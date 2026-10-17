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SALOME

Zdaj se lahko pritožujem po domače

Po dolgih letih življenja v Sloveniji je tudi uradno postala Slovenka. V novi predstavi svoje življenjske ovinke, selitve, birokratske zaplete in ljubezenske prigode spreminja v zgodbe, ob katerih se smeji tudi sama.
Biti ljubljena brez dokazovanja zame pomeni, da me nekdo sprejema takšno, kakršna sem, pravi salome. Foto: Dejan Javornik

Biti ljubljena brez dokazovanja zame pomeni, da me nekdo sprejema takšno, kakršna sem, pravi salome. Foto: Dejan Javornik

Ljubezen do sebe je začetek vsega, ko se imaš rad in se spoštuješ, znaš ljubezen tudi sprejemati in jo dajati naprej, pravi. Foto: Dejan Javornik

Ljubezen do sebe je začetek vsega, ko se imaš rad in se spoštuješ, znaš ljubezen tudi sprejemati in jo dajati naprej, pravi. Foto: Dejan Javornik

Salome in Danica Foto: Dejan Javornik

Salome in Danica Foto: Dejan Javornik

Biti ljubljena brez dokazovanja zame pomeni, da me nekdo sprejema takšno, kakršna sem, pravi salome. Foto: Dejan Javornik
Ljubezen do sebe je začetek vsega, ko se imaš rad in se spoštuješ, znaš ljubezen tudi sprejemati in jo dajati naprej, pravi. Foto: Dejan Javornik
Salome in Danica Foto: Dejan Javornik
Danica Lovenjak
 17. 10. 2026 | 17:00
9:58
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Salome je ena tistih žensk, ki znajo tudi iz najbolj zapletenih življenjskih okoliščin izluščiti zabavno zgodbo. A za humorjem, ki ga že leta prinaša na oder in pred televizijske kamere, se skriva življenjska pot, na kateri ni manjkalo preizkušenj, predsodkov in trenutkov, ko je morala vztrajati pri sebi. Iz pomembne življenjske prelomnice je nastala njena nova avtorska stand up predstava Slovenka, ki je premiero doživela 7. oktobra v ljubljanski Odiseji. V njej se sprehodi skozi birokratske zaplete, številne selitve, podnajemniške izkušnje, moške in ljubezenske avanture ter druge nenavadne življenjske ovinke.

Vsak ima pravico do svojega življenja – in lepo bi bilo, da bi si to pravico med seboj tudi priznavali.

Ob najinem snidenju mi zaupa, da je bila pridobitev slovenskega državljanstva zanjo veliko več kot uradni postopek. Ob vprašanju, ali je ob tem najprej zajokala, se nasmejala ali pomislila, da so končno ugotovili, da je njihova, odgovori: »Priznam, čustva so se pomešala. Najprej me je prevzela ganjenost, potem pa sem se tudi nasmejala. Po toliko letih življenja v Sloveniji je bil ta papir zame veliko več kot uradni dokument. Potrdil je nekaj, kar sem že dolgo čutila: da je Slovenija moj dom in da sem tukaj našla svoje mesto. Seveda sem pomislila tudi: 'No, končno ste ugotovili, da sem vaša!'« se nasmeji. »Ampak to sem rekla z ljubeznijo. S Slovenijo me ne veže samo naslov ali državljanstvo. Nanjo me vežejo ljudje, prijatelji, spomini, moje delo in vse, kar sem tukaj doživela. Tudi težke stvari, ki so me oblikovale. Ta trenutek je bil zame zelo oseben. Vesela sem bila, da imam zdaj še uradno potrdilo, a občutek pripadnosti se ni začel tisti dan. V meni je rasel že dolgo. Državljanstvo pa mu je dalo tudi uradno obliko.«

Iz življenjskih ovinkov na oder

Da je iz pomembne življenjske prelomnice nastala tudi predstava Slovenka, ni naključje. Salome zna dogodke, ki bi jih marsikdo najraje pozabil, pogledati z drugega zornega kota. »Predstava ni nastala čez noč in tudi ni bila od začetka zamišljena kot urejena zgodba o tem, kako sem postala Slovenka. Začela sem pri svojih življenjskih dogodivščinah in pri rečeh, ki so se mi zgodile: selitve, stanovanja, birokracija, odnosi z moškimi, potovanja, razni posegi, nastopi, pa tudi tisti trenutki, ko se ti zdi, da se je življenje odločilo malo pošaliti na tvoj račun. Ko sem vse te zgodbe začela zapisovati in povezovati, sem videla, koliko materiala se je nabralo. Včasih sem si rekla: 'To se ne more zgoditi samo meni.' Potem pa sem se spomnila, da se mi je,« pripoveduje v smehu.

»Predstava je zgodba o mojem življenju, o vseh ovinkih, ki sem jih prehodila, in o tem, kako sem jih nazadnje spremenila v material za oder. Najpomembnejše mi je bilo, da občinstvo ne dobi predavanja, ampak večer, v katerem se lahko smeji. Tudi kadar govorim o bolj zapletenih ali napornih izkušnjah, jih povem po svoje – z iskrenostjo, humorjem in malo samoironije. Življenje mi je dalo precej gradiva; jaz sem ga morala samo spraviti v predstavo.«

Ljubezen do sebe je začetek vsega, ko se imaš rad in se spoštuješ, znaš ljubezen tudi sprejemati in jo dajati naprej, pravi. Foto: Dejan Javornik
Ljubezen do sebe je začetek vsega, ko se imaš rad in se spoštuješ, znaš ljubezen tudi sprejemati in jo dajati naprej, pravi. Foto: Dejan Javornik

Zame biti Slovenka pomeni, da se tukaj počutim doma, pravi. »Seveda je pomemben jezik, ker v njem živim, delam, se šalim in povem, kar mislim. Pomembni so tudi ljudje, navade in vsi drobni vsakdanji trenutki, zaradi katerih neko okolje postane tvoje. Ampak pripadnosti ne določa samo potni list. Ta jo lahko uradno potrdi, občutek pa se gradi z leti. Slovenija je postala del mojega življenja – z lepimi stvarmi in z vsem, kar pride zraven. Tudi s čakanjem na uradih, iskanjem stanovanja in obrazci, pri katerih moraš včasih trikrat preveriti, ali si res obkrožil pravo rubriko,« priznava v smehu. »Pa seveda z vremenom, cenami in državo. Zdaj se lahko pritožujem čisto po domače – čeprav mislim, da sem si to pravico prisvojila že prej. To, da sem Slovenka, ne izbriše moje preteklosti ali vsega, kar sem bila. Vse to nosim s sabo. Pomeni pa, da lahko z mirnim srcem rečem: tukaj je moj dom. In kadar se pritožujem nad dežjem, vsaj vem, da se pritožujem nad svojim dežjem.«

Birokracija in moški

Čeprav je slovensko državljanstvo pomembna prelomnica, Salome v predstavi ne govori le o uradnih postopkih. Vzporednice med birokracijo in ljubezenskim življenjem ji ponujajo obilo komičnega materiala. »Oboje je zelo komplicirano. Pri slovenski birokraciji moraš zbrati prave papirje, izpolniti obrazce in potrpežljivo čakati. Pri ljubezenskem življenju je še težje, ker ti nihče vnaprej ne pove, kateri obrazec moraš izpolniti in kam ga oddati,« se pošali. »Pri državljanstvu sem vsaj vedela, kaj je cilj. Pri idealnem partnerju pa se včasih vprašam, ali sploh obstaja pravi obrazec zanj. Oboje mi je vzelo precej potrpežljivosti in živcev, ampak za zdaj še nisem obupala – ne nad Slovenijo ne nad ljubeznijo. Pri obeh pa si kdaj rečem: 'Dajmo malo počakati, mogoče se bo pa končno kaj premaknilo.'«

Humor je pri njej veliko več kot pripomoček za nastopanje. »Moj humor je prirojen. V meni je, odkar pomnim, ne doživljam ga kot obrambni mehanizem. Z njim se preprosto izražam in skozi življenje gledam tudi z malo lahkotnosti. Absolutno se znam pošaliti na svoj račun. Tudi kadar me kaj zares boli, mi humor lahko pomaga, da stvar lažje prebrodim – včasih je smeh najboljše zdravilo. To ne pomeni, da me nič ne prizadene; pomeni le, da znam tudi v težkih trenutkih poiskati nekaj, kar mi pomaga naprej.«

Življenje mi je dalo precej gradiva; jaz sem ga morala samo spraviti v predstavo.

Ko pogovor nanese na drugačnost in odnos družbe do nje, Salome odkrito spregovori: »Če bi ves čas razmišljala o tem, kaj si družba misli o meni, mogoče danes ne bi bila tam, kjer sem. Vedno sem bila zvesta sebi, ker je to moje življenje in o njem odločam jaz. Zato se nisem preveč obremenjevala s tem, ali me družba sprejema ali ne. Najpomembneje mi je bilo, da sama vem, kdo sem, in da lahko živim po svoje. Tudi jaz sem delala napake, tako kot jih delamo vsi. Pomembno pa je, da se iz njih kaj naučimo in gremo naprej. Življenje je prekrasno, čudovito in največji dar, zato bi se morali bolj ukvarjati s svojim življenjem in manj soditi tuja. Mislim, da se morajo spreminjati tudi družba in njena pričakovanja, ne pa posamezniki, ki si samo želijo biti to, kar so. Vsak ima pravico do svojega življenja – in lepo bi bilo, da bi si to pravico med seboj tudi priznavali.«

Najlepša družba je včasih lastna

Salome uživa v družbi, a ji nič manj ne ustreza čas, ki ga nameni sebi. Morda prav zato ne čuti potrebe, da bi morala biti ves čas močna za druge. »Sem zelo družabna oseba in rada sem v družbi ljudi in prijateljev. Ampak zelo rada sem tudi sama s sabo – to mi je včasih najlepša družba. Za Salome znam poskrbeti tudi tako, da si vzamem čas zase. Najraje sem doma v svojem stanovanju ali kje v naravi, kjer se lahko napolnim z energijo. Veliko ljudi se boji biti sami, jaz pa v svoji samoti uživam.«

Salome in Danica Foto: Dejan Javornik
Salome in Danica Foto: Dejan Javornik

V predstavi Slovenka se dotakne tudi zgodb, ki jih je mogoče povedati šele s časovno distanco. »Ko sem jih pripovedovala prijateljem in sem videla, da se tudi oni smejijo, sem si rekla: 'Zakaj jih ne bi delila še z občinstvom?' Na premieri se je izkazalo, da se lahko smejimo skupaj – in to se mi je zdelo zelo lepo. Predstava Slovenka je pravzaprav kot kavica s Salome. Tako domača in sproščena, kot da bi sedeli za mizo in se pogovarjali.« Tisti, ki Salome poznamo tudi zunaj odra, vemo, da njenega humorja ne zmanjka niti v zasebnem življenju.

Za vsem tem pa je ljubezen, ki je zanjo največja energija in vodilo tega sveta. »Zame ljubezen ni samo odnos med moškim in žensko ali med dvema moškima oziroma dvema ženskama. Ljubezen čutimo tudi do živali, narave, hrane in vsega, kar nas obdaja – do sonca, dežja, lepih trenutkov in življenja samega. Škoda bi bilo ljubezen razumeti samo kot čustvo do drugega človeka. Biti ljubljena brez dokazovanja zame pomeni, da me nekdo sprejema takšno, kakršna sem. A najpomembnejša je ljubezen do sebe, na katero ljudje včasih pozabimo. Ko se imaš rad in se spoštuješ, znaš ljubezen tudi sprejemati in jo dajati naprej. Ljubezen do sebe je začetek vsega.«

Rada spodbuja prijatelje in družino ter jim stoji ob strani, ko se lotijo česa novega: »Vedno jim rečem: 'Kdor ne tvega, ne profitira.'« Potem preudarno sklene: »Ne rodimo se zato, da bi samo životarili in umrli. Tukaj smo tudi zato, da nekaj doživimo, ustvarimo in pustimo za sabo.« Morda je prav to njeno sporočilo: življenje ni zato, da bi se ves čas dokazovali drugim, temveč da si upamo živeti po svoje. Salome je svojo pot začinila s humorjem, jo prehodila po svojih pravilih in iz nje ustvarila zgodbo, ki jo zdaj deli z občinstvom.

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