Zelo rad kuham

Dejan Vunjak ima za seboj pestro leto, saj na odru ni bil le glasbenik, temveč tudi voditelj oddaje Japajade šov. Zanj je bila to nova, prijetna izkušnja. Ni pričakoval, da bo tako kratkega veka, z njo si je želel doživeti še več sezon. Letošnje leto bo posvetil glasbi svojega očeta Brendija, mineva namreč 40 let od takrat, ko je ustvaril skladbo Mandarina, ki je med ljudmi še kako živa še danes.

Kmalu bo minilo 14 let, odkar ste na glasbeni sceni. Svojevrsten dosežek. Če se ozrete nazaj, kaj vas je najbolj navdušilo v vsem tem času?

Zagotovo je že to sam po sebi svojevrsten dosežek, saj je za to potrebna konsistenca, prava ekipa in veliko dela. Želel bi si, da je bil to šele začetek. Najbolj me je vedno navduševala podpora naših in očetovih poslušalcev. Že vse od začetka smo bili deležni ogromno podpore, kritik je bilo zelo malo. Mogoče zato, ker so ljudje začutili, da imam to glasbo iskreno rad in si želim, da bi ta glasba oziroma tradicija živela naprej.

Pa vendar so se v tem času zamenjale generacije. Spremljajo pa vas ljudje, ki so prihajali že na koncerte vašega očeta. In zaradi glasbene zapuščine on še danes živi med nami.

Drži, Brendijeva glasba živi izključno zato, ker jo imajo ljudje tako radi in so jo vzeli za svojo ter jo predajajo naprej mlajšim generacijam. Vedno pravim, da je v tej glasbi nekaj iskrenega in življenjskega, kar se je očitno dotaknilo mnogih. Zato sem res ponosen na očetovo delo. In mi vsi smo počaščeni, da nam ljudje dovolijo, da te pesmi ohranjamo in prepevamo naprej.

Dve sezoni je skupaj z Lucijo Vrankar vodil oddajo Japajade šov. FOTO: Osebni Arhiv

Letošnje leto bo posvečeno Brendijevi glasbi. Kakšno bo?

To leto bo Brendijevo leto in leto Brendijeve glasbe, saj bo minilo 40 let od takrat, ko je, takrat član skupine Don Juan, napisal pesem Mandarina. Z njo se je začela era nove zvrsti, lahkotnejše zabavne glasbe. Temu na čast bomo priredili tudi edinstven koncert ob 40-letnici Brendijeve glasbe v Hali Tivoli, kjer bomo skupaj z ljubitelji te glasbe slavili ta čudoviti jubilej.

V pesmih Brendi živi naprej. Katerega dogodka iz otroštva, igre, lekcije, očetovega nasveta se najbolj spomnite?

Uh, spomnim se veliko lepih stvari, nasvetov in življenjskih lekcij, ki sem jih dobil. Z leti ugotavljam, kakšno težo so imele njegove besede. V spominu mi je ostal denimo nasvet, da se na deset dobrih del eno vedno vrne, in pa, da je najtežje, a hkrati najlepše biti sam svoj šef. Pa da dobro vedno zmaga. V spominu mi je ostala tudi misel, da če bi vsak dal kanček več nasmeha v svet, bi bil ta še veliko lepši. Hvaležen sem za vzgojo, ki sem je bil deležen.

Zgodaj vas je naučil samostojnosti, saj vas je pospremil le do vrat RTV, ko ste šli na avdicijo. Je bila to dobra popotnica ali ste v tistem trenutku pogrešali njegovo oporo?

To je bila odlična popotnica, saj mi je prej razložil, zakaj je to dobro. Vedno sem čutil njegovo oporo, četudi ni bil ob meni. In zelo si želim, da bi imel tudi jaz takšen pristop do svojega sina, kot sem ga bil deležen sam.

Ko je postal polnoleten, ga je oče Brendi povabil za bobnarja v njegov spremljevalni band Za hec in veselje, krstni nastop je imel na silvestrovo leta 2010. FOTO: Osebni Arhiv

Vaš sin Oliver je decembra praznoval drugi rojstni dan. Koliko časa vam uspe preživeti z njim?

Kar veliko, saj si ga vedno vzamem, ko sem prost. Obožujem vlogo očeta in veliko mi pomeni, da opazujem sinov napredek in razvoj. Zaradi tega sem veliko stvari optimiziral, postavil prioritete, da imam vedno čas tudi zanj.

Katero je vaše najljubše opravilo za domačimi štirimi stenami, ki ni povezano z glasbo?

Hm ... Zelo rad kuham in preizkušam različne recepte. Kuhanje je podobno kot glasba. Zanimivo je združevanje različnih sestavin, ki jih dodajaš v ravno pravšnji količini, da na koncu prideš do okusa, ki ti je všeč.

Glasbeniki si težko odtrgate čas za dopust, odklop. Kako to uspeva vam?

Dopustujem res malo, a po tem niti nimam potrebe, saj zelo rad delam in ustvarjam in v tem uživam. Imamo pa z Brendijevimi barabami poleti vedno prost prvi vikend v avgustu, ko gremo vsi za 10 dni na morje. Nekaj dni si vzamemo za oddih tudi v novembru, ko se nastopi malo umirijo. Takrat poskušam obiskati kakšen poseben kraj ali doživeti kaj posebnega.

Dejan Vunjak publiko razveseljuje s svojimi Brendijevimi barabami. FOTO: Osebni Arhiv

Poleg glasbe ste imeli dodatno prijetno obveznost, saj ste imeli vlogo voditelja oddaje Japajade šov, ki so jo gledalci TV Slovenija odlično sprejeli. Je bil to za vas zanimiv izziv?

Zame je bila to neverjetna izkušnja in vesel sem, da sem se lahko preizkusil v vlogi voditelja. Nisem si predstavljal, da bom v tej tako zelo užival. Seveda je bilo vse še toliko lepše, ker sem imel za seboj odlično ekipo, ob sebi pa sovoditeljico Lucijo Vrankar - Lucy, ki je neverjetna, ter glasbenega prijatelja, avtorja oddaje Jožeta Potrebuješa. Predal mi je ogromno nasvetov in znanja, kako biti iz oddaje v oddajo boljši.

Oddaje letos ne bo več na sporedu. Boste pogrešali ta ustvarjalni adrenalin?

Do zadnjega sem upal, da bo oddaja ostala še dolgo, saj v njej nismo predvajali zgolj glasbe, temveč smo tudi predstavljali našo čudovito pokrajino in pridne, delavne ljudi, tradicijo in kulturo, na kar sem zelo ponosen. Oddajo bom pogrešal, saj je postala moja vsakodnevna rutina, nekaj, kar me je energijsko napolnilo. Želel sem si, da bi se še razvijal kot voditelj, saj čutim, da imam tu še veliko manevrskega prostora.

Kako polna je vaša garderobna omara, koliko srajc, oblek in hlač je v njej? Glede na to, da imate ogromno nastopov, predvidevam, da je najbrž precej natrpana.

Stanje v moji garderobni omari je trenutno tako, da je v njej kakšnih 80 odstotkov oblačil, ki so mi premajhna in čakajo, da izgubim nekaj kilogramov. Med preostalimi 20 odstotki pa kolobarim (smeh). Sicer niti nimam veliko oblačil, ne kompliciram in nimam fokusa na obleke. Za nastope že leta najraje oblečem kavbojke in belo srajco, saj se v tem najbolje počutim, kar je tudi najbolj pomembno.

Danes so zelo popularne monokomedije, stand upi in podobne predstave. Se morda vidite tudi na odrskih deskah?

Jaz sem otrok šovbiznisa, odrov, kamer in vsega, kar je s tem povezano. Rad imam nastopanje v kakršni koli obliki. Najraje sem seveda glasbenik, to sem po duši in srcu. A se želim v življenju preizkusiti v vsem, kar je povezano z nastopanjem. Zato sem se tudi odločil za voditeljstvo, pred leti pa privolil v sodelovanje v oddaji Zvezde plešejo, v kateri sem plesal. Tako da, odgovor je pritrdilen. Želel bi si imeti tudi kakšen svoj stand up, morda celo z glasbenimi prijatelji. Problem bi bil le, kam v svoj urnik bi umestil še to (smeh).

15. novembra bo priredil spektakel, na katerem se bo poklonil 40-letnici Brendijeve glasbe. FOTO: Osebni Arhiv

Kako se soočate z negativnimi odzivi ljudi na družbenih omrežjih, če jih zaznate?

Priznati moram, da jih zaznam relativno malo, kar me vedno znova preseneča, pa tudi veseli. Očitno ljudje čutijo, da to, kar počnem, počnem pristno in zanje. Na vse drugo se ne oziram. So pa okusi različni in prav je, da imamo mavrico različnih karakterjev, glasbe, ljudi, značilnosti.

Vaš svak Anže Zavrl ima za seboj neverjeten podvig, vpisal se je v Guinnessovo knjigo z izjemnim dosežkom, ko je 42-kilometrski maraton pretekel s harmoniko.

Anže je neverjeten in vedno znova ga občudujem, še posebno njegovo odločnost in trmo. Kar si zada, izpelje, in to zelo cenim. Kar mu je uspelo, je nadrealno in res sem ponosen nanj. Tak podvig ni mačji kašelj, za to je potrebna velika predanost. In cenim, kadar nekdo v dosego cilja vloži vso svojo energijo in čas.

Verjetno podobnega podviga ne načrtujete, čeprav znate igrati harmoniko. Kako pa sta na ti s tekom? Se rekreirate, da vzdržujete kondicijo?

S tekom sva vsak na svojem bregu. Sem bolj človek za kolo. Manjka mi tudi motivacije, v tem sem res slab. Rekreacijo sem zaradi obveznosti dal povsem na stranski tir, kar se že pozna pri nabiranju kilogramov. Mislim, da bom moral to popraviti, saj mi ni v ponos. (smeh).

Misel ali želja, ki bi jo z veseljem delili z vsemi na svetu?

Zvenelo bo klišejsko, a zame je najbolj pomembno zdravje. Zato vsem želim v prvi vrsti zdravja, saj bomo le tako imeli v življenju odprte vse opcije.