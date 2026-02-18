Žiga razkriva pravi obraz

Žiga Florjan Sedevčič v letošnji Kmetiji velja za enega bolj skrivnostnih tekmovalcev. Gledalci so ga spoznali kot mirnega, včasih filozofskega človeka, spet drugič pa so o njem krožile govorice o njegovi preteklosti v industriji za odrasle. Čeprav je na televiziji videti zabavno, Žiga priznava, da je realnost na posestvu vse prej kot lahka. Prve dni opisuje kot besedno bojišče, na katerem je vladal vihar energij, sam pa sprva sploh ni vedel, koga poslušati. Najhuje zanj ni besedno obračunavanje, temveč neizprosni fizični pogoji, s katerimi se tekmovalci soočajo. »Bili smo mokri kot miši in premraženi. Nakopal sem se težke, mokre zemlje, kot da bi bil na Golem otoku,« je slikovito opisal izkušnjo prvega tedna. Kljub pomanjkanju hrane se je znašel in poskrbel za svoj »klan« hlapcev, da niso bili lačni, hkrati pa poskušal ohraniti mirno kri: »Sprejel sem situacijo in se ji prilagodil.«

V letošnji Kmetiji velja za enega bolj skrivnostnih tekmovalcev. FOTO: Pop Tv

Pomaga umirajočim

Medtem ko nekateri sotekmovalci tarnajo, da ga težko razumejo, se Žiga raje posveča delu in skrbi za druge. V šovu je prevzel vlogo nekakšnega zdravilca, ki skrbi za dobro počutje skupine. »Sotekmovalcem sem kuhal čaje iz zelišč, predvsem takšne proti mišični utrujenosti. Prihajali so k meni po nasvete in naravna zdravila,« pravi Žiga in dodaja, da se je v hlevu zgodil pravi čudež, ki je njihovo skupino močno povezal. Morda ga okolica včasih res težko razume, a kot pravi sam, ga to ne gane: »Moje pleme zunaj me razume in podpira, in to je vse, kar potrebujem.«

K meni so prihajali po nasvete in naravna zdravila.

Najbolj presenetljiv del njegove zgodbe sta njegova karierna pot in zasebno življenje, ki ga pušča zunaj ograde posestva. Žiga ne skriva, da izhaja iz industrije za odrasle, in poudarja, da so ga starši pri tem podprli. »Oče je bil moj velik fen,« iskreno priznava. Aktualni tekmovalec Kmetije je po izobrazbi sicer kuhar, varnostni nadzornik in arhivar.

V šovu je prevzel vlogo nekakšnega zdravilca, ki skrbi za dobro počutje skupine. FOTO: Pop Tv

Zunaj šova opravlja dve službi: dela kot varnostnik in kot motivator v invalidskem podjetju. Še bolj presenetljivo pa je njegovo udejstvovanje na humanitarnem področju. Aktiven je v gibanju Dobra družba, hkrati pa deluje kot prostovoljec v društvu Hospic, kjer pomaga ljudem v najtežjih trenutkih. Na vprašanje, ali bi zamenjal kariero, v šali odgovori, da bi bil v naslednjem življenju vremenar.

V hlevu se je zgodil pravi čudež, ki je njihovo skupino močno povezal.

Pravi, da ne mara laži, niti tistih belih, zato je njegova resnica včasih boleča za sotekmovalce. Ko je svoje bližnje vprašal, kdo je Žiga v resnici, je dobil odgovor, ki ga morda najbolje opiše: »Žiga je vesoljski popotnik, raziskovalec življenja in iskalec resnice.«