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Zelene lepotice tudi v kopalnici

Nekatere sobne rastline obožujejo vlago, ki nastaja med prhanjem.
Številne rastline bodo lepo uspevale v kopalnici. FOTO: Shutterstock

Številne rastline bodo lepo uspevale v kopalnici. FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

Številne rastline bodo lepo uspevale v kopalnici. FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Mateja Florjančič
 15. 11. 2026 | 17:00
4:46
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Kopalnica je lahko veliko več kot le prostor za vsakodnevno higieno. Z nekaj skrbno izbranimi rastlinami jo lahko spremenimo v pravo zeleno oazo, ki deluje sveže, sproščujoče in prijetno. Številne lončnice namreč obožujejo visoko zračno vlago, ki nastaja med prhanjem in kopanjem. Pomembno pa je izbrati vrste, ki dobro prenašajo takšne razmere in ne potrebujejo neposredne sončne svetlobe. Predlagamo pet rastlin, ki so v kopalnici videti čudovito. A preden kopalnico spremenimo v zeleno oazo, je treba upoštevati predvsem količino naravne svetlobe. Čeprav številne rastline dobro prenašajo senco, nobena ne more dolgoročno uspevati brez svetlobe. V kopalnicah brez oken zato poskrbimo za ustrezno rastlinsko svetilko ali lončnice občasno prestavimo v svetlejši prostor. Pomembno je še redno zračenje. Visoka zračna vlaga je rastlinam všeč, vendar lahko stalno mokri listi in slabo kroženje zraka spodbujajo razvoj plesni in glivičnih bolezni. Pri izbiri lončkov poskrbimo za odvajanje odvečne vode, saj večina sobnih rastlin ne mara zastajanja vode ob koreninah.

Čeprav številne rastline dobro prenašajo senco, nobena ne more dolgoročno uspevati brez svetlobe.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Praproti

Različne vrste sobnih praproti so med najboljšimi izbirami za kopalnice, saj v naravnem okolju pogosto rastejo v senčnih in vlažnih gozdovih. Njihovi nežni, bogato razvejani listi ustvarijo občutek tropske džungle, zato so še posebno primerne za kopalnice, v katerih želimo pričarati sproščujoče vzdušje. Najlepše uspevajo na mestu z razpršeno svetlobo, ne na neposrednem soncu. Potrebujejo stalno vlažno zemljo, vendar voda v lončku ne sme zastajati, prija jim tudi občasno škropljenje.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Taščin jezik

Taščin jezik (sanseverija) je odlična izbira za vse, ki nimajo veliko časa za nego rastlin. Prepoznamo ga po pokončnih, mesnatih listih, ki so pogosto okrašeni z zelenimi in rumenimi vzorci. Njegova prednost je izjemna prilagodljivost: dobro prenaša različne svetlobne razmere, tudi nekoliko temnejše prostore, čeprav najbolje uspeva na svetlem mestu z razpršeno svetlobo. Visoka zračna vlaga mu ne škoduje, vendar zanj ni nujen pogoj. Pri zalivanju velja pravilo manj je več. Zemlja se mora med posameznimi zalivanji povsem posušiti. Pozimi potrebuje še manj vode kot v obdobju rasti, pazimo, da ne bo zastajala ob koreninah.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Spatifil

Spatifil oziroma samolist je ena najlepših sobnih rastlin za kopalnico. Njegovi veliki, temnozeleni listi in elegantni beli cvetovi prostoru dodajo pridih elegance. Ustrezata mu višja zračna vlaga in razpršena svetloba. Najbolje uspeva na svetlem mestu brez neposrednega sonca, prenese lahko tudi nekoliko manj svetlobe. V zelo temnem prostoru cveti redkeje. Zemlja naj bo rahlo vlažna, nikoli pa razmočena. Nekoliko povešeni listi so praviloma znak, da potrebuje vodo. Spatifil je strupen za mačke in pse, zato ga postavimo zunaj njihovega dosega.​

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potos

Potos je ena najbolj priljubljenih sobnih rastlin, saj je nezahteven in hitro raste. Ima čudovite srčaste liste, ki so lahko povsem zeleni ali pisani z rumenimi oziroma svetlejšimi vzorci. V kopalnici se odlično obnese na višjih policah ali v visečih lončkih, od koder njegovi dolgi poganjki ustvarijo čudovit zelen slap. Dobro prenaša višjo zračno vlago in uspeva tudi pri nekoliko manj svetlobe, vendar lahko njegovi listi ob pomanjkanju svetlobe izgubijo značilne vzorce. Zalivamo ga, ko se zgornja plast zemlje osuši. Ne mara prekomernega zalivanja.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Zamija

Zamija je izjemno trpežna sobna rastlina, ki jo odlikujejo sijoči, temnozeleni listi in pokončna rast. Zaradi elegantnega videza se lepo poda tako v moderne kot tudi v klasično opremljene kopalnice. Dobro prenaša manj svetlobe in ne potrebuje veliko pozornosti. Višja zračna vlaga ni pogoj za lepo rast, a ji ne škoduje. Njena največja prednost je odpornost proti suši, saj vodo shranjuje v podzemnih korenikah. Zalivamo jo zelo zmerno, šele ko se zemlja v lončku povsem osuši. Preveč vode lahko povzroči gnitje korenin. Rastlina je ob zaužitju strupena, zato naj bo zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.

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