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Zdaj posajene laže razvijejo korenine

Jesen je idealen čas za sajenje hortenziji, a ni vseeno, kam in kako jih posadimo.
Sadika naj bo čvrsta, dobro razvejana in brez vidnih znakov bolezni ali škodljivcev. FOTO: Westend61/Getty Images

Sadika naj bo čvrsta, dobro razvejana in brez vidnih znakov bolezni ali škodljivcev. FOTO: Westend61/Getty Images

Poletni vrt je poln nežnih pastelnih odtenkov hortenzij. FOTO: Law Ho Ming/Getty Images

Poletni vrt je poln nežnih pastelnih odtenkov hortenzij. FOTO: Law Ho Ming/Getty Images

Korenine morajo biti razvite, vendar ne smejo biti popolnoma prepletene in natlačene v majhnem loncu. FOTO: Brusinski/Getty Images

Korenine morajo biti razvite, vendar ne smejo biti popolnoma prepletene in natlačene v majhnem loncu. FOTO: Brusinski/Getty Images

Rastlino po sajenju temeljito zalijemo in okoli nje nanesemo zastirko, ki pomaga zadrževati vlago in ščiti korenine pred temperaturnimi nihanji. FOTO: Westend61/Getty Images

Rastlino po sajenju temeljito zalijemo in okoli nje nanesemo zastirko, ki pomaga zadrževati vlago in ščiti korenine pred temperaturnimi nihanji. FOTO: Westend61/Getty Images

Sadika naj bo čvrsta, dobro razvejana in brez vidnih znakov bolezni ali škodljivcev. FOTO: Westend61/Getty Images
Poletni vrt je poln nežnih pastelnih odtenkov hortenzij. FOTO: Law Ho Ming/Getty Images
Korenine morajo biti razvite, vendar ne smejo biti popolnoma prepletene in natlačene v majhnem loncu. FOTO: Brusinski/Getty Images
Rastlino po sajenju temeljito zalijemo in okoli nje nanesemo zastirko, ki pomaga zadrževati vlago in ščiti korenine pred temperaturnimi nihanji. FOTO: Westend61/Getty Images
Mateja Florjančič
 27. 9. 2026 | 18:00
4:31
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Poletni vrt, ki je poln nežnih pastelnih odtenkov hortenzij, zahteva precej načrtovanja, pravilno izbiro rastlin in nekaj mesecev nege. Priljubljene trajne grmovnice najbolje uspevajo v milejših poletjih, vendar lahko ob ustrezni oskrbi lepo rastejo tudi na nekoliko toplejših legah. Čeprav dobro ukoreninjena hortenzija običajno brez večjih težav preživi vroče poletne dni, so mladi grmički veliko bolj občutljivi za vročino, pomanjkanje vode in nenadne vremenske spremembe. Izkušeni vrtnarji menijo, da je jesen eden najprimernejših časov za sajenje hortenzij. V tem obdobju je zemlja še dovolj topla, hkrati pa ni več poletne vročine, kar ustvarja idealne razmere za razvoj koreninskega sistema, ki je pri na novo posajeni rastlini najpomembnejši. Dejstvo, da hortenzije za dobro rast potrebujejo precej vlage, je še en razlog za jesensko sajenje: ta letni čas je praviloma radodaren s padavinami.

Poletni vrt je poln nežnih pastelnih odtenkov hortenzij. FOTO: Law Ho Ming/Getty Images
Poletni vrt je poln nežnih pastelnih odtenkov hortenzij. FOTO: Law Ho Ming/Getty Images

Prava izbira sadike

Kljub temu z opravilom ne gre predolgo čakati. Rastlina potrebuje dovolj časa, da pred zimo razvije nove korenine in se prilagodi novemu okolju, zato jo posadimo vsaj šest tednov pred pričakovano prvo zmrzaljo. Tako bo imela pred obdobjem mirovanja dovolj časa za ukoreninjenje.

Pri nakupu ne izbirajmo zgolj po barvi cvetov, saj je pomembno predvsem, da je rastlina zdrava in primerna za vaš vrt.

Pri sajenju ni pomemben le pravi čas, temveč tudi kakovost sadike. Najbolje si jih je priskrbeti v specializiranih vrtnarijah ali dobro založenih drevesnicah, kjer lahko preverimo njihovo stanje in dobimo podatke o sorti, končni velikosti grma ter primernih rastnih razmerah. Pri nakupu ne izbirajmo zgolj po barvi cvetov, saj je pomembno predvsem, da je rastlina zdrava in primerna za vaš vrt. Sadika naj bo čvrsta, dobro razvejana in brez vidnih znakov bolezni ali škodljivcev. Izogibajmo se rastlinam, ki so videti ovenele, močno izsušene ali imajo poškodovana stebla. Korenine morajo biti razvite, vendar ne smejo biti popolnoma prepletene in natlačene v majhnem loncu.

Korenine morajo biti razvite, vendar ne smejo biti popolnoma prepletene in natlačene v majhnem loncu. FOTO: Brusinski/Getty Images
Korenine morajo biti razvite, vendar ne smejo biti popolnoma prepletene in natlačene v majhnem loncu. FOTO: Brusinski/Getty Images

Izberemo pravo mesto

Sicer je odvisno od sorte, a načeloma jim najbolj ustreza lega z jutranjim soncem in rahlo popoldansko senco. Tako rastlina dobi dovolj svetlobe, hkrati je zaščitena pred najbolj intenzivno vročino. Na zelo izpostavljenih legah lahko močno sonce povzroči hitro izgubljanje vlage in ožige listov.

Pred sajenjem pripravimo dovolj veliko sadilno jamo: naj bo približno dvakrat večja od koreninske grude sadike. Zemlja naj bo bogata s hranili in predvsem dobro odcedna, saj hortenzija potrebuje veliko vode, ne mara pa dolgotrajnega zastajanja. V zemljo lahko dodamo kompost, ki izboljša njeno strukturo in pomaga zadrževati vlago. Sadiko postavimo v jamo na približno enako globino, kot je rasla v loncu, nato prostor okoli korenin zapolnimo s prstjo in jo rahlo utrdimo.

Rastlino po sajenju temeljito zalijemo in okoli nje nanesemo zastirko, ki pomaga zadrževati vlago in ščiti korenine pred temperaturnimi nihanji. FOTO: Westend61/Getty Images
Rastlino po sajenju temeljito zalijemo in okoli nje nanesemo zastirko, ki pomaga zadrževati vlago in ščiti korenine pred temperaturnimi nihanji. FOTO: Westend61/Getty Images

Po sajenju rastlino temeljito zalijmo. Do prihoda zime jo zalivajmo nekajkrat na teden, pogostost prilagodimo vremenu in količini padavin. Cilj je, da je zemlja enakomerno vlažna, ne pa razmočena. Okoli nje nanesimo od pet do sedem centimetrov debelo plast zastirke, ki pomaga zadrževati vlago, ščiti korenine pred temperaturnimi nihanji in preprečuje prehitro izsuševanje tal. Pred zimo odstranimo morebitne posušene cvetove. Tako bo hortenzija energijo lažje usmerila v razvoj koreninskega sistema.

Zaščita pred zimo

Prva zima je za jeseni posajene hortenzije pomemben preizkus. Čeprav pozimi odvržejo liste in preidejo v mirovanje, mlade rastline potrebujejo nekoliko več zaščite pred zelo nizkimi temperaturami. Če je vrt izpostavljen močnim vetrovom, jih zavarujmo s fizično zaščito. Pred prvo zmrzaljo tla prekrijmo z dodatnim slojem listja. Pomaga debelejša plast zastirke, saj zemlja tako dlje ostane topla. Grmiček po potrebi zaščitimo tudi z vrečevino ali vrtno kopreno. Zaščita je še posebno pomembna na bolj izpostavljenih legah in pri mlajših sadikah. Prve znake nove rastne sezone lahko pričakujemo že marca. Najprej se bodo pojavili zeleni listi, pozneje, proti pozni pomladi pa tudi cvetni popki.

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