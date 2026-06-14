Že enajstletniki zasvojeni s pornografijo

Pornografske vsebine, nekoč zelo dobro skrite pred otroškimi očmi, še nikoli v zgodovini niso bile tako lahko dostopne, kot so danes. Če je bilo nekoč do njih otrokom težko priti, danes velja skoraj nasprotno: težko se jim je izogniti. Meje, ki so nekoč obstajale v obliki regulacij na televizijskih programih, prodajalcev v kioskih in videotekah ter starševskega nadzora, so praktično izginile. Dovolj sta pametni telefon, internetna povezava in samo en klik, pa se že pojavijo eksplicitni prizori spolnosti.

Medtem ko je bilo v analognem obdobju in na začetku digitalnega skoraj nemogoče, da bi otrok kupil pornografsko revijo ali videokaseto ter si na televiziji ogledal film za odrasle, je na spletu dovoljeno vse, tudi dostopanje otrokom do milijonov pornografskih posnetkov. Enajstletnik, ki v Sloveniji v spletni brskalnik vpiše ime katere koli priljubljene pornografske strani, bo do nje praviloma prišel v nekaj sekundah, brez preverjanja identitete ali starostne kontrole. Največkrat zadošča že samo klik na odgovor na vprašanje, ali je starejši od 18 let.

Slovenija ostaja med državami, kjer je dostop do pornografskih vsebin na spletu še vedno dovoljen le s klikom uporabnika, da je star več kot 18 let.

A ne le to, pornografskih vsebin otrokom sploh ni treba iskati. Mnogi otroci že zelo mladi, od šestega leta naprej, nanje naletijo po naključju, prek družbenih omrežij, oglasov, videoposnetkov in algoritmov, vse pogosteje pa so zanje celo učni pripomoček, da se naučijo spolnosti.

Evropska komisija preiskuje največje pornografske platforme zaradi neustrezne zaščite mladoletnikov. FOTO: Getty Images

Gledajo že šestletniki

Kako dostopna je spletna pornografija, priča podatek iz raziskave Safe.si o varni rabi interneta: več kot polovica osnovnošolcev (52 odstotkov) se z njo prvič sreča med dvanajstim in štirinajstim letom, kar tretjina oziroma 35 odstotkov pa že med devetim in enajstim letom. Še več: sedem odstotkov jih je v stik prišlo med šestim in osmim letom, šest odstotkov pa pri starosti manj kot šest let! Prvi stik se je zgodil po naključju, med brskanjem po internetu ali jim je te vsebine nekdo poslal ali pokazal.

Precej strašljivi so tudi podatki, da se kar desetina osnovnošolcev in 15 odstotkov srednješolcev, ki gledajo pornografijo, počuti z njo zasvojeno, več kot desetino najstnikov pa je zaradi gledanja pornografije spolnosti strah in imajo do nje odpor.

Spletno pornografijo, ki prikazuje nasilne oblike spolnosti, je videla že skoraj polovica osnovnošolskih najstnikov. Več kot petina od njih meni, da je nasilje normalen del spolnosti, skoraj tretjina pa, da mora biti moški v spolnosti dominanten in nasilen, ženska pa mora v tem uživati.

Spolne vsebine so zlahka dostopne. FOTO: Pongsakornjun/Getty Images

Neprimerne pornografske vsebine zelo slabo vplivajo na otroke, saj ti ne ločijo med zaigranimi prizori in resnično spolnostjo ter se ne zavedajo, da so posnetki namenjeni odraslim za zabavo, in ne njim. Dr. Alja Fabjan, integrativna psihoterapevtka in doktorica zakonske in družinske terapije, opozarja, da pornografija, ki je sicer namenjena odraslim za zabavo in ne v izobraževalne namene, številnim mladostnikom postaja eden glavnih virov informacij o spolnosti, zato mladim pogosto posreduje popačeno podobo intimnosti, partnerskih odnosov in spolnosti. »Ker pornografija ni realističen prikaz intimnosti in odnosov, mladi prek nje pogosto dobijo nerealna pričakovanja glede svojega telesa in teles drugih, spolnosti in partnerskih odnosov, kar lahko kasneje vodi v negotovost, pritiske in razočaranja,« pojasnjuje.

Tretjina otrok se s pornografijo sreča prvič med devetim in enajstim letom.

Pornografske vsebine pogosto prikazujejo spolne odnose brez privolitve, brez zaščite ter z elementi poniževanja in nasilja, zato lahko mladi razvijejo napačne predstave o vlogi moških in žensk, partnerskih odnosih ter o tem, kaj je v spolnosti sprejemljivo. Med napačnimi predstavami, ki se jih naučijo ob gledanju teh vsebin, so predvsem, da za spolni odnos ni potrebna privolitev, da je sestavni del spolnosti nasilje, predvsem nad ženskami, da so ženske podrejene moškim in pri tem uživajo ter da so moški nasilni in dominantni.

Starši ne vedo

Strokovnjaki opozarjajo na nevarnost razvoja zasvojenosti, saj lahko mladi zaradi nenehne dostopnosti vsebin sčasoma iščejo vedno bolj skrajne prizore. Prav zato poudarjajo pomen odprtega pogovora o spolnosti doma in v šoli, kjer lahko otroci in mladostniki dobijo verodostojne informacije ter razvijejo zdrav odnos do spolnosti in medosebnih odnosov.

Veste, kaj vaš otrok gleda? FOTO: Getty Images

Problem je, da se večina staršev sploh ne zaveda, kaj vse počnejo njihovi otroci na telefonih, in se jim niti ne sanja, da gledajo pornografske vsebine. Raziskava Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je pokazala, da le štirje odstotki staršev v anketi navajajo, da je njihov otrok preveč pod vplivom spletne pornografije, kar pomeni, da se velika večina ne zaveda tveganj, ki so jim izpostavljeni njihovi otroci.

Prav tako je velikanska razlika pri zavedanju staršev, da si njihovi otroci pošiljajo gole fotografije. Medtem ko raziskave kažejo, da je več kot tretjina otrok, starih od 13 do 15 let, že prejela spolne oziroma gole slike od drugih, le trije odstotki staršev odgovarjajo, da so njihovi otroci prejeli te slike. Le en odstotek staršev meni, da so njihovi otroci že poslali gol ali razgaljen posnetek, v anketi pa je 14 odstotkov dijakov in pet odstotkov osnovnošolcev odgovorilo, da so to že storili.

Pornografske vsebine pri delu mladostnikov nadomeščajo spolno vzgojo. FOTO: Paul Hanna/Afp

Starostna omejitev

Da je pornografija postala tako dostopna, je kriv pomanjkljiv nadzor nad izvajanjem zakonodaje, ki sicer ureja dostop do pornografskih vsebin tako v fizični kot v spletni obliki pri starosti 18 let. A starostna omejitev je že dolgo le formalnost, ki jo otroci preskočijo v trenutku. Prav to je razlog, da Evropska komisija letos prvič uvaja konkretne tehnične in pravne mehanizme za preverjanje starosti ter preiskuje največje pornografske platforme zaradi neustrezne zaščite mladoletnikov. Ali bodo ti ukrepi res učinkoviti, bo verjetno jasno šele v naslednjih nekaj letih.

Namesto spolne vzgoje Skrb vzbujajoč je podatek iz raziskave Safe.si, da kar petina osnovnošolcev uporablja pornografijo, da se nauči, kako je videti spolni odnos, kar kaže, da spletne pornografske vsebine pri delu mladostnikov nadomeščajo spolno vzgojo. Slovenski najstniki se o spolnosti in pornografiji doma pogovarjajo razmeroma redko. Le približno tretjina mladih se s starši kdaj pogovarja o spolnosti, o pornografiji pa še precej manj, le desetina.

Medtem ko Bruselj šele postavlja skupna pravila, so nekatere države ukrepale same. Velika Britanija je pornografskim spletiščem že naložila obvezno preverjanje starosti uporabnikov, po uvedbi ukrepa se je obisk največjih pornografskih strani zmanjšal za skoraj polovico. Podobne rešitve pripravljajo tudi Francija, Italija in Španija. Slovenija za zdaj ostaja med državami, kjer je dostop do pornografskih vsebin na spletu še vedno dovoljen le s klikom uporabnika, da je star več kot 18 let.