Zgodba o zamujeni ljubezni

Mladi Gamsi – ansambel sestavljajo Žan Omahna, Tomaž Palčič, Matej Omahna, Rok Miže in Gašper Belaj – so posneli valček, ki je pravo nasprotje skladb, ki smo jih vajeni od mladih glasbenikov. Gre za iskreno zgodbo o zamujeni ljubezni, obžalovanju in spoznanju, da nekaterih trenutkov preprosto ne moremo dobiti nazaj. Tokrat predstavljajo romantično balado, v kateri predstavijo svojo nežno plat. »Zame si bila trofeja, a zdaj srce mi muči žeja,« pojejo v skladbi, ki jo je v celoti ustvaril Uroš Steklasa. Seveda so Mladi gamsi za valček posneli tudi videospot, v katerem se preteklost prepleta s sedanjostjo, zgodba pa doseže vrhunec v trenutku, ko nevesto zagledamo na poroki z drugim. Pogled pove vse: ona je šla naprej, on pa ostaja z bolečim spoznanjem, da je bil za konec ljubezenske zgodbe kriv predvsem sam. Dekle je v videospotu odlično odigrala Nina Marčeta, ki jo poznamo tudi kot radijsko voditeljico, medtem ko je glavno moško vlogo prevzel mladi gams Matej Omahna, ki je tokrat tudi glavni vokalist. Avdioposnetek skladbe je posnel Alen Klepčar v svojem studiu Don Allen, videospot pa je režiral Žiga Gjuro.

Utrinek s snemanja videospota za njihovo skladbo Trofeja, ki je nežna, romantična balada. FOTO: Arhiv Ansambla

Na poti tretja generacija gamsov

Skladbo Trofeja so Mladi Gamsi med poslušalce poslali 33 let po tem, ko so Gamsi zasloveli s skladbo O, Korl, še bolj pa njihove predhodnike poznamo po skladbi Hej, hej (Kdor ne skače, ta ni Sloven'c), ki je postala neuradna športna himna. Mlade gamse vodi Žan Omahna, sin nekdanjega vodje Janka Omahne, ki je na odru ob očetu in stricih z malo harmoniko stal že kot kratkohlačnik. Mnogi se ga najbolj spomnijo, ko je z Gamsi posnel videospot za pesem Moja mukica. Nedavno je Žan za revijo Suzy razkril, da je na poti že tretja generacija gamsov, saj s partnerico Leo, ki razumevajoče spremlja njegovo kariero, pričakujeta naraščaj.

Skladbo Trofeja so Mladi Gamsi med poslušalce poslali 33 let po tem, ko so Gamsi zasloveli s skladbo O, Korl.

Mladi gamsi imajo za seboj že 15-letno kariero, ki so jo spremljali tako vzponi kot padci, danes so zrelejši, kar se odraža tudi v nekaterih skladbah. Tudi zadnji z naslovom Trofeja, ki je povsem drugačna, kot bi, tudi glede na naslov, od njih pričakovali. Sicer pa fantje ostajajo zvesti harmoniki in narodnozabavni glasbi, ki so jo v zadnjem času številni mladi sprejeli za svojo, kar se odraža tako na veselicah kot drugih dogodkih.