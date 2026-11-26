MARKO BITENC

Prostozidarstvo je bilo vselej ovito v tančico skrivnosti, v zakulisje slovenske lože smo se podali z dolgoletnim članom, znanim zdravnikom. Kdo lahko postane član in kako potekajo obredi?

Poznavalci temu pravijo CEH. Za vse druge je prostozidarstvo zavito v skrivnost in sumljivo, a v njegovi zgodovini najdemo več pomembnih osebnosti zadnjih treh stoletij; Winston Churchill in Walt Disney; Wolfgang Amadeus Mozart in Shaquille O'Neal; Benjamin Franklin in »Buffalo Bill« Cody; princ Edvard, vojvoda Kentski in prvi vojvoda Wellingtonski; Žiga Zois, Valentin Vodnik in Jurij Vega …« med drugim navaja zadnja stran knjige britanskega zgodovinarja Johna Dickieja, sicer tudi avtorja knjig o mafiji in Italiji, ki je v prevodu Ane Bitenc, mame zdravnika Marka Bitenca, izšla pri založbi ...