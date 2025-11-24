  • Delo d.o.o.
SPEKTAKEL

Že deset let ima dve službi! Ta slovenski glasbenik se po 20 letih vrača v Festivalno dvorano, kjer je imel valeto (FOTO)

Priznani glasbenik Nino Ošlak se vrača na kraj močnih spominov, zadnji novembrski dan pripravlja veliki koncert v Festivalni dvorani.
Nino Ošlak je pripravljen na nov koncert, letošnji bo v ljubljanski Festivalni dvorani. FOTO: osebni arhiv
Nino Ošlak je pripravljen na nov koncert, letošnji bo v ljubljanski Festivalni dvorani. FOTO: osebni arhiv
Mojca Marot
 24. 11. 2025 | 17:00
 24. 11. 2025 | 17:51
3:01
Vsestranski in akademsko izobraženi glasbenik Nino Ošlak, tudi zmagovalec slovenske Popevke, pevec, pianist, avtor glasbe in besedil ter producent, se pripravlja na enega največjih trenutkov svoje kariere. 30. novembra bo v Festivalni dvorani Ljubljana priredil veliki koncert. »To bo glasbeno doživetje, prežeto s čustvi, energijo in pristnostjo,« pove pevec in glasbeni pedagog, ki je začel svoj glasbeni talent razvijati že kot otrok, v najstniških letih pa je stopil tudi v svet popularne glasbe.

Sicer pa je Nino znan po posebnih glasbenih presežkih. Lani je pripravil koncert v Cankarjevem domu, ki je bil zelo uspešen, letos je izbral Festivalno dvorano. Kot pravi, zato ker ima dušo, zgodovino, poseben čar. »Meni se zdi Festivalna dvorana zelo romantična. Pred skoraj 20 leti sem imel tam valeto, ki se je še danes rad spominjam. Na neki način se torej vračam na kraj, na katerega me vežejo močni spomini,« pove. Izbral jo je tudi zato, ker se mu zdi idealna za dogodek, na katerem želi občinstvu predstaviti svojo glasbeno zgodbo v popolni obliki.

Popevka 2023 se je zaključila z njegovo zmagovalno skladbo Med nama. FOTO: Aleksandar Domitrica
Popevka 2023 se je zaključila z njegovo zmagovalno skladbo Med nama. FOTO: Aleksandar Domitrica

V družbi učencev

Na odru se mu bodo pridružili člani njegovega benda ter nekaj gostov, ki jih za zdaj še ni razkril. »Brez skrbi, pripravljam nekaj presenečenj, ki bodo koncert naredila še bolj poseben,« pravi Ošlak, ki že več kot desetletje dela tudi kot glasbeni pedagog in tako opravlja dve službi hkrati. Svojo strast do glasbe prenaša na mlajše generacije, saj poučuje petje in klavir, pri čemer združuje tehnično znanje in odrsko izkušnjo. Glasbeni pedagog je tudi na eni od ljubljanskih osnovnih šol, s svojimi učenci je posnel celo album ob šolski obletnici. In prav njegovi učenci bodo med gosti na koncertu. Napoveduje, da bodo z njim zaplesali sveži svetovni prvaki, plesalci plesne šole M dance Velenje, ki so na oktobrskem svetovnem prvenstvu poleg drugih nagrad v eni od kategorij osvojili zlato.

To bo glasbeno doživetje, prežeto s čustvi, energijo in pristnostjo.

»Obljubljam, da bo to večer, ki bo združil intimnost klavirskih trenutkov, energijo pop-rock zvoka in pozitivnih vibracij, zato bo nabit s čustvi in dobro, mlado energijo,« napoveduje Ošlak, ki je doslej izdal štiri albume: prvega z naslovom Simfonija leta 2013, drugi in tretji sta izšla v času študija, četrtega z naslovom Elektro romantika pa je izdal lani. »Za koncert sem pripravil nekaj novih skladb, a to ne bo koncert, na katerem bom predstavljal le nove skladbe, temveč bo to praznik avtorske glasbe, iskrenosti in povezave z ljudmi, ki me spremljajo že leta,« pove za konec.

Story
Logo
