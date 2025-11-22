Ženska, ki je »brutalno iskrena«: knjiga Sonje Javornik vas ne bo božala, ampak premaknila

Knjiga Kako graditi odnose izpod rok novinarke Sonje Javornik ni še en priročnik o osebni rasti, temveč iskrena in prostodušna pripoved o lastnih ljubezenskih doživetjih, prepletena s pametnimi, duhovitimi nasveti. »Jaz sem že po naravi konkretna, zato upam, da je knjiga tudi koristna,« je med drugim povedala kolegici Vesni Milek, ki je vodila pogovor o Sonjini že drugi knjigi v lokalu Kletvica, kjer smo lahko srečali številne znane osebnosti. Sonja je novinarka in sociologinja kulture z več kot 35 leti izkušenj v medijih. V tem času je imela številne intervjuje z znanimi osebnostmi ter ustvarjala in vodila različne medijske projekte. Danes predava na višji in visoki šoli IAM, kot svetovalka je sodelovala v TV-formatu Poroka na prvi pogled, trenutno pa je v vlogi komentatorke v oddaji Poroka na drugi pogled. Leta 2014 je izdala knjigo Slava – kup težav in razočaranj, kot scenaristka je sodelovala pri dokumentarcih o Simoni Weiss in Desi Muck.

»Pisala sem stvari, za katere bi si želela, da bi mi jih kdo povedal pred desetletji, ker mislim, da bi mi bilo potem malo laže.«

Učimo se na napakah

Šansonjerka Vita Mavrič je o knjigi napisala svoje mnenje. FOTO: Gordana Stojiljković

»Sonja ne piše zato, da bi vas navdušila. Piše zato, da bi vas premaknila. In to naredi s pripovedmi, ki so preproste, a nabite z življenjem,« je v predgovoru h knjigi zapisal, psihodiagnostik, predavatelj in coach. Kar najbolj cenim pri Sonji, je njena iskrenost, predvsem pa, da zna zelo poslušati in da je izredno poštena, je na dogodku povedala šansonjerka. »S strahom sem se lotila branja knjige, ker sem mislila, da bo polna nekih nasvetov, a jo zdaj dojemam kot njeno biografijo. Kot žensko v zrelih letih, ki ima za seboj neke določene izkušnje in o njih prostodušno govori. Ta prostodušnost je namreč izredno redka, zato sem nad prebranim navdušena,« je še povedala, medtem ko je v knjigi med drugim zapisala: »Knjiga je odtis Sonjine poti, zrcalo njene biti in sled njenih korakov. Sonja piše tako, kot živi: neposredno, brez olepševanja, a z globokim občutkom za resnico. Tisto resnico, ki ne rani, temveč zdravi.«

S tem ko mi knjiga ni podajala le določenih ugotovitev in nasvetov, ampak mi je skozi celotno branje postavljala številne nove vprašaje, je v meni vzpodbudila navdušenje, zanimanje in radovednost, je o knjigi dejala pevka Tanja Žagar, Vesna Milek pa: »Bolj ko je avtor iskren do sebe, bolj jasno ogledalo lahko ponudi vsakemu od nas.«

Duhovit pogovor s Sonjo je vodila novinarka in pisateljica Vesna Milek. FOTO: Gordana Stojiljković

»V knjigi so tudi nasveti, a govorim o stvareh, ki sem jih doživela, videla, se naučila, torej pisanje ni tako teoretično, kot je to običajno za priročnike. Vsekakor sem želela biti koristna. Pisala sem stvari, za katere bi si želela, da bi mi jih kdo povedal pred desetletji, ker mislim, da bi mi bilo potem malo laže,« nam je zaupala Sonja in dodala, da je njeno pisanje »verjetno težko spraviti v en predalček, tako da ima tudi elemente biografije. Ljudje se največ naučimo na napakah. Upam, da se bo kdo naučil kaj tudi na mojih ali napakah mojih prijateljev, saj sem uporabila tudi zgodbe ljudi, ki so mi blizu. Bila sem brutalno iskrena, tudi če zato nisem prikazana v najboljši luči, saj olepšane zgodbe niso resnica in se iz njih ne moremo učiti. Zdi se mi, da moramo vedeti, da se je nekomu nekaj resnično zgodilo, sicer vse ostane na teoretičnem nivoju in tega ne prenesemo v prakso,« o zapisanem pove Javornikova, ki o sebi pravi, da je od malega vedela, da bo novinarka.

»Ni nam v ponos, če grozimo, smo žaljivi, napadalni.«

Če ne bi bila novinarka, bi bila firbec

Sonja je v svoji novi knjigi strnila svoje dolgoletne tako poklicne kot zasebne izkušnje. FOTO: Facebook

»Glede na mojo radovednost je bila to edina izbira, kjer imam vsaj opravičilo, da gre za poklicno deformacijo, saj bi bila sicer samo firbec, kajne? (smeh) Ta poklic je čudovit, saj prinaša vedno nove izzive in nova spoznanja. Na sogovornika se je treba pripraviti, potem pogovor pretipkati, urediti, skrajšati … zato se vmes veliko naučiš. Ker novinarji tudi zahtevne teme razlagamo širši javnosti na razumljiv način, se mi je zdelo, da je čas, da svoje znanje malo strnem. Veliko berem in vem, da so mnogi pisci preveč strokovni ali premalo razumljivi,« pravi sogovornica.

Precej pozornosti je namenila komunikaciji, ker se ji zdi slednja res velik problem današnjega časa. »Po eni strani smo vse bolj asocialni in osamljeni, zato sem se trudila dati tudi uporabne napotke, po drugi strani pa je v današnji družbi preveč sovražnega govora. Še posebno na spletu. Seveda bi bilo super, če bi imeli strožje zakone, pa tudi spletne aplikacije bi lahko to bolje nadzorovale in sankcionirale. Ampak vsekakor moramo tudi vsi bolj paziti, da komuniciramo čim bolj spoštljivo, pa čeprav o stvareh, ki nam niso všeč. Ni prav, da spletni komentatorji, pogosto anonimni, žalijo vse, ki malo štrlijo iz povprečja,« je prepričana sogovornica.

»Vedno znova se čudim, kako gredo mimo velike državne afere, ko nekdo v žepe pospravi milijone davkoplačevalskega denarja, po drugi strani pa smo recimo pred poletjem videli, kakšnih žaljivk sta bila deležna Raay in Marjetka. Nika Zorjan ni bila zaprta v zabojniku, ni garala po 12 ur, nista ji odvzela dokumentov … Pa vendar za tiste novodobne sužnjelastnike nisem opazila tako škodoželjnih in krutih komentarjev kot o njiju. Si predstavljate, da so jima pisali, da si želijo, da se kaj groznega zgodi njunima otrokoma? Nika Kovač ni rešila vseh težav današnje družbe, bila pa je uspešna pri več problematikah. Zakaj jo torej napadati, tudi če ne podpiraš njenih izbir? Res bi si želela, da bi vsi spoznali, da nam ni v ponos, če grozimo, smo žaljivi, napadalni … Vsak si lahko hitro izmisli grde žaljivke, to ne zahteva posebnega napora. Zato se potrudimo in bodimo boljši,« opozarja sogovornica.