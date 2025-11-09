Zimoljubci bi v tej sezoni lahko prišli na svoj račun

NAPOVED

Čeprav nas do začetka najhladnejšega dela v letu loči še mesec in pol, marsikoga že zanima, kakšen bo; zgodnja oktobrska snežna odeja nad Sibirijo bi lahko pomenila mraz in več snežnih padavin.

Tudi na Blokah je tisto nedeljo v začetku oktobra naletaval sneg. Pogled skozi okno je bil skoraj že zimski. Tudi naš ljudski vremenoslovec Dušan Kaplan, doma z Runarskega, je lahko samo zrl skozi okno in tudi njega so ob tem prevevali spomini. Spomnil se je, kako sta z dedkom kosila v Zakraju, kraju, kjer je danes le še pet prebivalcev. Spomnil se je, da sta začela še v temi. Sveže junijsko jutro pa je tedaj starega tako priganjalo, da je s koso samo še hitreje mahal. Vnuk ga je komajda dohajal. »Ne vem, če mi ni takrat celo nalašč kazal, da je bolj spreten kosec od mene.« Šele ko se je že ...