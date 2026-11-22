MARTIN GOLOB

Pred dnevi je ponosno predstavil svojo četrto knjigo. Dolge jesenske dni izkorišča za branje, spogleduje pa se že s petim knjižnim delom.

Odzivi so zelo dobri, čeprav je pravih recenzij za zdaj še malo. Celotno knjigo je pregledal tudi profesor Bogdan Dolenc, profesor ekleziologije, vede o Cerkvi. Rekel je, da je knjiga dobra. Zelo jo je pohvalila tudi Bernarda Žarn. Pri založbi so jo zelo dobro sprejeli. Pohvalili so jo nekateri moji bližnji prijatelji, ki me spremljajo,« Martin Golob, župnik v Grosupljem, na Lipoglavu in Polici, ni skrival veselja ob izidu svoje četrte knjige, ki nosi naslov Povej, Avguštin. Ob 182 izbranih odlomkih iz Avguštinovih Izpovedi priljubljeni duhovnik, tudi vloger, razmišlja o načinih, kako ...