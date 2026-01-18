Zelena eleganca prinaša srečo

Eno od vodilnih cvetličarskih podjetij in dostavljavcev cvetja v ZDA, 1-800-Flowers, vsako leto, tokrat že devetič, razglasi rastlino leta; lani je bil to tudi pri nas dobro znani taščin jezik (Sansevieria), letos pa so na piedestal postavili drevo denarja (Pachira aquatica). Ob imenovanju so zapisali, da izbor temelji na več dejavnikih, med drugim gre za vsestransko bujno in odporno rastlino, zelo priljubljeno med kupci, ki ima globlji simbolni pomen, po katerem hrepenijo tako rekoč vsi: »Za leto 2026 smo izbrali drevo denarja, ker predstavlja upanje, pozitivno energijo in željo, da se dobre stvari množijo in rastejo,« so zapisali na portalu.

Listi simbolizirajo energijo rasti in razvoja. FOTO: Michael Gollop/Getty Images

Po feng šuju je rastlina simbol blaginje in sreče: deblo, zavito in prepleteno, prinaša stabilnost v financah, listi pa simbolizirajo energijo rasti in razvoja. Mimogrede, pet listov, združenih na veji, simbolizira 5 osnovnih elementov feng šuja, in sicer kovino, les, vodo, ogenj in zemljo. Za najboljši učinek jo postavimo v jugovzhodni del doma, če pa jo damo na delovno mizo, nam bo pomagala pri osredotočenosti in boljši produktivnosti. Prinaša tudi povsem praktične koristi, deluje namreč kot čistilec zraka, saj učinkovito absorbira škodljive kemikalije iz okolja.

Nega ni zahtevna

Drevo denarja, pri nas je poznana tudi kot vodna pahira, je sicer tropska rastlina, ki izhaja iz Srednje in Južne Amerike, kjer v naravi zraste celo več kot 15 metrov visoko. Kot lončnica navadno doseže višino enega metra in je vsestranska dekorativna rastlina, ki se zaradi navadno prepletenega debla in sijočih zelenih listov izjemno lepo poda v različne stile, od sodobnih do klasičnih. Za nego je zelo nezahtevna, najboljše pri njej pa je, da v številnih vzhodnoazijskih kulturah simbolizira blaginjo, obilje in pozitivne spremembe, v prostor naj bi prinašala dobro energijo in srečo. Dovolj razlogov, da si jo omislimo – doma ali v pisarni.

Raje ima višjo zračno vlago, zato bo vesela občasnega pršenja po listih. FOTO: Tg23/Getty Images

Obožuje svetle prostore z veliko posredne svetlobe, če jo postavimo neposredno na sonce, tvegamo, da ji bo ožgalo liste. Temperatura je lahko od 18 do 27 stopinj, raje ima višjo zračno vlago, zato bo vesela občasnega pršenja po listih. Pozimi jo prestavimo v neogrevan prostor. Zalivamo jo zmerno, da preprečimo gnitje korenin, in sicer šele, ko se zgornja plast zemlje osuši, navadno je to enkrat na teden, voda naj ne zastaja. Prst naj bo mešanica šote, peska in perlita, lahko jo posadimo tudi v mešanico za sobne rastline, a ji moramo zagotoviti dobro drenažo.

Za še eno lončnico imamo doma vedno prostor, kajne?