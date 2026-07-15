Že 70 let skrbijo, da so belokranjske reke in ribniki polni življenja

Ribiči so tisti, ki s prostim časom, znanjem in izkušnjami pripomorejo k varovanju voda, ribjega življa in naravne dediščine. Tudi v Beli krajini. Letos mineva okroglih 70 let od ustanovitve Ribiške družine Metlika, ki danes šteje 120 članov. Ob domovanju, Ribiški koči Franca Polanca v Prilozju, ki jo obdajata zgledno urejena ribnika, so se na slovesnosti ozrli v preteklost, opisali opravljeno delo in se zahvalili vdanim ter vestnim članom.

Ribiška družina Metlika šteje 120 članov. FOTOGRAFIJE: David Jakopič

»Leta 1956 so naši predhodniki postavili temelje organiziranega ribištva na območju Bele krajine. Njihova vizija ni bila le skrb za ribolov, temveč predvsem za ohranjanje vodnih ekosistemov, ribjega življa in naravnega bogastva, ki ga imamo za svojo skupno dediščino. Njihovo delo je omogočilo, da danes nadaljujemo poslanstvo, ki združuje varovanje narave, gospodarjenje z vodami in druženje ljudi s skupnimi vrednotami,« je ponosno povedal predsednik RD Metlika Mišo Pereško. Jubilej metliških ribičev je s prisotnostjo počastil tudi podpredsednik Ribiške zveze Slovenije Igor Kloboves, ki je ribiški družini ob prazniku čestital, članom Jožetu Pezdircu, Jožetu Kerču, Marjanu Judniču, Simonu Raztresnu in Bojanu Schweigerju pa podelil priznanja RZS.

Mladi so popestrili spremljevalni program.

Paprikaš, golaž in postrvi

Ribiška družina Metlika poleg ribnikov v Prilozju upravlja še reki Kolpo in Lahinjo, v delih, kjer tečeta po metliški občini, pod njenim okriljem je tudi semiška reka Krupa. Z Občino Metlika tvorno sodelujejo, z njeno pomočjo skrbijo tudi za urejenost ribnikov v Prilozju. »Govorimo o 70 letih vztrajnega dela, truda, nešteto prostovoljnih ur številnih generacij ribičev, ki so odigrali izjemno vlogo pri varovanju in skrbi za okolje. V preteklosti je Občina Metlika z ribiči sodelovala pri ureditvi brežin obeh ribnikov, lani smo priskrbeli klopi in koše za smeti. Tudi v prihodnje si želimo dobre prakse sodelovanja,« je ribičem čestitala županja Martina Legan Janžekovič.

Ob domovanju, Ribiški koči Franca Polanca v Prilozju

Vodstvo RD Metlika se je na slovesnosti za vloženi trud z jubilejnimi priznanji zahvalilo nekaterim članom. V kulturnem delu slovesnosti je za oživitev belokranjskega duha poskrbela folklorna skupina bližnje Osnovne šole Podzemelj, za prijetno glasbo pa harmonikarji Martina Težaka. Uradnemu delu je sledilo druženje ob okusni kulinariki, saj so ribiči skuhali ribji paprikaš, pekli so pečene postrvi, slavju pa so se pridružili tudi kolegi lovci, ki so pripravili divjačinski golaž.