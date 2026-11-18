Ob sobotah dopoldne je v Ljubljani največja gneča z najdaljšimi kolonami na dveh koncih: v BTC-ju in na deponiji. Nakupovalnim središčem se izogibam, še posebno v tem delu tedna, na deponijo pa prav hecno rada hodim. Ne vem zakaj, a obisk zbirnega centra za ločevanje odpadkov ima zame neki čar: ko se zapornica odpre, zapelješ v urejeni svet smeti; tu neugledna šara dobi svoje dostojanstvo, pregledno zložena vsaka na svoj kup. Usmerjajo te prijazni možakarji, ki jim ni nikoli odveč razložiti, kam kaj spada, čeprav na vsaki odlagalni rampi z velikimi črkami piše, kaj lahko pristane na kateri. Moji paradajzki in šara z vrta? Zeleni odrez, gospa! In nasmešek.

Skladovnice gradbenega materiala, kartona in papirja, stolp otroških koles v enem in kletk za eksotične hišne ljubljenčke v drugem kontejnerju. Kanglice za peskovnik in plastične posodice za briketke pa spet v tretjem. Pisan konglomerat ostankov spominov mnogo ljudi. Pa vendar so to samo reči, ki so ostale brez vrednosti.

V sobotnem dopoldnevu, polnem sivine, ki jo prebadajo slapovi žareče rumene in rdeče barve jesenskega listja, sem tja peljala poln prtljažnik klavrnih ostankov čudovitih spominov na minulo poletje. Kako se je bohotil, moj nasad paradižnikov, in me razvajal z lepoto, vonjem in okusi. Te odlične letine ne pozabim nikoli. Kup rjavih, po plesni smrdljivih vej pa bo pozabljen takoj, ko ga zabrišem v pravi zabojnik. Zeleni odrez? Toda saj ni nič zelenega poleg. Na strani Komunale Radovljica je razlaga: Odpadke, ki nastanejo pri delu na vrtovih, sadovnjakih, urejanju živih meja in obrezovanju dreves, imenujemo zeleni odrez. Torej prav! Morda je pridevnik zelen mišljen tudi kot ekološki, trajnosten in prijazen do narave. Kot v besednih zvezah zelena energija in zeleni prehod.

Prižgali smo si zeleno luč, da postanemo družba, ki producira odpadke.

Nobene kemije ni v mojih ostankih, saj imam zelene prste, kar je izraz za vrtnarje. Dobesedno smo ga prevedli iz angleškega to have green fingers, v Ameriki pa imajo zelene palce, green thumbs. Ob zelenem odrezu nihče ne postane zelen v obraz, kar pomeni, da ti je slabo. Upravičeno pa ste lahko zeleni od zavisti, saj sem imela v rekordni suši rekorden pridelek, čeprav sem v vrtnarjenju še zelena, kakor pravimo začetniku v čem.

Zelena v heraldiki simbolizira upanje, svobodo, veselje, prenovo in zdravje. Vrednote, ki naj bi bile cilj sodobne družbe. Zelena luč na semaforju zasveti, pravi Pojdi! Imaš prosto pot. Kolone pred nakupovalnim središčem se premaknejo, zapornica v zbirni center za odpadke se dvigne. Prižgali smo si zeleno luč, da postanemo družba, ki producira odpadke.