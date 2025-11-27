Zgodba o ljubezni

Le tebe, tebe je naslov nove pesmi skupine Katrca, ki so jo posneli v istoimenskem studiu pod aranžmajsko taktirko Iztoka Pantnerja. Gre za balado, ki je priredba skladbe Štirih kovačev, konkretno Franca Šegovca, s katero skupina Katrca zaznamuje 20 glasbenih let.

Čeprav je bilo v dvajsetih letih veliko odrekanja, sem vesela, ko se ozrem na prehojeno pot, na kateri so nas spremljali številni oboževalci.

Ideja za čutno zgodbo se je rodila lansko jesen, ko sta Klavdija Winder Pantner in njen mož Iztok Pantner - Izi obiskala koncert Štirih kovačev ob njihovem praznovanju. »Tisti večer so v zakulisju praznovanja zbrani okoli Hermine in Franca Šegovca zapeli čudovito Frančevo pesem z naslovom Le tebe, tebe. Pesem je ustvarila čarobnost tudi zaradi naklonjenosti in ljubezni med Hermino in Francem. To je bil večer, ko sem si zaželela, da bi ta pesem zazvenela v naši priredbi,« pove Klavdija, pevka skupine Katrca. Oktobra lani so od Franca in Hermine dobili dovoljenje, da ustvarijo priredbo, ki pa je Franc žal nikoli ni slišal. »Zato mu to pesem zdaj pošiljamo tja med zvezde,« še pove Klavdija, ob kateri so še njen Izi, Matic Golavšek in Tim Mogu.

Večkrat opozorili nase

Za nežno in čutno balado, ki govori o tem, da ljubezen kdaj zaboli, so člani skupine Katrca posneli tudi videospot, in sicer v Hudi luknji pri Velenju in na Dobrni. Piko na i zgodbi je dodala Iza Pantner, hči Klavdije in Izija, saj je prav njeno rojstvo pred dvajsetimi leti rodilo zgodbo skupine Katrca. »Čeprav je bilo v dvajsetih letih veliko odrekanja, sem vesela, ko se ozrem na prehojeno pot, na kateri so nas spremljali številni oboževalci,« pravi Klavdija. Doda, da so v preteklih letih res doživeli nekaj kadrovskih sprememb, ki niso nič neobičajnega, a so velikokrat tudi opozorili nase. Še najbolj pred enajstimi leti, na festivalu viž v narečju, kjer so si s skladbo Sj ni rejs, v kateri se jim je kot poseben gost pridružil gasilec Sašo, prislužili posebno priznanje za nenavaden žanr in drznost. Skupina Katrca je številnim poslušalcem ostala v spominu po uspešnici Stara katrca, pa tudi skladbah Avtopralnica, Spogledljivka, Jodl recept, v kateri Klavdija jodla, in mnogih drugih.