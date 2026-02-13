Zmagoslavna vrnitev dvajsetih

Če bi od jeze ob konservativnih valovih, ki poskušajo ženske znova obleči v dolga krila in jih postaviti za štedilnik, najraje srknili malce šampanjca ali džina in divje zaplesali čarlston, niste edini – nekaj rahločutnih krojačev naše modne usode je začutilo nekaj podobnega in na letošnje modne brvi poslalo kreacije, ki nas vračajo v obdobje Velikega Gatsbyja.

Spomladanska vrnitev v dvajseta, kot si jo zamišlja Tory Burch. FOTO: Profimedia

Zlata dvajseta leta niso bila le obdobje tehnološkega napredka, večje tolerance in sprejemanja marginalnih osebnosti, pač pa tudi obdobje modne revolucije. Ženske se niso več klanjale neudobni modi, ki jih je poskušala narediti všečno moškim pogledom; raje so se oblačile comme des garçons, kot fantje. Središče njihovega oblačenja so bile še vedno obleke, vendar te niso več poudarjale ženskih atributov. Nosili so se ohlapni kroji s podaljšanim pasom, rob oblek je lezel od gležnjev navzgor. Še vedno pridno pod tkanino skrita kolena so pokukala na dan med živahnim plesom, ki je obsedel mlado generacijo. Nogavice so izzivalno oponašale golo kožo.

Tory Burch je fantovski kroj kombinirala z ženstvenimi elementi. FOTO: Profimedia

Značilnim ohlapnim krojem in detajlom so v sodobni različici dodani drzni elementi, kot je prosojnost.

Drugačne so bile tudi pričeske. Ženske so si dolge lase, ki so zahtevali naporno nego in urejanje, postrigle v nezahtevnem in za nošenje udobnem slogu paža. Seveda pa na glavi ni smel manjkati klobuček, ki je bil v tistem času oprijet in skoraj brez krajcev, kot nekakšna čelada. Ne pozabimo: dvajseta so bila tudi leta, ko se je rodila mala črna oblekica. Praktičen in eleganten kos, ki si ga je zamislila Coco Chanel, se je rodil leta 1926 in je še danes eden najbolj uveljavljenih videzov za slovesne priložnosti.

Ferragamov poklon času prvih modnih upornic FOTO: Profimedia

Drzni elementi

In kakšen je videz dvajsetih v moderni preobleki? Odlično ga je v kolekcijo za pomlad/poletje 2026 ujel Ferragamo. Italijanski modni velikan je značilnim ohlapnim krojem in detajlom, kot so resice, dodal drzne elemente, kot sta prosojnost, sodobni pridih pa mu je uspelo ustvariti tudi z zanimivimi vzorci (prevladoval je leopardji!) in ekstravagantnim nakitom. Dvajseta leta smo lahko začutili tudi v kolekciji Tory Burch. Spomin na leta, ko se je v Ameriki alkohol točil le na skrivaj, je obnovila z romantičnimi ohlapnimi oblekami z vezeninami in na bokih počivajočimi krili.

Obleka Bode FOTO: Bode

Videza modnih boginj dvajsetih let ni težko kopirati. V navdih so nam lahko zvezde nemega filma, kot je Louise Brookes. Vedno znova pa lahko vzamemo v roke tudi katero od Fitzgeraldovih uspešnic in poiščemo v sebi svojo različico upornic tistega časa.