  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KMETIJA

Žiga razkriva pravi obraz

Tekmovalec letošnje Kmetije o peklenskih začetkih na posestvu, ki jih je primerjal z Golim otokom, in svoji manj znani, sočutni plati.
Žiga Florjan Sedevčič deluje kot prostovoljec v društvu Hospic, kjer pomaga ljudem v najtežjih trenutkih. FOTO: Pop Tv

Žiga Florjan Sedevčič deluje kot prostovoljec v društvu Hospic, kjer pomaga ljudem v najtežjih trenutkih. FOTO: Pop Tv

V letošnji Kmetiji velja za enega bolj skrivnostnih tekmovalcev. FOTO: Pop Tv

V letošnji Kmetiji velja za enega bolj skrivnostnih tekmovalcev. FOTO: Pop Tv

V šovu je prevzel vlogo nekakšnega zdravilca, ki skrbi za dobro počutje skupine. FOTO: Pop Tv

V šovu je prevzel vlogo nekakšnega zdravilca, ki skrbi za dobro počutje skupine. FOTO: Pop Tv

Žiga Florjan Sedevčič deluje kot prostovoljec v društvu Hospic, kjer pomaga ljudem v najtežjih trenutkih. FOTO: Pop Tv
V letošnji Kmetiji velja za enega bolj skrivnostnih tekmovalcev. FOTO: Pop Tv
V šovu je prevzel vlogo nekakšnega zdravilca, ki skrbi za dobro počutje skupine. FOTO: Pop Tv
Kaja Grozina
 18. 2. 2026 | 15:32
A+A-

Žiga Florjan Sedevčič v letošnji Kmetiji velja za enega bolj skrivnostnih tekmovalcev. Gledalci so ga spoznali kot mirnega, včasih filozofskega človeka, spet drugič pa so o njem krožile govorice o njegovi preteklosti v industriji za odrasle. Čeprav je na televiziji videti zabavno, Žiga priznava, da je realnost na posestvu vse prej kot lahka. Prve dni opisuje kot besedno bojišče, na katerem je vladal vihar energij, sam pa sprva sploh ni vedel, koga poslušati. Najhuje zanj ni besedno obračunavanje, temveč neizprosni fizični pogoji, s katerimi se tekmovalci soočajo. »Bili smo mokri kot miši in premraženi. Nakopal sem se težke, mokre zemlje, kot da bi bil na Golem otoku,« je slikovito opisal izkušnjo prvega tedna. Kljub pomanjkanju hrane se je znašel in poskrbel za svoj »klan« hlapcev, da niso bili lačni, hkrati pa poskušal ohraniti mirno kri: »Sprejel sem situacijo in se ji prilagodil.«

V letošnji Kmetiji velja za enega bolj skrivnostnih tekmovalcev. FOTO: Pop Tv
V letošnji Kmetiji velja za enega bolj skrivnostnih tekmovalcev. FOTO: Pop Tv

Pomaga umirajočim

Medtem ko nekateri sotekmovalci tarnajo, da ga težko razumejo, se Žiga raje posveča delu in skrbi za druge. V šovu je prevzel vlogo nekakšnega zdravilca, ki skrbi za dobro počutje skupine. »Sotekmovalcem sem kuhal čaje iz zelišč, predvsem takšne proti mišični utrujenosti. Prihajali so k meni po nasvete in naravna zdravila,« pravi Žiga in dodaja, da se je v hlevu zgodil pravi čudež, ki je njihovo skupino močno povezal. Morda ga okolica včasih res težko razume, a kot pravi sam, ga to ne gane: »Moje pleme zunaj me razume in podpira, in to je vse, kar potrebujem.«

K meni so prihajali po nasvete in naravna zdravila.

Najbolj presenetljiv del njegove zgodbe sta njegova karierna pot in zasebno življenje, ki ga pušča zunaj ograde posestva. Žiga ne skriva, da izhaja iz industrije za odrasle, in poudarja, da so ga starši pri tem podprli. »Oče je bil moj velik fen,« iskreno priznava. Aktualni tekmovalec Kmetije je po izobrazbi sicer kuhar, varnostni nadzornik in arhivar.

V šovu je prevzel vlogo nekakšnega zdravilca, ki skrbi za dobro počutje skupine. FOTO: Pop Tv
V šovu je prevzel vlogo nekakšnega zdravilca, ki skrbi za dobro počutje skupine. FOTO: Pop Tv

Zunaj šova opravlja dve službi: dela kot varnostnik in kot motivator v invalidskem podjetju. Še bolj presenetljivo pa je njegovo udejstvovanje na humanitarnem področju. Aktiven je v gibanju Dobra družba, hkrati pa deluje kot prostovoljec v društvu Hospic, kjer pomaga ljudem v najtežjih trenutkih. Na vprašanje, ali bi zamenjal kariero, v šali odgovori, da bi bil v naslednjem življenju vremenar.

V hlevu se je zgodil pravi čudež, ki je njihovo skupino močno povezal.

Pravi, da ne mara laži, niti tistih belih, zato je njegova resnica včasih boleča za sotekmovalce. Ko je svoje bližnje vprašal, kdo je Žiga v resnici, je dobil odgovor, ki ga morda najbolje opiše: »Žiga je vesoljski popotnik, raziskovalec življenja in iskalec resnice.«

Več iz teme

resničnostni šovživljenjeKmetijatekmovalec
ZADNJE NOVICE
16:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PAZITE OTROKE

Mladoletniki na Hrvaškem množično snifajo legalen bel prah, prodajati ga želijo tudi pri nas (VIDEO)

Na Hrvaškem se med najstnike bliskovito širi nova substanca, ki spominja na prepovedane droge – energijski prah, imenovan Sniffit, ki ga uporabniki vdihujejo skozi nos s pomočjo priložene cevke. Distributer že išče možnosti prodaje tudi v Sloveniji.
18. 2. 2026 | 16:59
16:47
Šport  |  Športni trači
KUŽA

Hrvaška tekačica v šoku: »Mislila sem, da je volk, da morda haluciniram ...« (VIDEO)

Ob njej tekel pes, ki je nenadoma zataval na progo.
18. 2. 2026 | 16:47
16:23
Novice  |  Slovenija
LOVSKA DRUŽINA OPOZARJA

Pozor! Blizu Ljubljane potrdili nevarno bolezen, za pse in mačke je brez izjeme usodna

Zdravljenja ni, cepiva ni, smrtnost je stoodstotna.
18. 2. 2026 | 16:23
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA ODPORNOST

Antioksidanti niso čudežni, a telesu kljub temu pomagajo

Ne morejo popolnoma preprečiti okužb, a vendarle pomagajo organizmu, da se učinkoviteje brani pred škodljivimi vplivi in hitreje okreva.
Ema Bubanj18. 2. 2026 | 16:15
16:10
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Matej, v spomin nanj objavili besede, ki ganejo

Kralji ulice zaviti v črnino.
18. 2. 2026 | 16:10
16:07
Novice  |  Slovenija
TUDI TO JE SLOVENIJA

3-letni Aleks še vedno ni upravičen do kritja stroškov, a zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni potrjen (FOTO)

DZ je sprejel zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, a v Društvu Viljem Julijan so razočarani.
18. 2. 2026 | 16:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki