imajo med drugim na voljo novo zdravilo, ki močno zmanjša izgubo beljakovin prek ledvic (ter tako preprečuje nadaljnje poškodbe ledvic), obenem pa niža krvni tlak. »Lastniki lahko veliko prispevajo k zdravju svoje mačke z že nekaj preprostimi ukrepi: redno spremljanje telesne mase, kakovostna prehrana, dostop do sveže vode in predvsem redni veterinarski pregledi,« poudarja Maja Stopar.