Že šestič po Čebelarski ulici

Brez čebel nam ni živeti. Te marljive živalce omogočajo opraševanje rastlin. Če bomo uničili čebele, se lahko poslovimo od sadja, kot so jabolka, hruške in češnje, pa tudi številnih vrtnin in drugih rastlin. Zato je varovanje čebel zelo pomembno, predvsem pa ozaveščanje skupnosti.

V Ivančni Gorici imajo bogato čebelarsko tradicijo.

To se že več let gredo v Ivančni Gorici, kjer so organizirali že 6. Čebelarsko ulico po vrsti. Domači čebelarji so spet strnili vrste. Člani čebelarskih društev Stična in Krka-Zagradec so v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica pripravili pester program, ki je vsem zbranim na srčen način poskušal pojasniti, zakaj so čebele tako dragocene.

Predstavili so se domačini rokodelci in lokalna društva.

Obiskovalci so lahko na številnih stojnicah in delavnicah spoznavali življenje čebel, pomen opraševanja ter raznolikost čebeljih pridelkov. Poseben poudarek je bil namenjen mladim, saj so se predstavili čebelarski krožki z Osnovne šole Stična, Podružnične šole Višnja Gora, Podružnične šole Krka in Podružnične šole Temenica. Otroci so skupaj z mentorji prikazovali čebelarska opravila skozi vse leto, pripravljali ustvarjalne delavnice ter obiskovalcem ponudili tudi semena in sadike medovitih rastlin.

Ni pravega praznika brez palačink.

Zbrane je nagovoril župan Dušan Strnad, ki je poudaril pomen čebelarstva za naš planet ter pomembno vlogo čebelarskih društev pri prenosu znanja na mlajše generacije. Predsednik ČD Stična Anton Kastelic je ob tem izpostavil 90-letnico delovanja društva, njegovo številno članstvo ter močno usmerjenost v izobraževanje in delo z mladimi. Predsednik ČD Krka-Zagradec Marjan Volaj je predstavil delovanje društva v krški dolini ter dolgoletno tradicijo čebelarskega krožka na podružnični šoli na Krki. Dogodka se je udeležila tudi medena kraljica Slovenije Rebeka Medved.

Otroci so barvali panjske končnice.

Dogajanje je spremljal bogat kulturni program. Nastopili so otroški pevski zbori podružničnih šol Temenica in Višnja Gora, pevski zbor OŠ Zagradec, Ženski pevski zbor Harmonija ter mladi iz čebelarskih krožkov. Za živahno vzdušje je poskrbel Ansambel Foksnerji. Čebelarski tematski dan na tržnici, ki ga je povezovala ambasadorka Dragica Šteh, je tudi letos potrdil, da ima čebelarstvo na tem koncu Slovenije pomembno mesto.