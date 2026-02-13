  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRENDI

Zmagoslavna vrnitev dvajsetih

Ohlapne obleke, ki skrivajo ženske obline in nas spreminjajo v fante, so znova v modi.
V modi je slog, kot ga je nosila Louise Brook. FOTO: Profimedia

V modi je slog, kot ga je nosila Louise Brook. FOTO: Profimedia

Spomladanska vrnitev v dvajseta, kot si jo zamišlja Tory Burch. FOTO: Profimedia

Spomladanska vrnitev v dvajseta, kot si jo zamišlja Tory Burch. FOTO: Profimedia

Tory Burch je fantovski kroj kombinirala z ženstvenimi elementi. FOTO: Profimedia

Tory Burch je fantovski kroj kombinirala z ženstvenimi elementi. FOTO: Profimedia

Ferragamov poklon času prvih modnih upornic FOTO: Profimedia

Ferragamov poklon času prvih modnih upornic FOTO: Profimedia

Obleka Bode FOTO: Bode

Obleka Bode FOTO: Bode

Obleka Diotima FOTO: Diotima

Obleka Diotima FOTO: Diotima

V modi je slog, kot ga je nosila Louise Brook. FOTO: Profimedia
Spomladanska vrnitev v dvajseta, kot si jo zamišlja Tory Burch. FOTO: Profimedia
Tory Burch je fantovski kroj kombinirala z ženstvenimi elementi. FOTO: Profimedia
Ferragamov poklon času prvih modnih upornic FOTO: Profimedia
Obleka Bode FOTO: Bode
Obleka Diotima FOTO: Diotima
Ajda Janovsky
 13. 2. 2026 | 17:00
2:50
A+A-

Če bi od jeze ob konservativnih valovih, ki poskušajo ženske znova obleči v dolga krila in jih postaviti za štedilnik, najraje srknili malce šampanjca ali džina in divje zaplesali čarlston, niste edini – nekaj rahločutnih krojačev naše modne usode je začutilo nekaj podobnega in na letošnje modne brvi poslalo kreacije, ki nas vračajo v obdobje Velikega Gatsbyja.

Spomladanska vrnitev v dvajseta, kot si jo zamišlja Tory Burch. FOTO: Profimedia
Spomladanska vrnitev v dvajseta, kot si jo zamišlja Tory Burch. FOTO: Profimedia

Zlata dvajseta leta niso bila le obdobje tehnološkega napredka, večje tolerance in sprejemanja marginalnih osebnosti, pač pa tudi obdobje modne revolucije. Ženske se niso več klanjale neudobni modi, ki jih je poskušala narediti všečno moškim pogledom; raje so se oblačile comme des garçons, kot fantje. Središče njihovega oblačenja so bile še vedno obleke, vendar te niso več poudarjale ženskih atributov. Nosili so se ohlapni kroji s podaljšanim pasom, rob oblek je lezel od gležnjev navzgor. Še vedno pridno pod tkanino skrita kolena so pokukala na dan med živahnim plesom, ki je obsedel mlado generacijo. Nogavice so izzivalno oponašale golo kožo.

Tory Burch je fantovski kroj kombinirala z ženstvenimi elementi. FOTO: Profimedia
Tory Burch je fantovski kroj kombinirala z ženstvenimi elementi. FOTO: Profimedia

Značilnim ohlapnim krojem in detajlom so v sodobni različici dodani drzni elementi, kot je prosojnost.

Drugačne so bile tudi pričeske. Ženske so si dolge lase, ki so zahtevali naporno nego in urejanje, postrigle v nezahtevnem in za nošenje udobnem slogu paža. Seveda pa na glavi ni smel manjkati klobuček, ki je bil v tistem času oprijet in skoraj brez krajcev, kot nekakšna čelada. Ne pozabimo: dvajseta so bila tudi leta, ko se je rodila mala črna oblekica. Praktičen in eleganten kos, ki si ga je zamislila Coco Chanel, se je rodil leta 1926 in je še danes eden najbolj uveljavljenih videzov za slovesne priložnosti.

Ferragamov poklon času prvih modnih upornic FOTO: Profimedia
Ferragamov poklon času prvih modnih upornic FOTO: Profimedia

Drzni elementi

In kakšen je videz dvajsetih v moderni preobleki? Odlično ga je v kolekcijo za pomlad/poletje 2026 ujel Ferragamo. Italijanski modni velikan je značilnim ohlapnim krojem in detajlom, kot so resice, dodal drzne elemente, kot sta prosojnost, sodobni pridih pa mu je uspelo ustvariti tudi z zanimivimi vzorci (prevladoval je leopardji!) in ekstravagantnim nakitom. Dvajseta leta smo lahko začutili tudi v kolekciji Tory Burch. Spomin na leta, ko se je v Ameriki alkohol točil le na skrivaj, je obnovila z romantičnimi ohlapnimi oblekami z vezeninami in na bokih počivajočimi krili.

Obleka Bode FOTO: Bode
Obleka Bode FOTO: Bode

Videza modnih boginj dvajsetih let ni težko kopirati. V navdih so nam lahko zvezde nemega filma, kot je Louise Brookes. Vedno znova pa lahko vzamemo v roke tudi katero od Fitzgeraldovih uspešnic in poiščemo v sebi svojo različico upornic tistega časa.

Obleka Diotima FOTO: Diotima
Obleka Diotima FOTO: Diotima

Več iz teme

modamodno oblikovanježenske
ZADNJE NOVICE
18:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
LJUBLJANA POD DROBNOGLEDOM

So domnevni spolni napadi v Ljubljani izmišljeni? To pravi policija

Kako varna je prestolnica?
13. 2. 2026 | 18:31
18:04
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: čustvene rane in nepričakovani preboji

Ta energija nas lahko navdihne, da prepoznamo, kaj nam več ne služi, in se pogumno podamo na pot sprememb.
Delo UI13. 2. 2026 | 18:04
18:02
Novice  |  Slovenija
NOVI ROKI IN DODATNA SREDSTVA

Več denarja za avtobuse, kolesarske steze in peš poti: ministrstvo povečuje sredstva za občine

Razpis za trajnostno mobilnost se širi – novi roki in dodatna sredstva.
13. 2. 2026 | 18:02
17:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOVA NEVARNOST ZA UPORABNIKE TELEFONOV

Telefonski klic na Goriškem bi kmalu izpraznil ves račun – kdo stoji v ozadju?

Klic iz sence postaja nova metoda, ki vam lahko izprazni bančni račun.
13. 2. 2026 | 17:25
17:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMUČARSKO SREDIŠČE VAL D'ISERE

Izven prog ni več varno, snežni plaz v francoskih Alpah pokopal smučarje

Nevarnost plazov v tej regiji v francoskih Alpah je trenutno izredno visoka.
13. 2. 2026 | 17:18
17:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Znamenja, da hodimo po pravi poti

Nenavadna mirnost sredi razsula kaže, da smo v stiku s sabo. Ko govorimo o usklajenosti z vesoljem, mislimo na polje energije, ki povezuje vse.
13. 2. 2026 | 17:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki