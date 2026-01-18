  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRITEGNE DENAR

Zelena eleganca prinaša srečo

Letošnji trend v botaniki je drevo denarja, ki ne zahteva veliko pozornosti, odlično čisti zrak, polepša vsak prostor, povrhu pa v dom prinaša obilje in finančno stabilnost
Deblo, zavito in prepleteno, prinaša stabilnost v financah. FOTO: Polina Sergeyeva/Getty Images

Deblo, zavito in prepleteno, prinaša stabilnost v financah. FOTO: Polina Sergeyeva/Getty Images

Listi simbolizirajo energijo rasti in razvoja. FOTO: Michael Gollop/Getty Images

Listi simbolizirajo energijo rasti in razvoja. FOTO: Michael Gollop/Getty Images

Raje ima višjo zračno vlago, zato bo vesela občasnega pršenja po listih. FOTO: Tg23/Getty Images

Raje ima višjo zračno vlago, zato bo vesela občasnega pršenja po listih. FOTO: Tg23/Getty Images

Deblo, zavito in prepleteno, prinaša stabilnost v financah. FOTO: Polina Sergeyeva/Getty Images
Listi simbolizirajo energijo rasti in razvoja. FOTO: Michael Gollop/Getty Images
Raje ima višjo zračno vlago, zato bo vesela občasnega pršenja po listih. FOTO: Tg23/Getty Images
Anka Adamič
 18. 1. 2026 | 17:00
A+A-

Eno od vodilnih cvetličarskih podjetij in dostavljavcev cvetja v ZDA, 1-800-Flowers, vsako leto, tokrat že devetič, razglasi rastlino leta; lani je bil to tudi pri nas dobro znani taščin jezik (Sansevieria), letos pa so na piedestal postavili drevo denarja (Pachira aquatica). Ob imenovanju so zapisali, da izbor temelji na več dejavnikih, med drugim gre za vsestransko bujno in odporno rastlino, zelo priljubljeno med kupci, ki ima globlji simbolni pomen, po katerem hrepenijo tako rekoč vsi: »Za leto 2026 smo izbrali drevo denarja, ker predstavlja upanje, pozitivno energijo in željo, da se dobre stvari množijo in rastejo,« so zapisali na portalu.

Listi simbolizirajo energijo rasti in razvoja. FOTO: Michael Gollop/Getty Images
Listi simbolizirajo energijo rasti in razvoja. FOTO: Michael Gollop/Getty Images

Po feng šuju je rastlina simbol blaginje in sreče: deblo, zavito in prepleteno, prinaša stabilnost v financah, listi pa simbolizirajo energijo rasti in razvoja. Mimogrede, pet listov, združenih na veji, simbolizira 5 osnovnih elementov feng šuja, in sicer kovino, les, vodo, ogenj in zemljo. Za najboljši učinek jo postavimo v jugovzhodni del doma, če pa jo damo na delovno mizo, nam bo pomagala pri osredotočenosti in boljši produktivnosti. Prinaša tudi povsem praktične koristi, deluje namreč kot čistilec zraka, saj učinkovito absorbira škodljive kemikalije iz okolja.

Predstavlja upanje, pozitivno energijo in željo, da se dobre stvari množijo in rastejo.

Nega ni zahtevna

Drevo denarja, pri nas je poznana tudi kot vodna pahira, je sicer tropska rastlina, ki izhaja iz Srednje in Južne Amerike, kjer v naravi zraste celo več kot 15 metrov visoko. Kot lončnica navadno doseže višino enega metra in je vsestranska dekorativna rastlina, ki se zaradi navadno prepletenega debla in sijočih zelenih listov izjemno lepo poda v različne stile, od sodobnih do klasičnih. Za nego je zelo nezahtevna, najboljše pri njej pa je, da v številnih vzhodnoazijskih kulturah simbolizira blaginjo, obilje in pozitivne spremembe, v prostor naj bi prinašala dobro energijo in srečo. Dovolj razlogov, da si jo omislimo – doma ali v pisarni.

Raje ima višjo zračno vlago, zato bo vesela občasnega pršenja po listih. FOTO: Tg23/Getty Images
Raje ima višjo zračno vlago, zato bo vesela občasnega pršenja po listih. FOTO: Tg23/Getty Images

Obožuje svetle prostore z veliko posredne svetlobe, če jo postavimo neposredno na sonce, tvegamo, da ji bo ožgalo liste. Temperatura je lahko od 18 do 27 stopinj, raje ima višjo zračno vlago, zato bo vesela občasnega pršenja po listih. Pozimi jo prestavimo v neogrevan prostor. Zalivamo jo zmerno, da preprečimo gnitje korenin, in sicer šele, ko se zgornja plast zemlje osuši, navadno je to enkrat na teden, voda naj ne zastaja. Prst naj bo mešanica šote, peska in perlita, lahko jo posadimo tudi v mešanico za sobne rastline, a ji moramo zagotoviti dobro drenažo.

Za še eno lončnico imamo doma vedno prostor, kajne?

Več iz teme

sobne rastlinelončnicefeng šuj
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Luna v Vodnarju vabi k razmišljanju izven okvirjev, ukrepajte drzno

Astrološki vodnik za ponedeljek, 19. januarja 2026.
18. 1. 2026 | 18:00
17:35
Lifestyle  |  Stil
PRILOŽNOST ZA NAŠE VINARJE

Brezalkoholno vino prihaja tudi k nam. Bi ga poskusili?

Trg raste, potrošniki pa še vedno iščejo okus pravega vina.
18. 1. 2026 | 17:35
17:15
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Katera astrološka znamenja so najbolj zamerljiva

Zvezde razkrivajo: kdo težje odpušča in dlje goji zamere.
18. 1. 2026 | 17:15
17:10
Bulvar  |  Suzy
VELIKA ČAST

Poklon Marku Miliću: upokojili so številko 12 (Suzy)

Milić je prvi slovenski košarkar, ki je zaigral v ligi NBA.
18. 1. 2026 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRITEGNE DENAR

Zelena eleganca prinaša srečo

Letošnji trend v botaniki je drevo denarja, ki ne zahteva veliko pozornosti, odlično čisti zrak, polepša vsak prostor, povrhu pa v dom prinaša obilje in finančno stabilnost
18. 1. 2026 | 17:00
16:47
Bulvar  |  Tuji trači
DRUGA POLVOCA NJENE DUŠE

Tragična ljubezen Kate Winslet: izpustila je premiero Titanika, da je šla na njegov pogreb

Ko je spoznala Stephena Tredreja, je imela le 15 let.
18. 1. 2026 | 16:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki